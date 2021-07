Un parlamento para Sichel: El debate que se abrió en CHV de cara a la segunda etapa de la campaña

Aunque siguen celebrando el triunfo de ayer y dicen que todo es muy incipiente todavía, el entorno del abanderado presidencial independiente, Sebastián Sichel -quien se convirtió en la carta oficial a La Moneda de Chile Vamos- dicen que ya tienen que pensar en una estructura de campaña de cara a la primera vuelta presidencial.

En esa línea, hay varios puntos que resolver: cómo integrarán a los partidos oficialistas, a los abanderados presidenciales perdedores y cómo incluirán algunas de las propuestas programáticas. Pero no solo ese tema le preocupa al círculo más íntimo de Sichel. También reconocen que se abrió una nueva inquietud: la conformación de la lista parlamentaria del sector que se tiene que inscribir el próximo 23 de agosto.

Los presidentes y secretarios generales del bloque ya estaban analizando los aprontes parlamentarios, pero en un escenario en que creían que la carta presidencial que se impondría sería el abanderado UDI, Joaquín Lavín. Por lo tanto, en Chile Vamos reconocen que con el triunfo del exministro de Desarrollo Social el contexto se reconfigura.

De acuerdo al círculo de Sichel, es necesario que los partidos oficialistas le abran espacio a candidatos independientes y de centro. La aspiración natural es incluir en la lista parlamentaria a personas que sean cercanas al ahora único candidato presidencial. La aspiración es que contar con “un parlamento para Sichel”, que lo apoye en caso de llegar a La Moneda.

Ya el miércoles, previo a las elecciones, el senador UDI Alejandro García-Huidobro, quien es adherente de Sichel, comentaba a La Tercera que en caso de un éxito en la primaria del independiente “los partidos deben entregarle no solamente los cupos a militantes, sino que también a personas que hayan apoyado a Sichel”, como las excandidatas a constituyentes Sylvia Eyzaguirre y Mariana Aylwin, que apoyan la opción de Sichel.

En el círculo de Sichel transmiten que aún es muy precipitado hablar de nombres, porque tienen que respetar también lo que digan los partidos e iniciar una conversación formal.

“Hoy día estamos trabajando decantando un poco lo que fue la jornada de ayer. Está toda la disposición y la voluntad de los partidos, de los parlamentarios, de los candidatos de Chile Vamos a sumarse y a colaborar y creo que uno de los éxitos que tuvimos como candidatura fue que aquí no habían más protagonistas que el candidato. Después un siguiente paso va a ser, después de coordinarnos con los partidos, de tener una estructura más institucional, poder incorporar al mundo independiente, vamos a tener que pensar en una lista parlamentaria que ojalá sea lo más inclusiva, lo más amplia posible, de manera tal de ojalá poder también tener un Congreso mayoritario”, dijo a este medio el jefe de campaña de Sichel, Pedro Browne.

El exparlamentario añadió que “es súper importante no solamente poder ganar la presidencial, sino que ganarla con un Congreso que ojalá sea mayoría, de manera tal de poder tener una posibilidad de gobernar de la mejor manera posible”.

Sobre la lista parlamentaria, agregó: “aquí lo que tenemos que configurar es la mejor lista parlamentaria y contribuir a eso, con los partidos, entendiendo que la lista parlamentaria nace principalmente desde los partidos. Yo agregaría un espacio también al mundo independiente. Pero eso es una conversación que viene más adelante. Yo creo que hay que dar los pasos de a uno, en este minuto estamos decantando lo que fue el triunfo de ayer. Hay que organizar la segunda etapa de la campaña y luego de eso ver los siguientes pasos”.

En los partidos, en tanto, que hasta el cierre de esta edición se encontraban reunidos con el comité político ampliado, transmiten -de manera incipiente- que es un tema que tienen que evaluar.

Previo a ese encuentro, en todo caso, se reunieron solo los dirigentes de Chile Vamos. Ahí, según presentes, se abordó la materia y la opción de incorporar independientes al sector. Si bien no se aludió directamente a Sichel, de acuerdo a las mismas fuentes, todos entendieron que se aludía a él y su entorno.

Asimismo, acordaron que este viernes los partidos tienen que llegar con la primera nómina de nombres al Parlamento para comenzar la discusión de quiénes serán los candidatos.

En la previa a esa cita, en la directiva de RN comentaban que si Sichel quería proponer cartas al Congreso están dispuestos a escucharlo, pero que el criterio que debería primar es que el partido de Chile Vamos que deba ceder el cupo debiese ser aquel que tenga los candidatos menos competitivos, dependiendo del distrito o circunscripción.

“En RN vamos a invitar a los independientes que puedan estar cerca de Sebastián Sichel a asumir candidaturas parlamentarias y de Consejeros Regionales”, sostuvo el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper.

Como sea, el tema estará cruzado por el factor del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, de quien existe temor que capte los votos de los sectores más conservadores de Lavín y de RN. Y, por lo mismo, hay quienes creen, sobre todo la UDI, que hay que integrar a esa colectividad en una lista parlamentaria. No obstante, en el equipo de Sichel consideran que eso sería un error porque se derechizarían y podría significar un traspié.

“Y no estoy de acuerdo. Y lo he dicho en tantas entrevistas. Lo que le falta al proyecto es diversidad y alejarse de los extremos. José Antonio Kast decidió ir a primera vuelta , por lo tanto, él y su proyecto deberían tener una lista aparte. Y, por lo tanto, no estoy de acuerdo y no tengo voceros. Además creo que el desafío de la centro derecha y el centro es presentar varias listas, diversas, con mucho independiente, y alejarse de los polos”, dijo Sichel al respecto, el pasado 12 de julio.

La incorporación de independientes cercanos a Sichel, además, podría complicar la negociación parlamentaria dentro del oficialismo. Pues por cada distrito y circunscripción la UDI, RN, Evópoli y el PRI se tienen que disputar la cantidad de cupos que hay para competir.

¿Cómo se incluirán a los candidatos y sus equipos al de Sichel?

En el comando del candidato presidencial independiente dicen que aún no hay definido qué rol tendrán los abanderados en la campaña de Sichel, pero hay quienes piensan que los partidos y sus excandidatos deberían tener un rol en segundo plano y que el exministro de Desarrollo Social siga con su estrategia de potenciar rostros independientes.

Uno de ellos es el diputado RN Tomás Fuentes, quien integra el comando de Sichel. “Obviamente hoy día Sebastián Sichel recibe el apoyo de los partidos de Chile Vamos, pero el sello de su campaña es la gente, razón por la cual creo que los partidos políticos no deben ser protagonistas del segundo tiempo de la campaña de Sichel. El acierto de su campaña fue incorporar a los independientes y la ciudadanía”, aseguró.

Hoy día, según afirman en el comando del expresidente de Banco Estado, tendrán una reunión donde empezarán a trazar la estrategia para la primera vuelta presidencial.

Como sea, entre los abanderados están dispuestos a colaborar en lo que les pidan. El exabanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, envió un mensaje esta mañana a un grupo de WhatsApp. Ahí señaló que “tenemos que consolidar la derecha social. Se ha sembrado harto, esto es de lento crecimiento. Ordenémonos para el consejo general (...). Apoyemos a Sichel si nos necesita. Ya se le ofreció apoyo, él decidirá si se concentra en el venenoso de (Tomás) Fuentes o se abre a este grupo también”.

En el equipo de Lavín, en tanto, sostienen que más allá de la disposición que planteó el ahora excandidato UDI a colaborar en la campaña de Sichel aún no se han contactado con nadie de su programático, pero que existe la voluntad.

En esa línea, de hecho, desde el equipo programático del exministro de Desarrollo Social transmiten que la idea es juntarse con los grupos programáticos de todos los candidatos que se quieran ir sumando y luego analizar entre todos y recoger las propuestas.