Vallespín e investigación por transferencias de Los Lagos a fundaciones: “Democracia Viva es un tema muy distinto a todo lo otro que se está viendo acá”

Tres son las investigaciones que ha abierto el Ministerio Público por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos a diferentes fundaciones. Al ya mediático caso de la organización Democracia Viva en Antofagasta -la cual era dirigida por la expareja de la diputada RD Catalina Pérez- se sumaron los cuestionamientos, por circunstancias similares al seremi de Vivienda del Maule Rodrigo Hernández, del mismo partido.

Pero ese tipo de indagatorias ahora llegarán a un gobierno regional, específicamente al gobernador Patricio Vallespín. Y es que este jueves la Fiscalía Regional de Los Lagos decidió abrir, de oficio, una investigación para indagar el traspaso de dineros de parte del Gobierno Regional de Los Lagos a diversas fundaciones de la región. Lo anterior, según detallaron en el Ministerio Público de la región, a partir de la denuncia de medios de comunicación sobre los montos de los traspasos realizados por la institución dirigida por Vallespín.

La indagatoria se da luego de que Mega diera a conocer que gobierno regional, durante el 2022 se transfirieron $ 8.800 millones a organizaciones por convenios. Y, además, se detalló, que el 46% de los recursos fueron entregados a tres entidades. Una de ellas es la Fundación Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador. Otra de las organizaciones que también recibió recursos de parte del GORE fue la Fundación Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones. En este caso, es dirigida por el excandidato a concejal por el PPD y PRO, Daniel Ibáñez. A esta se suma la Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero. Dicha organización, además, está vinculada al excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.

¿Cómo se toma la apertura de la investigación?

Me parece que en el contexto actual que vive el país donde todo se quiere mezclar con todo, lo que se hace bien con lo que no se hace bien, es razonable si quieren analizar una situación se analice. Vamos a entregar todos los antecedentes que corresponda, máxima cooperación, porque no hay nada que esconder en lo que estamos haciendo en el gobierno regional en estas materias, por tanto, creo que va a ayudar este manto de sospechas que se pone sobre todo el actuar de muchas instituciones donde cada cual tendrá que responder por lo suyo.

¿Cómo van a colaborar?

Nosotros tenemos todo un sistema de seguimiento de cada una de las iniciativas que está realizándose con las organizaciones que han sido definidas en base a propuestas. Todo eso ya está. Hemos dicho que vamos a abrir un portal donde va a estar toda la información, donde esté todo lo que se está haciendo en cada uno de esos programas, quién lo hace, cómo lo hace, los compromisos y los resultados. Respecto a todo lo que nos solicite el Ministerio Público, vamos a entregar todos los antecedentes que correspondan para que se aclare y se despeje cualquier duda respecto de alguna situación irregular o turbia, como algunos desean plantear. Yo creo que acá hay situaciones super diversas y distintas, los que no hacen las cosas bien tendrán que responder por aquello y aquellos que estamos haciendo las cosas en la línea de lo que corresponde, la tranquilidad de seguir haciendo las cosas bien.

¿Por qué usted dice que no hay cuestionamientos en la fundación que usted dirige?

La Fundación Chinquihue nace de una desinformación de parte del medio de comunicación gigantesca. Esta es una institución que existe hace más de 30 años, fundada con un aporte de la cooperación japonesa que nace desde el comienzo por un directorio presidido por la máxima autoridad regional, antes el intendente, hoy el gobernador regional, que ha recibido por más de 25 años no sólo recursos del gobierno regional sino que del FOPA, de la subsecretaría de Pesca, ahora del INDESPA, de investigaciones que ha hecho para la Corfo. O sea, es una institución que tiene una historia y la única relación que tiene conmigo es que por ser gobernador regional tengo que ser presidente. Y aparece una información que yo presido una fundación, que le paso plata como si fuera mía. Por favor, un infundio inaceptable. Entiendo que el Ministerio Público quiera investigar, que investigue, vamos a poner todos los antecedentes y probablemente va a llegar a la conclusión obvia: todo está hecho conforme a la norma.

¿Y si la fiscalía abre una investigación de oficio por las transferencias no cree que es porque existen antecedentes para eso?

Para nada. Usted debe saber que cuando se abre una investigación por oficio desformalizada, es porque en base a la connotación pública que tiene un tema decide indagar. No tiene que ver con que tenga todavía sospechas o prueba alguna de nada, por tanto, máxima cooperación porque no hay nada que esconder.

Y las fundaciones ligadas a ex personeros políticos, ¿no cree que hay un cuestionamiento aún más conociendo el contexto respecto a casos como el de Democracia Viva?

El contexto de Democracia Viva genera toda esta situación. Democracia Viva es un tema muy distinto a todo lo otro que se está viendo acá. Si quieren vincular todo, peras con manzanas y casa de brujas, ok, disponible para aclarar todo lo que sea pertinente, pero acá no tiene nada que ver esa situación con lo que acá se está desarrollando.

¿En qué es distinto?

Ya se lo dije. Acá nosotros tenemos términos de referencia, resultados, metas, informes de seguimiento tanto de ejecución técnica como financiera y todo eso se hace periódicamente que quienes no están cumpliendo tendrán que responder por las garantías que han quedado explícitas, pólizas, seguros, pagarés en los casos de que no se cumpla lo que está definido de actuar que hicieron las propuestas ellos y que fueron validadas técnicamente y tendrán que responder con el patrimonio institucional y personal de los representantes legales si no corresponde, por tanto se está resguardando el uso de los recursos públicos como corresponde el gobierno regional y vamos a entregar todos los antecedentes respecto a ello y es por razones técnicas que se llega a esa propuestas y la tiene que estar ejecutando muy bien. Y por cierto que estaremos siempre atentos a la ejecución como corresponde.

¿No le parece cuestionable que se vincule al gobierno regional con fundaciones ligadas a políticos?

O sea si hacen lo que tienen que hacer, lo cual fue definido por los servicios, creo que no hay ninguna situación irregular. Ahora si fuera un familiar, obviamente que no corresponde. Estigmatizar a todas las personas por su color, filiación política o lo que sea, me parece de un simplismo inaceptable. Tienen que medirse por las cosas que se hacen y si las hacen bien. Creo que hay que marcar diferencias entre quiénes hacen bien su trabajo y quienes no. La generalización puede significar que los gobiernos regionales no podamos aportar a bomberos, la Teleton, al Hogar de Cristo, u otras. No hay que mezclar las cosas. Nosotros no escondemos nada y así lo vamos a demostrar en las instancias que corresponden.

Respecto del debate, ¿se debe estudiar cambios al modelo?

Yo no conozco el detalle de los ministerios, conozco lo de los gobiernos regionales, y la ley de presupuesto permite bajo propuestas serias, hacer transferencias sin necesidad de hacerlo por compras públicas, pero teniendo datos fundados. Nosotros sobre esa base hemos actuado, pero todo lo que sea perfeccionable y se pueda hacer, bienvenido. Nosotros actuamos sobre las bases de las normas que existen, si esas cambian, nos adaptamos a eso. Pero creo que acá, cuando tenemos fundaciones y corporaciones que trabajan muy bien, ¿por qué les vamos a negar la posibilidad de trabajar con el estado? Me parecería un despropósito. Que se mejore lo que haya que mejorar, pero ojo con las cosas que se hacen bien y que sirven a la región. No imposibilitemos la opción de llegar de manera eficiente con estas entidades. Lo que no se debe hacer debe quedar muy claro, pero no cerrar la puerta a trabajar con organizaciones en propuestas específicas que sean bien para los territorios.