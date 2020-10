Una mujer hacia la Casa Blanca: La serie Mrs. America y el debate vicepresidencial de anoche

Con la discusión sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos de fondo, la miniserie Mrs. America lleva a la ficción la vida de diferentes mujeres de inicios de los años 70. La activista conservadora Phyllis Schlafly (Cate Banchett) es quien lidera la historia, la referente feminista Gloria Steiem (Rose Byrne) también adquiere relevancia. La trama las presenta en conjunto y por separado, con nueve capítulos que profundizan en cada una de ellas.

Un episodio en particular –el tercero, titulado Shirley– ahonda en la histórica y difícil carrera por la Casa Blanca de Shirley Chisholm, primera afroamericana en llegar al Congreso de Estados Unidos y primera mujer en aspirar a la presidencia por un partido importante. En la pantalla está bajo presión en la previa a la Convención Nacional Demócrata de 1972 ante la desfavorable posición que ocupaba. Al final la política terminó novena en la convención que consagró a Thomas Eagleton como candidato demócrata, pero abrió un camino que muchos -en especial anoche, tras el debate de aspirantes a vicrepresidentes- comparan con el de Kamala Harris, la actual dupla de Joe Biden.

La actriz Uzo Aduba (39), Chisholm en la serie -los lunes a las 23 horas por FOX Premium Series-, se aproxima a la influencia de su figura en la historia estadounidense. “Creo que su legado abrió la puerta a muchas mujeres”, señala en una videollamada con un grupo de medios latinoamericanos, mencionando a Geraldine Ferraro, Sarah Palin, Hillary Clinton y Elizabeth Warren. “Estas mujeres, particularmente las mujeres de color, no existen sin una Shirley Chisholm”, afirma la actriz, reciente ganadora del Emmy a Mejor actriz de reparto en una miniserie por su versión de la excongresista.

“Había muy pocas personas en política representando a las personas de su comunidad. Se tomó su trabajo de manera seria, fuerte y feroz”, comenta. “Pero cuando eres la única, es un peso muy grande acarrear toda esa responsabilidad, porque todos te están observando. En su caso creo que fue fácil que la gente olvidara a quiénes estaba representando y no creyeran en ella, una mujer afroamericana, como alguien con el mismo peso y poder de un hombre”, agrega la actriz de Orange is the new black.

Aunque celebra la nominación de Harris, Aduba estima como una casualidad que la serie haya llegado en pleno año de elecciones. “Mrs. America es acerca de ver cómo llegamos aquí, cuán lejos hemos llegado o no. Eso está en la historia de Shirley”, sostiene. La creadora de la serie, Dahvi Waller, conecta a la la historia con la actualidad. “Cómo vemos la ambición y las mujeres de hoy de manera diferente a la de los hombres, no ha cambiado mucho desde los años 70. A Kamala Harris le acusó de ser demasiado ambiciosa, pero jamás se diría eso un hombre (...) Y una de las cosas que realmente quería hacer con el programa, y que me emocionó, fue mostrar formas diferentes de ser mujer".

Pero no es la única contingencia que hace más urgente a la producción. A la historia de Harris se añade el movimiento Black Lives Matter, marcado por las protestas a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía en mayo.

“Al ver hoy este activismo de base asombroso, sabio e inspirador de Black Lives Matter, creo que la historia de la Mrs. America resuena incluso más. Porque realmente se trata de cómo las personas se unen a un nivel muy local y también las personas poderosas se unen para lograr un cambio, y cuán desafiante es realmente”, plantea Waller.

“Black Lives Matter no comenzó esta primavera, han existido durante algunos años. Pero el mundo tardó bastante en reconocerlos y darles la legitimidad que merecen. Y creo que esos paralelos también existen en Mrs. America”, indica Aduba.

“Las mujeres habían estado luchando por sus derechos durante bastantes años y tomó tiempo para las mujeres legitimar los problemas de las mujeres, casi 50 años. Ver por ejemplo a una mujer de color legítimamente situada en el boleto de los principales partidos. Así que creo que es emocionante verlo, ya sabes, aunque el progreso puede ser lento, y no creo que necesariamente tengamos que esperar a que suceda lentamente. La acción puede llegar rápidamente si lo queremos, pero es bueno saberlo”.