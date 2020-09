Uno más a la lista: el DC Alberto Undurraga lanza su candidatura presidencial

Hace tres semanas que el exministro de Obras Pública, Alberto Undurraga (DC), empezó a contactarse con dirigentes democratacristianos de todo el país. En esas conversaciones, el exalcalde de Maipú les informó que lanzaría su candidatura presidencial y que requería de sus respaldos.

La candidatura va en serio. Así lo señalan los cercanos a Undurraga quien ya está formando un equipo de trabajo de cara al desafío presidencial. Entre los nombres que conforman su “comando” está el de la exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, quien asumirá además su vocería; el del alcalde de La Granja, Felipe Delpín; y el exministro y presidente del Banco Central, José de Gregorio.

También dicen contar con el apoyo de varios dirigentes DC como la vicepresidenta del partido, Cecilia Valdés; el exsubsecretario Jorge Canals; el exdiputado Patricio Vallespín, y otros alcaldes y figuras democratacristianas que se van a ir conociendo en los próximos días.

El primer desafío que tiene Undurraga es la Junta Nacional que sostendrá este sábado la DC. Ahí el excandidato a senador por Santiago buscará que se defina la opción de realizar una primaria abierta en el partido para determinar a la carta presidencial de la colectividad. Ahí probablemente se encontraría con la senadora Ximena Rincón quien ha manifestado su disponibilidad a competir. También se ha mencionado al senador Francisco Huenchumilla quien ha puesto ciertas condiciones de unidad para asumir el desafío.

El objetivo, del exsecretario de Estado tras lograr un triunfo en la primaria interna – que espera se realice en diciembre o enero a más tardar debido al intenso calendario electoral- es participar de una primaria de la oposición que “esté sujeta a un programa”.

Según explican en el círculo de Undurraga tiene confianza y está apostando primero a una lógica interna como parte de un proceso, para luego llegar a la primera vuelta. A través de su plataforma “Mejor País” ya ha realizado más de 40 seminarios y talleres que, dicen en su equipo, son el piso para su candidatura y un programa, que espera, sea participativo y construido junto a la ciudadanía. Entre los ejes de su programa, explican en su equipo, están: Derechos sociales con estándares, un crecimiento verde y la igualdad de trato en todos los niveles.

Si bien en el círculo de Undurraga reconocen que hoy no están posicionados en las encuestas aseguran que pueden “transformar esa desventaja en una ventaja”. De hecho, aseguran que si bien no son “ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, quien ganó la última Copa del Mundo no fue ni Argentina ni Portugal, sino que un gran equipo como Francia”.

Los cercanos al exministro explican que han observado con detalle la candidatura de la hoy mejor figura de oposición instalada en las encuestas, Daniel Jadue, pero aseguran que las opciones de crecimiento hacia el centro le dan una mucho mejor posición que el alcalde comunista.

El príncipe DC y sus polémicas

Undurraga ha sido asociado al grupo interno de la DC denominado “Los príncipes”, donde también forman parte el exministro del Interior, Jorge Burgos; el expresidente democratacristiano, Ignacio Walker; y el exintendente, Claudio Orrego. Con los dos primeros, el extitular de Obras Públicas, ha tomado distancia respecto de la tesis de las “minorías dirimentes” en relación al rol que debe tener la Democracia Cristiana.

En tanto, su vida política no ha estado exenta de polémicas. Cabe recordar que fue involucrado en el denominado “Caso Basuras” luego que un concejal RN de Maipú lo sindicara como parte de un supuesto acuerdo - con una de las empresas de recolección de basura investigadas - a cambio de aportes de campaña. Sin embargo, dicha investigación en su contra nunca se formalizó y las acusaciones fueron negadas por Undurraga.

También su nombre fue mencionado en el denominado Caso Penta, donde durante la investigación se descubrió que la fundación liderada por Undurraga, Ciudad Justa, figuraba con una sede en la que funcionaba una botillería en la comuna de Pudahuel.