Alberto Undurraga: “El resultado de los consejeros constitucionales no cambia el propósito de construir una centroizquierda fuerte”

Dice haber estado en 14 regiones del país acompañando a los candidatos de su partido y del pacto Todo por Chile de cara las elecciones de consejeros constitucionales. El presidente de la DC, Alberto Undurraga, asegura que tras su periplo quedó con la sensación de que se está construyendo una épica en el sector y que obtendrán cientos de miles de votos, pero que pese a ello el resultado de mañana no es el objetivo fundamental del bloque.

¿Qué es lo que se juega este domingo la centroizquierda?

Lo que nos jugamos en los próximos dos años, más allá de esta elección, es la construcción de un proyecto de centroizquierda fuerte que apunte a transformaciones con responsabilidad, distinto a la izquierda refundacional y distinto a la derecha que se resiste a los cambios. Esta es la forma de enfrentar los extremos, por eso creamos Todo por Chile. El hito principal estará en la elección municipal y hemos creado una épica. Espero que los cientos de miles de votos que va a tener el pacto Todo por Chile este domingo se exprese en consejeros y consejeras electos, pero no cambia el propósito.

¿Es importante la cantidad de consejeros que obtengan?

El número lo sabremos el domingo, pero el resultado no cambia ni el propósito ni las convicciones de construir una centroizquierda fuerte, donde el desafío principal son las próximas municipales. Ahora, en lo concreto, en la Constitución, hemos podido observar que hay muchos chilenos y chilenas que quieren derechos sociales y desarrollo económico; seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos; Estado unitario y Estado descentralizado, y estas dualidades no la desarrollan los extremos.

Usted fue uno de los que impulsaron las dos listas en la centroizquierda, ¿no teme que la estrategia puede fracasar?

No, la lista de Todo por Chile logra votantes que sería imposible si fuera una sola lista con la izquierda refundacional, eso es un hecho de la causa. Varios de nuestros candidatos aceptaron ser candidatos porque creen en el proyecto de centroizquierda, donde se hacen cambios con responsabilidad, donde se valora la gradualidad. Lo que hemos hecho es llegar a un electorado al que no llega la lista donde está la izquierda refundacional.

O sea, no influirá la elección en la proyección del pacto con el PPD y los radicales.

Estoy bien contento con el trabajo y despliegue de nuestros 70 candidatos del pacto y por cierto de los 24 candidatos y candidatas de la DC. Estuve en 14 regiones y se ha construido en poco tiempo una épica de transformaciones con responsabilidad que trasciende a los resultados del domingo.

Y en particular, ¿cuál sería un buen resultado para la DC?

Como partido y como pacto vamos a tener cientos de miles de votos y esperamos que esto se exprese en consejeros electos. Pero vuelvo a decir, el resultado no cambia ni el propósito ni la convicción de seguir construyendo el proyecto de centroizquierda. Asumí en noviembre, en medio de una crisis partidaria, con el propósito de reposicionar a la DC como uno de los ejes articuladores de una centroizquierda que busca cambios con gradualidad, responsabilidad y en paz, y eso tiene un plazo de dos años, porque la elección fundamental son las próximas municipales.

¿Cuánto le preocupa que la derecha obtenga un amplio triunfo?

Esperemos los resultados para hacer el análisis. Pero una cosa general, para Chile no son buenos los extremos, no fue buena la Lista del Pueblo, tampoco es bueno el alza de Republicanos.

Pero si la derecha logra imponerse con 3/5, ¿cuánto le preocupa el resultado de esta nueva Constitución?

Nosotros no podemos renunciar exante a nuestra convicción de lograr acuerdos, en ese sentido las palabras del senador (Juan Ignacio) Latorre (RD) marcan justamente lo contrario de lo que hay que hacer en Chile. Hay que tratar de construir acuerdos, naturalmente que es más fácil cuando los extremos no están sobrerrepresentados, pero no vamos a renunciar a construir acuerdos, porque es lo que Chile necesita.

¿Entonces rechazar no es una opción?

Renunciar exante a los acuerdos es renunciar a la opción de construir. Por supuesto que es muy difícil si hay una derecha autoritaria y pinochetista, pero hay otra derecha y está la centroizquierda, esperemos.

¿Qué debería hacer el gobierno de Boric tras los resultados del domingo?

Lo primero que debe hacer es enfrentar sin complejos los temas de seguridad y crecimiento económico. En eso el gobierno está al debe, no porque no tenga personas capacitadas, sino por su zigzagueo. Un día señaliza para acá, al otro día señaliza para allá.

¿La DC estaría dispuesta a integrarse a este gobierno si el Presidente se los pide?

El foco nuestro no está puesto en el actual gobierno, nos quedan dos años y fracción, tenemos que pensar más allá y construir una fuerza grande de centroizquierda si no queremos tener a la extrema derecha en La Moneda, eso es necesario y vamos a seguir construyéndolo a partir de la épica de esta elección. Nuestro rol es colaboración con autonomía.

¿Hasta dónde se puede ampliar el pacto Todo por Chile?

Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para el Partido Liberal y el Partido Socialista. Las puertas siguen abiertas para los desafíos que vienen y espero que se enmarquen en acuerdos para las próximas municipales. El PC y el Frente Amplio representan una sensibilidad distinta.