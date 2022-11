Yovana Ahumada (PDG): “Hay situaciones puntuales que nos han unido a Chile Vamos, pero no creo que para ser parte de una misma coalición”

La jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), Yovana Ahumada, ha tenido que hacerse cargo de dos frentes desde su posición: la división que se generó en su comité luego de la fallida votación por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y la rearticulación que ahora su colectividad tiene con Chile Vamos y el Partido Republicano para enfrentarse como oposición al gobierno.

Todo partió con una puesta en escena común que hicieron las tres fuerzas para censurar a comisiones dominadas por el oficialismo, y que ahora esperan que se traduzca en otras acciones concretas.

¿Qué balance hace del fracaso que fue la negociación por la presidencia de la Cámara?

Para ser la primera vez estando involucrados, estuvimos muy cerca de lograrlo. Independiente de que no se haya concretado, sí hicimos un punto. La mayoría de nuestros diputados se mantuvo en buscar un nuevo acuerdo y hoy está siendo parte de este encuentro un poco más transversal, y obligando a generar conversación. Porque durante mucho tiempo, si bien fuimos parte de un acuerdo administrativo, no éramos escuchados por el gobierno. Habían buenas intenciones, pero la verdad es que uno miraba y no teníamos nada concreto.

¿A qué atribuye que hayan fracasado? El PDG tuvo descuelgues.

Hubo varios números que se movieron, no solo los diputados del PDG sino que otros también. Y eso lo atribuyo a algo que tiene que ver con un buen trabajo de último momento. Una arremetida de parte del gobierno y del oficialismo para poder dar vuelta esto.

¿Hubo una presión indebida del gobierno?

Hicieron su trabajo cada uno desde su lugar. Es algo que supieron manejar de decir que los números no daban siendo que en la formalidad y, hasta el último minuto, la verdad es que los números estaban muy estrechos.

¿Cómo van a lidiar ahora con una bancada del PDG que está dividida? Los díscolos dijeron que no los van a apoyar con las censuras a las comisiones.

Efectivamente no es una estrategia de bancada. Tiene que ver con diputados de manera individual. Es un tema de acción política para buscar el acercamiento y las conversaciones que no se han dado. Yo más que un quiebre hablo de una crisis y tiene que ver con que nosotros no actuamos con esa base política, sino que más bien desde lo que cada uno siente. Eso generó que esta fricción o división se hiciera más dolorosa para cada uno de nosotros. Va a llegar un minuto en que vamos a volver a conversar y poder avanzar como bancada. Cada uno de nosotros va a seguir manteniendo lo que somos. Sé que no es fácil porque nos costó vivir esta situación, pero sí creo que en algún minuto vamos a tener la capacidad para resolverlo. Tenemos que tenerla porque estamos recién partiendo y son cuatro años de trabajo.

Los diputados díscolos se quejan de las sanciones que les pusieron.

Mientras no conversemos las cosas no van a cambiar. Y eso es por las sanciones, porque cuando tú tomas un acuerdo y necesitas trabajar en bloque, cuando la mayoría toma una decisión y la minoría no la acata ocurren este tipo de situaciones. Tal y como ocurren en muchas otras instituciones o partidos.

¿El partido ha perdido poder? Antes se veía como una colectividad bisagra que tanto oficialismo como oposición la buscaban.

Por eso hablo de la esencia de los diputados del PDG y en eso de verdad no me pierdo. El hecho de que estemos hoy en un tema administrativo algunos con la derecha y otros con el oficialismo no quita que sigamos siendo en el voto iguales. Hay una esencia. Nosotros como diputados vamos a votar en pro de los proyectos que sean para el beneficio de la gente, independiente de dónde venga.

Ahora que han pactado con Chile Vamos y los republicanos, ¿significa un rebajaraje de fuerzas como oposición?

Es lo que se está buscando. El tema político sí es importante. Hoy tenemos un gobierno que no está siendo apoyado por la mayoría de los ciudadanos. Tenemos una extensión de ese gobierno en la mesa de la Cámara. Para poder avanzar y colocar la agenda que la gente quiere, necesitas hacer un equilibrio político. Es por eso que estamos buscando generar este encuentro. Y estoy segura que eso ya está ocurriendo.

¿Podría el PDG terminar como coalición junto a Chile Vamos? ¿Cómo podrían proyectarse?

Hay situaciones puntuales que nos han unido a Chile Vamos, pero no creo que para ser parte de una misma coalición. Y en este caso hablo de algo puntual que tiene que ver con esto administrativo. Pero nosotros durante el tiempo tenemos que fortalecernos, tenemos que crecer. Vienen otras elecciones que debieran dejarnos en otra situación y creo que como partido debemos fortalecernos, seguir creciendo para ser lo que hemos sido hoy día. Un cambio político.

¿Se ha derechizado el PDG?

Si hablamos de derechizarnos, también nos izquierdizamos. Es como una situación que no se puede medir por eso. Nosotros partimos con un acuerdo administrativo con la izquierda. Y hoy algunos de esta bancada estamos conversando con la derecha para buscar este acercamiento con el oficialismo, con el gobierno en particular, y eso no quiere decir que estemos o en la derecha o en la izquierda. La forma de seguir nosotros parlamentando y lo que tú transmites en las votaciones de los proyectos es lo que te hace y te demuestra lo que eres.

¿No les incomoda salir al lado de la foto con republicanos, que se tilda como extrema derecha?

Nos hemos parado con todos en fotos, o en acuerdos que no son más que eso. No queremos ser catalogados como de derecha o extrema derecha, o que vamos a ser parte de esto, porque el sistema hoy día nos obliga. Esperamos que las fuerzas que vienen ingresando generen un cambio en la forma de hacer política. Nosotros, que somos algo nuevo, venimos partiendo y siempre somos una minoría que va a ir creciendo en el tiempo. Entonces hay que darle tiempo al tiempo.