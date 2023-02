“Vean las noticias, está la cag..., maté a un rati”: las declaraciones que revelan cómo “Lucho Plátano” confesó el crimen de detective

La noche del homicidio del comisario Daniel Valdés Donoso, el pasado 17 de enero, los antecedentes de Luis Vásquez Villenas, apodado “Lucho Plátano”, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Era un sujeto conocido en San Bernardo por su prontuario delictual, y según han declarado en la investigación quienes tomaron contacto con él esa noche, en cosa de minutos su nombre se posicionó en Sosafe, herramienta de seguridad que utilizan municipios y vecinos de diferentes comunas. Fue así, de hecho, que la familia del imputado tomó conocimiento, en primera instancia, que él comenzaría a ser buscado como el presunto autor del asesinato del detective.

De eso dio cuenta ante los investigadores la pareja de Vásquez Villenas, María Jesús Fernández Uribe, quien detalló que fue la madre del joven de 20 años, Karina Villenas, quien fue la primera en encender las alertas entre los conocidos cuando llegó hasta unos departamentos ubicados en la mencionada comuna.

“Ese día estuve con mi hijo, hasta que como las 01.00 horas del 18 de enero, cuando repentinamente llegó el Lucho al block, alcanzando a escuchar que la gente estaba alterada. En ese instante me llamó la Gisselle, quien es del departamento 34 del block 2, quien me dijo que habían matado a un rati y que parece que había sido el Lucho, por lo que me asusté, me empecé a vestir (...) Saliendo del block me encontré con la mamá de él, quien se presentó como Karina. Me dijo que ella sabía que el Lucho estaba en el block y que en Sosafe salía que le había pegado a alguien de la PDI y que aparte tenía más homicidios, a lo que le dije que hablara con él, y luego me fui a una casa que me pasaron para protegerme, en la esquina de Tupungato con Ojos del Salado, donde ingresé y me quedé encerrada”, relató la joven de 27 años.

Pero ella no fue la única que comentó lo ocurrido, pues una vecina que residía en esos departamentos sostuvo en su declaración ante efectivos de la PDI que presenció el momento en que “Lucho Plátano” confesó el crimen.

“Cuando Lucho hablaba con su mamá, yo junto a Damaris y Julio (supuestos compañeros de delito del principal sospechoso del homicidio del detective) nos entramos a nuestro departamento, mientras que María Jesús (polola de “Lucho Plátano”) fue a su departamento y sacó una mochila color verde con varios bolsillos, dirigiéndose hasta nuestro departamento, solicitándole a Julio si podía guardar la mochila, que contenía varias pistolas en su interior, a lo que Julio accedió y en tan sólo un par de minutos llegó Lucho al lugar, contando de inmediato: ‘Vean las noticias, está la ca... Maté un rati’”.

“Se sentía orgulloso”

El día del homicidio, Maturana Elgueta presenció la llegada de la madre de “Lucho Plátano” hasta lo departamentos, y según declaró, escuchó cómo esta le advertía a Damaris: “Este cabro hue.. tiene la pura cag.., me van a terminar matando por su culpa y es super atrevido conmigo, no me ayuda en nada”.

Agregó, asimismo, que tras escuchar la confesión de Vásquez Villenas, él y su pareja les mostraron el contenido de la mochila que habían encargado custodiar. “Exhibieron alrededor de siete a ocho pistolas. Y “Lucho Plátano”, además, portaba otra de color negro, la que mostró señalando que había matado a un funcionario PDI, y que también, le había robado su arma, sintiéndose orgulloso por esto”, sostuvo la mujer.

“Luego de unos 20 minutos de conversación, Lucho y María se fueron a su departamento, mientras que Julio y Damaris sacaron las pistolas del bolso y nos sacamos fotografías con ellas, recuerdo además que Lucho traía un chaleco antibalas, el cual también dejó donde Julio. Luego de unos 10 minutos, volvieron a nuestro departamento y nosotros dejamos las armas tal cual ellos las habían dejado. Es en ese instante donde María llamó por video llamada a Lisandro (narcotraficante conocido en el sector, según ella misma declaró) quien se encuentra en Argentina, ofreciéndole a la venta todas esas armas”, continuó Solange Maturana.

En ese momento, de acuerdo con la declaración de la mujer, tomó la llamada “Lucho Plátano”, quien le indicó a su interlocutor “todas estas pistolas tienen homicidio hermano, dame $20 millones”, a lo que Lisandro señala -según el testimonio- que las va a negociar.

Mientras ellos negociaban, según agregó, el resto comenzó a revisar noticias, comprobando que lo que decía el imputado era real. Este les habría manifestado, eso sí, que la única forma que dieran con él, era que encontraran al chofer que lo había trasladado, Gabriel Inostroza.

“‘Lucho Plátano’ le dio la orden a Damaris y Julito para que llamaran al taxista que lo trasladó en el homicidio y que lo amenazaran de que no entregara información, por lo que Damaris se comunicó vía llamada con él, diciéndole que si lo tomaban detenido, tenía que decir que dejó a “Lucho Plátano” en otro lado, que no sapeara, sin embargo, el chofer solo respondía ‘alo alo’, por lo que entre Julio y Damaris le mandaron diversos mensajes en WhatsApp, pero el chofer no contestaba, por lo que nos dimos cuenta de que estaba con la policía”, dijo.

Sostuvo, en ese sentido, que la situación dejó muy nerviosos a Luis Vásquez y su pareja, pero que esta luego manifestó que tenían todo bajo control y que buscarían sacar al imputado del país hacia argentina, con la ayuda de Lisandro.

“Bajó con la intención de robarse un auto”

Pese a que el interés de María Jesús Fernández era que su pareja pudiera cruzar la cordillera -de acuerdo con los antecedentes que aportó la vecina- en la declaración que la joven entregó, manifestó que finalmente “Lucho Plátano” se mantuvo oculto con ella en una vivienda en Tupungato con Ojos del Salado, en San Bernardo.

“El Lucho supo que yo estaba en esa casa, llegó parece que el lunes 23 como a las 01:00 horas. Ahí él me contó lo que sucedió. Me relató que él llegó y bajó con la intención de robarse un auto que estaba ahí, que había una persona vestida como de doctor y otra con camisa, por lo que se acercó y les dijo ‘párate ahí y pásame las llaves del auto’, y que cuando se acercó a ellos, el tipo se levantó la camisa y vio que tenía una pistola, que intentó sacarla para dispararle, pero que él disparó primero. Cuando cayó, se dio cuenta que se le había caído la pistola y corrió al lado de él, dándose cuenta que no era una persona cualquiera, sino un rati, por lo que robó la pistola y salió corriendo”, confesó la mujer que luego fue formalizada por robo con homicidio en calidad de encubridora.

Para mantenerse ahí ocultos, según declaró, un vecino les compraba comida, agregando que “durante el tiempo que estuvimos encerrados, Lucho se comunicaba constantemente a través de mi teléfono celular y por WhatsApp con su madre. Dentro de estas conversaciones con su madre, escuché que ella le iba a hacer llegar un teléfono con uno de sus compañeros, pero ellos no querían llevarle el teléfono porque andaban con la “pera” (miedo). Su mamá también le decía que tenía que irse lejos lo antes posible, pero él le decía que primero quería estar encerrado y luego irse”.

“El estuvo tres días conmigo, hasta que el último día que estuvo, recuerdo que ya era de noche, él sacó mi teléfono y empezó a hablar con un hombre, habló todo el rato hasta que de repente me dijo yo me voy, si quieres saber cualquier cosa de mí, habla con mi mamá y se fue a pie”, compartió Fernández, quien complementó diciendo que al poco tiempo la llamó la madre del imputado para agradecerle sus gestiones.