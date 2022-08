Volodymyr Zelensky en videoconferencia en la UC: “Los rusos quieren dominar nuestras tierras y nuestros recursos”

A casi seis meses del inicio la invasión rusa contra Ucrania, el Presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, sostuvo una videoconferencia con la Pontificia Universidad Católica de Chile en la que dio cuenta del estado actual del conflicto.

“Hace 175 días que millones de ucranianos defienden la independencia del Estado. No se trata de la independencia, de la lucha por el Estado y por el poder de nuestro pueblo. El motivo principal de la agresión rusa, tiene el carácter verdaderamente colonizador, los rusos quieren dominar nuestras tierras y nuestros recursos. Moscú ha dicho muchas veces que si anexiona el territorio ucraniano nunca van a renovar el imperio ruso. Sin embargo, esto se ha hecho una lucha mucho más profunda”, dijo el mandatario en la videoconferencia transmitida en la Casa Central de la UC.

“El 24 de febrero, Rusia atacó a Ucrania en masa, por el este y el sur, nos bloquearon los puertos marítimos, empezaron golpes de cohetes por todo el territorio de Ucrania, pero fue realmente la continuación de la guerra que comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea y desencadenó la confrontación en el Donbás (este de Ucrania), que ya ha cobrado miles de vidas humanas”, añadió Zelensky.

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige a una conferencia de prensa con medios internacionales en una estación de metro subterráneo en Kiev, el 23 de abril de 2022. Foto: AFP

El Presidente ucraniano recordó en su alocución los inicios del conflicto con Moscú: “Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania estamos hablando de ocho años, más 175 días y cuando hablamos de las víctimas de guerra respecto de las pérdidas ucranianas, empezamos esta historia desde 2014 cuando comenzaron a matar ucranianos solo por ser ucranianos, por la defensa del territorio ucraniano, meramente por la sospecha de que una persona apoya al Estado ucraniano”.

“Quiero contarles sobre una de esas personas, que tendría ahora 25 años, se trata de Stepan Chubenko, de Kramatorsk, una ciudad del Donbás, un joven al que todos lo recuerdan como una persona muy buena y muy activa. Si no hubiera sido por la guerra habría podido cumplir su sueño y sería un arquero de un equipo de fútbol famoso. Fue asesinado el 7 de julio de 2014 por los mercenarios que usa Rusia para llevar a cabo la guerra. Ellos lo detuvieron por llevar una cinta amarilla y azul, que son los colores de nuestra bandera, lo retuvieron varios días, lo torturaron y lo fusilaron. Mucho después su madre llegó a saber lo que aconteció con su hijo, pero no recibió su cuerpo. Solo en noviembre, cuando lo pudieron enterrar”, detalló el mandatario.

Zelensky señaló que “la masacre en Bucha” y en otras ciudades no son excepciones de la guerra. A su juicio, la estrategia rusa es que “decenas de miles de nuestras personas están en los llamados campos de filtración rusos. Miles de niños ucranianos fueron sacados para que pierdan alguna conexión con sus familias y olviden quiénes son. En los territorios ocupados destruyen los libros y hacen todo para que la gente niegue su identidad nacional”. “Nosotros no tenemos otra alternativa que luchar por la vida de los ucranianos, para que no se mate a la gente por los colores amarillo y azul”, añadió.

Un voluntario coloca una cruz con un número en la tumba de una de las personas no identificadas asesinadas por las tropas rusas, durante una ceremonia en Bucha, en la región de Kiev, el 17 de agosto de 2022. Foto: Reuters

Al ser consultado sobre las posibilidades una negociación entre Kiev y Moscú y sobre quién podría jugar el rol de mediador, el Presidente ucraniano sostuvo “que por años hemos querido negociaciones, sabíamos que esta invasión a gran escala podía ocurrir en cualquier minuto, nosotros no podemos vivir sabiendo que estamos bajo la amenaza de una guerra real. Pero Rusia escogió otro camino, el de destrucción de todo lo que existe en Ucrania, ellos no querían ningún mediador, yo pensaría que son terroristas y ya. Ellos capturaron a nuestra gente, después ofrecieron un ultimátum. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Ellos no van a retroceder. Rusia no quiere poner fin a esta guerra. Y también presten atención: ¿a qué vinieron ellos a nuestra tierra? ¿a poner fin a la guerra? No. Ellos vinieron a nuestra tierra, ellos empezaron esta guerra, para eliminarnos. No quieren mediadores. Lo que les interesa es dominar por completo a Ucrania, que no existamos”, aseguró.

“Ellos no nos ven como un Estado independiente. Para ellos nosotros no existimos. ¿Qué mediador puede haber entre un humano y un animal, una fiera? Ellos quieren eliminarnos, eso es todo”, añadió.

Al ser consultado sobre la responsabilidad que tiene su administración y las previas por la autodeterminación en el Donbás debido a las licencias de los oligarcas, Zelensky indicó que Ucrania es “un Estado unitario, que hace 30 años tuvimos un referendo en el que 94% de la población votó por la independencia de Ucrania. Ese fue el mayor número que en cualquier otra exrepública de la Unión Soviética. Nuestra independencia fue elegida mediante un referendo, que fue reconocido por todo el mundo, incluido el Estado terrorista que es la Federación Rusa”.

“Lo del Donbás no fue ningún referendo. Entró la gente con fusiles, mataron, eliminaron a todos los representantes de nuestro gobierno. No hubo ningún referendo, fue hecho por un grupo de bandidos. ¿Qué tiene de referendo eso?”, sostuvo.

Respecto del rol de la comunidad internacional, Zelensky destacó que “Rusia tiene que pagar un precio alto, que no es igual a nuestras pérdidas, porque se trata de la vida de ucranianos. También entendemos que vivimos en un mundo moderno, contemporáneo, así que los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados”.

“En primer lugar, se trata de política de sanciones, no dejar a nadie que trate de evitar las sanciones. Así (los rusos) van a empezar a pensar, entender qué aconteció y van a ejercer presión contra el gobierno que han elegido con el mismo formato y el mismo líder hace 25 años”, apuntó. “Su sociedad tiene que influir en su gobierno. No hay otro camino para hacerlos parar”, concluyó.