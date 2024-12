“Ward me instruyó agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital”: la declaración del exseremi de Vivienda ante la Fiscalía

Dos son las ocasiones en que ha comparecido ante la Fiscalía, en calidad de imputado, el exseremi de Vivienda de la Región Metropolitana Manuel José Errázuriz. El también excandidato a concejal de Providencia ha declarado en la Fiscalía Metropolitana Oriente, revelando una serie de antecedentes en la investigación de la arista del caso Audio, Parque Capital.

En dicha indagatoria se investiga un presunto tráfico de influencias para apurar la entrega de permisos al proyecto Parque Capital, de propiedad del Grupo Patio, el 2020. En aquel entonces, dicho grupo inmobiliario era encabezado por los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, cercanos al abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Precisamente, según los antecedentes, hasta ahora en esa investigación sería el propio Hermosilla quien habría realizado gestiones al interior de la administración del expresidente Sebastián Piñera para agilizar los permisos al proyecto de los Jalaff. Acciones que habrían sido realizadas a través del exministro de Vivienda Felipe Ward y el otrora ministro del Interior Andrés Chadwick.

Versión que, en parte, fue abordada por Errázuriz, quien habló ante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Orellana, sobre el rol de Hermosilla y Ward en la tramitación del proyecto y en cómo este fue revisado al interior del organismo que encabezó durante la administración Piñera 2.

La llegada a la Seremi

El 1 de octubre, a las 12 horas, llegó hasta la Fiscalía Oriente el exseremi de Vivienda y entonces candidato a concejal por Providencia. La exautoridad, quien no logró ser electo en la reciente elección municipal, llegó hasta el edificio de Avenida Los Militares 5550 acompañado de su abogado Gonzalo Hoyl y con un documento elaborado por él mismo en el que resumía todo lo denominado al proyecto Parque Capital.

En primer instancia, Errázuriz, quien es abogado de profesión, detalló que ha trabajado en diferentes reparticiones del Estado, todo durante las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera. El profesional, quien es militante de Renovación Nacional, afirmó que arribó a la Seremi en 2019.

Concluida su presentación, Errázuriz afirmó ante el fiscal que apenas comenzó el segundo gobierno de Piñera se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), con el que buscaban ayudar al avance de proyectos que generaran inversión y consigo reactivar la economía. A esa oficina se integraban una serie de iniciativas, explicó, “detallando que el listado de proyectos venía desde el Ministerio de Economía”.

En ese listado, según afirmó Errázuriz, fue incorporado Parque Capital, pero que desconoce las razones de por qué fue integrado.

Según explicó, cuando fue asesor legislativo en el Ministerio de Vivienda “supe que había un proyecto que era muy complejo y que tenía complicado al seremi de la Región Metropolitana”, ya que se trataba de una iniciativa compleja “desde el punto de vista de interpretación de norma”. Pese a eso, reveló que nunca conoció a los propietarios del proyecto.

“Cuando asumí el cargo me reuní con los últimos tres seremis: Marisol Rojas, Aldo Ramaciotti y Boris Golppi. En ese contexto, ellos me hablan de Parque Capital, además de otros dos temas que eran complejos”, afirmó Errázuriz, quien detalló que -entre otros- el proyecto tenía dificultades con la Dirección de Obras Municipales de Lampa y además contó con un informe desfavorable del seremi anterior.

Las reuniones

El 25 de febrero de 2020, según reveló Errázuriz ante la Fiscalía, tuvo una reunión por la Ley de Lobby con Francisco Feres y Jorge Mora, quienes la solicitaron como gestores de interés por el proyecto Parque Capital. “En esa reunión ellos plantearon los argumentos generales del proyecto y su intención de agilizar los procesos de autorización”, sostuvo.

Pero no fue lo único, porque el excandidato a concejal sostuvo que en dicha cita “se dejó entrever alguna implicancia política de parte de los funcionarios que tenían algún poder de decisión, tales como el jefe de DDUI, Fabián Kuskinen, y el jefe del Departamento Jurídico, Alberto Carvacho. Con posterioridad a esa reunión no se adoptó ninguna decisión sobre las autorizaciones del proyecto”.

Más adelante en su declaración, y sin recordar la fecha, Errázuriz afirmó que, en algún momento, “el ministro Ward me pidió que nos reuniéramos con el señor Luis Hermosilla en su oficina fuera del horario laboral”. Sabía que la temática de esa reunión iba a ser Parque Capital, porque él me lo mencionó, y que iríamos a explicar temas propios de la competencia de la Seremi”.

“No me dijo que Luis Hermosilla representaba a alguien en particular ni me indicó qué es lo que justificaba que nosotros fuéramos a su oficina, lo que evidentemente no era usual que ocurriera. No se registró esta visita por Ley de Lobby. El Ministro Ward nunca me indicó cómo es que coordinó la reunión en la oficina de Luis Hermosilla”, agregó.

Según Errázuriz, en ese momento, como Hermosilla trabajaba en el gobierno, “no me hizo cuestionarme mayormente la reunión”, lo que “aun cuando en retrospectiva me lo reprocho, confié y asistí”.

Finalmente, esa reunión se concretó el 7 de agosto, y según detalló el abogado ante el fiscal, dicha reunión se concretó y Hermosilla le entregó una minuta e insistió en la lógica de que desde la Seremi estaban trabando el proyecto y que las razones detrás de ello eran políticas de determinados roles al interior de la Seremi.

Al terminar esa reunión, declaró el exseremi, él le dijo a Ward que Hermosilla “no había aportado nada nuevo en comparación a lo que se había presentado en la reunión de febrero de 2020″, ante lo que Ward respondió que “viera lo que se podía hacer para solucionar el asunto, pero dentro de los márgenes legales”.

Pero no fue lo único, y es que después de esa reunión el entonces ministro Felipe Ward “me instruyó dar todas las facilidades dentro de la legalidad a Luis Hermosilla y agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital. Esta instrucción fue permanente, a través de llamados telefónicos, lo cual se mezclaba con la presión original de GPS”.

“Ahora que recuerdo, en julio de 2020 el jefe de gabinete del ministro Ward, Gonzalo Vega, me pidió asistir a una reunión de lobby solicitada por Francisco Feres y Jorge Mora. En esa reunión no participé activamente, pero estuve en ella y no quedó registro de esa asistencia en la plataforma de lobby”, concluyó Errázuriz en su primera parte de la declaración.