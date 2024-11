¿Una señal de Moscú?: las dudas sobre el supuesto uso de un misil balístico intercontinental ruso contra Ucrania

La escalada de tensión en Ucrania no da tregua. Kiev acusó este jueves a Moscú de haber disparado por primera vez un misil balístico intercontinental contra su territorio. Sin embargo, fuentes del gobierno de EE.UU. desmienten la versión de la Fuerzas Aérea ucraniana, que informaron que este armamento había sido utilizado contra la ciudad de Dnipro.

El jueves por la mañana los rusos lanzaron un misil balístico intercontinental, un misil balístico aéreo Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101 contra la ciudad de Dnipro. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania derribaron seis misiles Kh-101, según informó la Fuerza Aérea, citada por el medio Ukrinform.

De 5:00 a 7:00 Rusia atacó las empresas y la infraestructura crítica de Dnipro, empleando misiles de varios tipos, se lee en el informe.

“En particular, los rusos lanzaron un misil balístico intercontinental desde la región de Astracán, un avión Mig-31K disparó un misil balístico aéreo Kh-47M2 Kinzhal y los bombarderos estratégicos Tu-95MS lanzaron siete misiles de crucero Kh-101 desde la región de Volgogrado”, detalló la Fuerza Aérea. Astracán se encuentra a más de 700 kilómetros de la ciudad ucraniana de Dnipro. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania interceptaron seis misiles Kh-101, señala el informe, y agrega que otros misiles no causaron daños significativos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondió al ataque ruso en Dnipro, afirmando que el uso de misiles balísticos intercontinentales demuestra que el presidente Vladimir Putin tiene “tanto miedo que ya está usando nuevos misiles”. “Hoy nuestro vecino loco ha demostrado una vez más quién es realmente y cómo desprecia la dignidad, la libertad y la vida humana en general”, dijo en un video publicado en Telegram.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el comunicado de la Fuerza Aérea ucraniana. A la pregunta al respecto de algunos periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que debían ponerse en contacto con los militares rusos.

Luego, durante una conferencia de prensa, se escuchó a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia recibir la orden de no hablar sobre un ataque importante contra Ucrania. En una inusual desviación de su formato habitual, Maria Zakharova recibió una llamada telefónica mientras respondía preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa habitual. Respondió la llamada y se escuchó claramente a una voz masculina que le decía que no hablara sobre un ataque con misiles en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, a la que Kiev acusó anteriormente a Moscú de atacar con misiles el jueves.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, habla por teléfono durante una reunión informativa en Moscú, Rusia, el 21 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

“Hola. Sí, estoy en una reunión informativa”, dice Zakharova mientras responde a la llamada, reportó CNN. Se escucha a la voz masculina a través del altavoz que le dice a Zakharova que hubo un “ataque con misiles balísticos en Yuzmash”, el nombre soviético de Pivdenmash, una enorme planta aeroespacial en Dnipro. La voz le comenta a Zakharova: “No hagas ningún comentario”. Zakharova responde: “Sí, gracias”. Luego cuelga.

Ucrania dijo el jueves que todavía estaba tratando de determinar el tipo de misil que Rusia le había disparado, en la última escalada en la guerra que ya dura 1.000 días. “Estamos esperando las conclusiones de los expertos para determinar el tipo exacto del nuevo misil que Rusia disparó contra Ucrania esta mañana, que tenía todas las características de vuelo de un ICBM”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Heorhii Tykhyi, en una publicación en X.

Sin embargo, Ukrainska Pravda, un medio de comunicación con sede en Kiev, citó fuentes anónimas que afirmaban que el misil era un RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental de combustible sólido con un alcance de 5.800 kilómetros, según la Arms Control Association.

El RS-26 fue probado con éxito por primera vez en 2012 y se estima que mide 12 metros de largo y pesa 36 toneladas, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Según el CSIS, el RS-26 puede transportar una ojiva nuclear de 800 kilos.

Protocolos internacionales

Fuentes estadounidenses, no obstante, desmintieron la versión ucraniana a las cadenas de televisión CNN y ABC, advirtiendo que no se trata de un misil intercontinental. El uso de este tipo de armamento supondría una escalada bélica sin precedentes en los tres años de invasión, destaca el diario El País.

Según los protocolos internacionales entre Rusia y Estados Unidos, cuando se realizan pruebas de misiles intercontinentales, diseñados para una guerra nuclear, Moscú debería notificar antes a Washington su lanzamiento, para evitar una alerta mundial.

CNN indicó que “altos cargos occidentales” negaron que se trate de un cohete intercontinental. Lo han hecho en Vientián, la capital de Laos, donde se celebra la reunión de ministros de Defensa de la ASEAN (la asociación de naciones del sudeste asiático). En la cumbre participa el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Estas fuentes indicaron que en realidad fue empleado un misil balístico convencional.

El diario The New York Times también destacó que “varias fuentes occidentales” manifestaron que probablemente no se trata de un misil intercontinental y que los análisis sobre lo sucedido están todavía abiertos.

Un funcionario ucraniano dijo a ABC News que el Ejército de Ucrania estaba “95% seguro” de que el ataque había sido con un misil balístico intercontinental, pero añadió que todavía estaban examinando las partes del misil en tierra y que todavía no habían llegado a una conclusión final.

“Hoy fue un nuevo misil ruso. Todos los parámetros: velocidad, altitud... coinciden con los de un misil balístico intercontinental”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un comunicado en las redes sociales. “Todas las evaluaciones de los expertos están en marcha”.

Advertencia para Kiev

Expertos en seguridad citados por Reuters señalaron que, de confirmarse, sería el primer uso militar de un misil balístico intercontinental (ICBM), armas estratégicas diseñadas para lanzar cabezas nucleares y que constituyen una parte importante de la disuasión nuclear rusa.

Defense Express, una consultora de defensa ucraniana, se preguntó si Estados Unidos, principal aliado internacional de Kiev, había sido informado con antelación del lanzamiento del misil. “También cabe preguntarse si Estados Unidos fue advertido del lanzamiento y de su dirección, ya que el anuncio de este tipo de lanzamientos es un requisito previo para evitar la activación de un sistema de alerta de misiles y el lanzamiento de misiles en respuesta”, escribió Defense Express.

“De ser cierto, esto será totalmente inaudito y el primer uso militar real de un ICBM. No es que tenga mucho sentido dados su precio y su precisión”, publicó en la red social X Andrey Baklitskiy, del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme.

El experto alemán en seguridad Ulrich Kühn publicó: “Parece que Rusia ha utilizado hoy un misil balístico intercontinental en una guerra por primera vez en la historia, contra el objetivo civil Dnipro”.

La decisión de Rusia de atacar Dnipro podría ser una advertencia de que también puede atacar la capital ucraniana de Kiev, dijo el jueves a CNN el general retirado estadounidense Mark MacCarley. “Se podría decir que Rusia disparó primero contra Dnipro como una declaración que sugiere que, si Ucrania no se retracta del uso de, digamos, los nuevos ATACMS (misiles estadounidenses de largo alcance) provistos por Estados Unidos y los Storm Shadows de Gran Bretaña, Rusia usará el mismo misil balístico intercontinental de largo alcance y atacará Kiev”, comentó a CNN.

Pavel Podvig, investigador principal del Programa de Armas de Destrucción Masiva del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), se unió al debate en X: “Algunos informes mencionan el misil RS-26. Incluso si les creemos, el RS-26 no es realmente un misil intercontinental. Fue probado a una distancia de más de 5.500 km, pero en realidad es un misil de alcance intermedio”, escribió. “El uso de este tipo de misiles, ya sean RS-26 o ICBM auténticos, en una función convencional no tiene mucho sentido debido a su precisión relativamente baja y su alto coste, pero este tipo de ataque podría tener valor como señal”, agregó.

“Instaría a la gente a mantener la calma y a no dar por sentado automáticamente que lo ‘intercontinental’ es algo inherente e inmediatamente peligroso. Pero hay que tomárselo en serio. Todo el mundo debería ser cauteloso a la hora de hacer afirmaciones o enviar e interpretar señales”, advirtió Podvig.

En tanto, Dan Sabbagh, editor de defensa y seguridad del diario británico The Guardian, recordó que “los misiles balísticos intercontinentales rusos pueden tener un alcance de más de 10.000 kilómetros, en teoría suficiente para llegar a la costa este de Estados Unidos desde Astracán, y pueden estar equipados con armas nucleares, lo que sugiere que, si se confirma el uso del arma, se trató de una señal de Moscú”.