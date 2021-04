¿Una Constitución con perspectiva de género? Así fue el debate entre Orellana, Campino, Walker y Bravo

¿Qué significa una Constitución con perspectiva de género? Esa fue la pregunta con la cual inició el debate constituyente conducido por la editora de LT Domingo, María José O’Shea. Entre las invitadas estuvieron Elisa Walker, candidata DC del distrito 11; Verónica Campino, candidata RN del distrito 11; Antonia Orellana, candidata Convergencia Social del distrito 10; y Macarena Bravo, candidata independiente con cupo UDI en el distrito 8.

Quien partió respondiendo fue Bravo, quien enfatizó en que para ella la nueva Carta Fundamental con enfoque de género implicaba incorporar temas como la corresponsabilidad familiar. “Es importante establecer en esta Constitución temas como la corresponsabilidad parental y de cómo erradicamos la violencia hacia las mujeres. Eso va a ser una señal y un mandato al Estado para promover iniciativas en esa línea”.

Luego, la intervención fue de Campino. “Estoy de acuerdo que la corresponsabilidad debe estar en la nueva Constitución para avanzar hacia el cambio cultural que necesitamos. También que tenemos que ver cómo dar el derecho al trabajo, cómo lograr que hombres y mujeres puedan desarrollarse personal y profesionalmente, ahí tenemos que ver cuáles son las barreras que tienen las mujeres hoy en Chile para poder desarrollarse profesionalmente”, explicó la candidata del distrito 11.

Por otra parte, Walker enfatizó en que no es suficiente seguir con la “neutralidad” en la Constitución, por ello se debe incorporar la perspectiva de género. “Esta mirada distinta es importante porque la neutralidad lo que hace y lo que ha hecho históricamente es más bien negar las necesidades de las mujeres. Ha sido segregarlas, ha logrado excluirlas y justamente la paridad lo que va a hacer es poner en el centro de la mesa aquellos aspectos que antes incluso no se consideraban relevantes”.

Orellana advirtió que “a mí me gusta más hablar de una Constitución con perspectiva feminista, porque la perspectiva de género más bien te habla de cierta mirada que se posiciona desde las mujeres pero no necesariamente como una declaración política. Me declaro como feminista y por lo tanto al hacerlo en la Constitción, lo que busco es que destrabe ciertas cosas que ha bloqueado permanentemente”.

Derechos sexuales y reproductivos: Un punto álgido

Casi al final del debate, surgió una interrogante que generó más opiniones más divergentes entre las candidatas y que fueron los derechos sexuales y reproductivos. En particular, cómo la discusión sobre el aborto podría abordarse en la nueva Constitución.

Sobre esa pregunta, Bravo explicó que “respecto al aborto, yo creo en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es algo que quiero defender con mucha fuerza en la Constitución”. Poco después, añadió que “no entiendo otros derechos sin partir respetando el derecho a la vida”.

Por otro lado, Walker sostuvo algo más distinto. “Sobre la nueva Constitución, a mí sí me gustaría regular en forma explícita los derechos sexuales y reproductivos, pero eso es mucho más que una discusión sobre aborto. Es un tema también de educación”.

En tanto, Orellana señaló la necesidad de consagrar el acceso a la salud reproductiva y sexual como un derecho, pero también que incluya otras esferas. “Creo que es una discusión constitucional que no tiene solamente que ver con el catálogo de derechos sexuales y reproductivos, sino que también con el reparto del poder”.

Como última intervención en ese eje, Campino se mostró en contra del aborto pero a favor de discutir y reconocer que ya es una realidad. “Personalmente, no estoy a favor del aborto libre. Yo creo que hay una vida (..) Sí tenemos que dar la discusión entiendo que es una realidad hoy día, que pasa”.

