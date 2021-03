Woody Allen: crónica punto por punto de una entrevista que demoró 28 años

Durante las cuatro semanas en que HBO emitió la serie documental Allen v. Farrow, Woody Allen sólo reaccionó una vez y de manera indirecta, a través de su única hermana y actual portavoz, Letty Aronson. En un comunicado compartido junto a su esposa, Soon-Yi Previn, la hija adoptiva de Mia Farrow, llamaron a la producción una “pieza de mala calidad” y aseguraron que los directores Kirby Dick y Amy Zering “no tenían ningún interés en la verdad”.

Según la pareja, los realizadores los habrían contactado hace menos de dos meses y les habrían dado sólo días para entregar su réplica. Ambos se negaron por lo que el título de HBO sólo recoge a Farrow y su círculo cercano, que insiste en acusar al cineasta de haber abusado de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando era una niña.

Dos semanas después del estreno del capítulo final de la docuserie que volvió a mover las aguas en torno al tormentoso caso, el realizador apareció este domingo 28 abordando las denuncias que lo han acechado desde los años 90. La plataforma Paramount+ estrenó en Estados Unidos la que es, en rigor, la primera entrevista de Allen para la televisión norteamericana desde 1992, cuando habló para el programa 60 Minutes de la estación CBS.

Realizada en julio pasado por el periodista Lee Cowan en medio de la promoción del libro de memorias del director, A propósito de nada, la conversación se mantuvo bajo siete llaves por la agitada contingencia de 2020 y se liberó ahora debido “al renovado interés por la polémica que rodea al cineasta”, aseguró la estación.

Sin embargo, según la propia hermana del director, nunca se les avisó que comunicó que sería presentada en la plataforma como parte de un paquete más amplio sobre el caso: se añadió la entrevista que Dylan Farrow concedió en 2018 a CBS This Morning y un segmento enfocado específicamente en cómo evaluar el arte de personas acusadas de comportamiento reprochable.

“En ese momento no se dijo nada sobre hacer un programa con recortes sobre la absurda polémica. Fue sobre esa base que acordamos hacer el programa”, explicó Letty Aronson a Variety.

Como sea, la entrevista registrada en 2020 es lo más cercano a una réplica cara a cara de Allen frente a las denuncias que han marcado sus últimas tres décadas de carrera y que en el último par de años han bloqueado casi por completo la circulación en EE.UU. de sus películas.

Las acusaciones

El documental de HBO vuelve a ahondar en las acusaciones en contra de Allen, quien según Farrow y su entorno mantenía un comportamiento obsesivo con Dylan y le habría pedido que se metiera a la cama con él cuando estaba en ropa interior. El cineasta no cambia su versión de décadas: “Es tan absurdo y, sin embargo, la difamación se ha mantenido”, le dijo a Cowan. “Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como eso”.

Su relación con Mia Farrow

Allen fue pareja de Mia Farrow desde 1980 hasta 1992, pero nunca vivieron juntos ni se llegaron a casar. A su particular manera, con hijos que la actriz tenía desde su matrimonio anterior y con otros que adoptó ella y luego él (Dylan Farrow entre ellos), formaron una familia. Así se preocupa de retratarlo la serie documental de HBO, pero el director plantea algo mucho más distante.

“Nunca viví con Mia, nunca dormí en la casa de Mia en todos los años que salí con ella. Teníamos una relación, pero nunca iba a ser una relación matrimonial”, afirma para sostener que la denuncia en su contra “a primera vista, no tenía lógica”.

Dylan Farrow

El director se refiere en la entrevista a Dylan Farrow como “una buena chica”. Allen no parece guardar rencor en contra de quien ha señalado durante años que fue abusada por el director cuando era pequeña. “Creo que ella lo cree. No creo que se lo esté inventando. Ella no miente. Creo que ella cree eso”, explica.

Soon-Yi Previn

“Se supo antes de que estuviéramos listos para darlo a conocer”, dice sobre la relación que comenzó con una de las hijas adoptivas de Mia Farrow, la bomba que estalló en 1992 y desembocó en el quiebre de la pareja.

El documental de HBO dedica espacio y testimonios a refutar que el vínculo sentimental con Soon-Yi Previn comenzó cuando ella estaba en el colegio y no en la universidad. Ambos están casados desde diciembre de 1997.

Los actores arrepentidos

Desde que el MeToo repercutió en la mirada de la industria a las acusaciones en contra de Allen, una serie de estrellas han salido a mostrar su arrepentimiento de haber trabajado con el director. Kate Winslet, protagonista de La rueda de la maravilla (2017), fue una de las últimas en sumarse a un listado que también cuenta con Elliot Page, Greta Gerwig, Timothée Chalamet y Rebecca Hall. Otros, como Javier Bardem y Alec Baldwin, en tanto, respaldan la inocencia del cineasta.

“Creo que son tontos”, dijo Allen sobre quienes ahora hablan en su contra. “Tienen buenas intenciones, pero son tontas. Todo lo que están haciendo es perseguir a una persona perfectamente inocente y están permitiendo esta mentira”.