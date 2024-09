A 50 años del artículo de prensa que reveló el rol de la CIA en Chile

Reputado periodista de investigación y escritor político estadounidense, Seymour Hersh (87) obtuvo reconocimiento en 1969 por exponer la masacre de My Lai y su encubrimiento durante la guerra de Vietnam, por lo que recibió el Premio Pulitzer en la categoría de Reportaje Internacional en 1970. Durante esa década, Hersh cubrió también el escándalo de Watergate para The New York Times, informando también sobre el bombardeo secreto de Estados Unidos a Camboya y el programa de espionaje interno de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Pero la agudeza de Hersh lo llevaría a destapar no solo las actividades internas de la CIA. En un artículo publicado el 8 de septiembre de 1974 en la portada de The New York Times, reveló las operaciones encubiertas que había realizado la agencia estadounidense en Chile para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. En específico, en esa oportunidad dio cuenta que la CIA había gastado 8 millones de dólares para influir en sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación de Chile con el fin de perturbar al gobierno del socialista, derrocado en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Hersh siguió la historia durante los dos meses siguientes, con un total de 27 artículos.

El artículo de Seymour Hersh publicado el 8 de septiembre de 1974, en la portada de The New York Times.

A 50 años de la publicación de este artículo, La Tercera conversó con Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y autor del libro Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile. El investigador norteamericano, quien ha consagrado su vida a conseguir desclasificar archivos secretos del gobierno de Estados Unidos relacionados con el apoyo de ese país al golpe contra Allende, atribuye una importancia clave a las publicaciones de Hersh al respecto.

“El artículo de Hersh generó el mayor y más significativo escándalo de operaciones encubiertas en la historia temprana de la CIA. El artículo de primera página abrió la puerta a la primera investigación importante del Congreso sobre los esfuerzos clandestinos de la CIA para lograr lo que conocemos como ‘cambio de régimen’, no sólo en Chile sino en otras partes del mundo”, señala Kornbluh. “Esas investigaciones llevaron a una exposición detallada de una década de operaciones encubiertas en Chile entre 1963 y 1973. El artículo estimuló una importante reevaluación por parte del público estadounidense sobre las operaciones que se llevaron a cabo en su nombre, pero sin su conocimiento”, agrega.

Archivo del 5 de septiembre de 1974, donde el entonces director de la CIA, William Colby, le informa a Henry Kissinger sobre las investigaciones de Seymour Hersh.

Respecto al impacto que generó el artículo de Hersh en las autoridades de la época en Estados Unidos y Chile, Kornbluh señala: “Los documentos desclasificados que conocemos revelan un pánico dentro de la Casa Blanca, así como en Santiago, donde los funcionarios de la CIA contactaron inmediatamente a sus agentes chilenos para evaluar el daño de las revelaciones en The New York Times”.

“En la Casa Blanca, Henry Kissinger, que era entonces secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional del presidente Gerald Ford, engañó al presidente y a su gabinete sobre la naturaleza de las operaciones de cambio de régimen de la CIA, que Kissinger había convencido personalmente al presidente Richard Nixon para que autorizara después de la elección y toma de posesión de Allende en 1970. En sus informes al presidente y sus altos funcionarios, Kissinger afirmó que las operaciones encubiertas de la CIA que Hersh había expuesto ‘no tenían nada que ver con el golpe’”, apunta el investigador estadounidense. Sin embargo, recuerda que “sólo un año antes, en una conversación telefónica con Nixon unos días después del golpe, Kissinger le dijo al presidente que ‘ayudamos’ a los golpistas y que la CIA había ‘creado las mejores condiciones posibles’ para que el golpe tuviera lugar”.

Memorándum de la Casa Blanca, del 17 de septiembre de 1974, donde Henry Kissinger se refiere a las operaciones encubiertas de la CIA.

El testimonio secreto del entonces director de la CIA, William Colby, que es el documento original que generó el escándalo, “sigue siendo secreto más de 50 años después”, destaca Kornbluh. “El año pasado, con motivo del 50º aniversario del golpe, el gobierno chileno solicitó oficialmente a la administración Biden que desclasificara este documento histórico, por el bien de la historia y la posteridad. Pero, inexplicablemente, la CIA no lo hizo”, señala.

Según el director del Proyecto de Documentación sobre Chile en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, el artículo de Hersh generó al menos tres investigaciones importantes sobre las operaciones de la CIA en Chile, incluyendo la del comité especial del Senado presidido por el senador Frank Church, el famoso Comité Church. “Todos los archivos del Comité Church siguen siendo secretos, medio siglo después de que comenzara la investigación. Las comunicaciones de la CIA con sus agentes chilenos –con nombres en código Fubargain, Fubrig, Fuermine y Fupocket, entre otros– siguen siendo altamente clasificadas”, afirma Kornbluh. “Más de medio siglo después, hay muchos documentos que deben ser desclasificados y hechos públicos para que podamos entender la historia completa del papel encubierto de Estados Unidos en Chile”, concluye.