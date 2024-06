Un nuevo flanco para la campaña de invierno: la bacteria que ocupa al Minsal dentro y fuera de los hospitales

Durante los últimos días la bacteria Streptococcus pyogenes ha sido motivo obligado de conversación dentro del Ministerio de Salud y sus otros organismos. Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, este miércoles la Seremi de Salud de Los Lagos debió realizar una reunión con los delegados de epidemiología y médicos de toda la región para bajarles la actualización de los protocolos para hacerle frente al brote. Instancias como esta se han repetido en más de una ocasión a lo largo del país.

De por sí esta es una época tensa para el Ministerio de Salud, pues durante estos meses los virus respiratorios aumentan considerablemente, provocando una fuerte demanda asistencial y todo lo que ello conlleva. Y si en medio de eso ya han arreciado las críticas hacia la cartera por la campaña de vacunación contra la Influenza, así como la comunicación de riesgo y la información sobre camas críticas, durante las últimas semanas se agregó un nuevo factor a la mezcla que complica el panorama para el Minsal aun más: el brote de infecciones de la también conocida como “bacteria asesina”, la cual ya ha sido vinculada al menos a cinco fallecimientos por una coinfección con influenza.

Y aunque no es una bacteria nueva, lo cierto es que las muertes tanto en Ñuble como en La Florida asociadas a ella han mantenido ocupado al Minsal, tanto para su contención sanitaria como la comunicacional. Esa mezcla de la bacteria con la influenza -virus que actualmente tiene la mayor circulación- es una combinación que podría ser mortal. Por eso, el incremento del Streptococcus pyogenes encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, quienes ya implementaron medidas tanto para el personal de los centros asistenciales como para las personas.

De hecho, el pasado 27 de mayo el Minsal entregó instrucciones para enfrentar esta bacteria para que así los centros de salud estén en alerta para su detección. Sobre el tema, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó este miércoles que “esto puede ocurrir no solo en caso de la infección con influenza, sino que en otros cuadros respiratorios por otros virus en que puede haber una sobreinfección agregada con bacterias”.

“Por eso nosotros también hicimos una alerta pública para que los médicos, los equipos de salud que están atendiendo en los servicios de urgencia, en atención primaria, en los hospitales, tengan esta sospecha más acentuada, y si un niño está con un cuadro respiratorio que en un principio parece viral pero vuelve y en vez de ir a la mejoría comienza a complicarse, ahí hay que empezar a sospechar -y sospechar aceleradamente- que puede haber una infección bacteriana”, detalló Aguilera.

Pero eso no ha sido todo. Desde la cartera sanitaria también han redoblado los esfuerzos para informar a la población, dando cuenta de la situación y entregando las prevenciones necesarias. Y así, desde la ministra Aguilera hacia abajo han tenido que salir a contener las informaciones sobre la bacteria. En la cartera quieren evitar una suerte de histeria por esta situación, añadiendo un motivo más de preocupación a una ya compleja situación invernal.

“Hicimos una alerta pública para que los equipos de salud tengan esta sospecha más acentuada. También llamamos a los padres, si un niño no está mejorando, volver a consultar e insistir en que se evalúe para iniciar un tratamiento precoz”, dijo la secretaria de Estado en sus redes sociales.

Ya antes la cartera se había visto obligada a enviar un equipo hasta Ñuble, encabezado por el jefe de Epidemiología, Christian García, para investigar las muertes que allí se produjeron. Este miércoles fue el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, quien abordó en Radio Duna la investigación que se ha realizado por el fallecimiento por influenza de cinco personas en ese territorio, asegurando que se había detectado la presencia de Streptococcus pyogenes en más de un caso.

“Nosotros pensamos que sí... de hecho se constató la presencia de Streptococcus pyogenes en varios pacientes hasta ahora. Ya la auditoría, el informe que me han entregado, que está terminada, nos van a mandar ese texto probablemente en estos días, quizás hoy día o mañana”, expresó. “Y por supuesto que se tomarán todas las medidas tanto de aprendizaje de las cosas que se han hecho”.

Un viejo conocido

Esta, en todo caso, no es una bacteria nueva. Pero sí adquirió notoriedad ahora. Y eso es lo que también intentan contener en el Minsal. Los informes del Instituto de Salud Pública (ISP) dan cuenta que todos los años se registran cientos de casos. Eso sí, este año en particular su aparición ha sido más brusca. En ese contexto, durante el balance semanal la titular de Salud explicó que “las cifras son mayores de las que teníamos el año pasado... si no recuerdo mal, teníamos alrededor de 190 cepas en el Instituto de Salud Pública, y este año ya llevamos como 130 o 160. Efectivamente es una situación que nos preocupa”.

Las muertes posiblemente asociadas también han aumentado, pues la ministra señaló que sí hay personas que han fallecido producto de esta infección: “Efectivamente hay niños que han tenido cuadros que han empezado con influenza y que han sido sobreinfectados con la bacteria, y la bacteria es la que ha incidido en un cuadro que es fulminante”.

“Efectivamente está en auditoría. Cada uno de esos cuadros en que ha ocurrido esta circunstancia, porque ciertamente que conmocionan, así que nosotros los sometemos a una investigación especial y eso lo vamos a dar a conocer ahora que están terminando las auditorías”, detalló.

El aumento de los casos más su capacidad para empeorar cuadros de virus respiratorios ha hecho que las autoridades sanitarias eleven las medidas relacionadas a esta bacteria. Además del instructivo, se ha aumentado la vigilancia: los establecimientos de salud deben informar su identificación al ISP según la normativa vigente con copia a la Seremi. Además, ante la identificación de un brote por este agente, el establecimiento debe informar por el medio más expedito a la Seremi de Salud correspondiente.