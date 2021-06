Andrés Chadwick Costa: “Sichel no viene con esa mochila de los partidos y no tiene que pedirles permiso”

En mayo de 2018 renunció al cargo de productor general de la Presidencia en medio de duras críticas que acusaban de nepotismo al gobierno de Sebastián Piñera. Andrés Chadwick Costa (37) -hijo del histórico UDI y exministro del Interior del mismo nombre-, había colaborado en la campaña del actual Mandatario y en varias otras de candidatos de centroderecha, pero no había dado entrevistas, hasta ahora. Acá, sincera que apoya al abanderado presidencial independiente Sebastián Sichel, con quien está trabajando desde hace un par de meses junto a su empresa de marketing, Tregua, en particular en la franja televisiva. Dice que no cree que Sichel sea el favorito de La Moneda. “No veo al gobierno apoyando más a Sichel”, asegura, agregando que su papá está por quien sea “mejor para el país”.

“Hoy existe la intención de prejuzgar la participación de familiares en el gobierno sin valorar los méritos”. Eso dijo cuando renunció al cargo de productor general de la Presidencia. Ahora se decidió a participar de lleno en una campaña, ¿por qué?

Llevo 10 años en temas de marketing político. Tregua tiene harta experiencia en esto y me embarqué pensando que la campaña de Sebastián Sichel es independiente, distinta y de futuro.

¿Cómo llegó a trabajar con Sichel? Se sabe que su papá, el exministro Andrés Chadwick, es cercano al hoy candidato.

Fue nada que ver con mi papá. Fue por Juan José Santa Cruz que sabía que nosotros, en Tregua, llevábamos años trabajando en campañas políticas. Dijimos que si queríamos entrar en una campaña, era a una independiente, joven, con futuro, distinta, prácticamente estábamos hablando el mismo idioma. En el fondo, a uno le dan ganas también, porque era una campaña entretenida, un nuevo equipo. Ahí uno ve también la injusticia entre quienes son de los partidos políticos. Muchas veces la pelota se tranca -más que en el candidato- en los partidos y en el pedir, el convencer, el tener que hay convencer a tantos. Veo una política más de acción que una de tanto permiso.

¿Eso le pasó al Presidente Piñera? ¿Ha tenido que pedir demasiado permiso a los partidos?

El Presidente Sebastián Piñera es independiente. No es un ánimo de criticar a los partidos, sino que su historia del pasado es una mochila muy cargada. Sichel no viene con esa mochila de los partidos y no hay que pedirles permiso a los partidos, hay más actuar y ver una política moderna. Los partidos a veces te exigen explicaciones, se van abordando temas que no son tan contingentes para la ciudadanía, entonces uno tiene ese tira y afloja que es desgastante, porque te ponen mucho freno.

¿A Sebastián Sichel no le pesa su mochila como ex Ciudadanos, ex DC? Además que venía de otro sector político…

Eso lo veo como un atributo hoy en día. Te abre el espectro.

Pero le puede pesar no tener una estructura partidaria, por ejemplo, le costará movilizar gente a las primarias…

Esa política del acarreo de los partidos es del pasado. Si hoy en día pensamos que si uno pudiera llenar un bus de gente y llevarlo a votar, creo que va a votar cada uno independientemente.

Es independiente, pero su papá es un histórico UDI. ¿Por qué no apoyar a Lavín?

Lavín para mí representa el pasado. Creo que las campañas y sobre todo la nueva generación tienen que representar al futuro. Esto no es en contra de Lavín, sino que es lo que representa la figura de los partidos políticos. Lavín es un buen candidato, pero tiene una mochila que termina pesando hasta el final de la campaña. En cuanto a mi papá, yo siempre he sido independiente.

Se dice que el exministro apoya soterradamente a Sichel. ¿Los ayuda?

No, no es tan así. Mi viejo es político en ese sentido, siempre está ayudando a lo que él cree, la visión que en el fondo es mejor para la coalición. Creo que habla con todos los candidatos en general, es alguien que con su trayectoria política y experiencia debería hablar con todos.

¿Pero está con Sichel o con Lavín?

No puedo responder por él. Lo que creo es que él hoy día quiere lo mejor para el país. Si es Sichel, bien, si es Lavín, bien.

Usted dice que Lavín representa el pasado y que carga la mochila de los partidos. ¿Cree que le va a costar gobernar si es que llegase a ganar las primarias?

Tengo la teoría de que al final es distinto llegar, no es por un tema de edad tampoco, pero es distinto llegar con 65 años, habiendo sido ministro de Educación, dueño de una universidad, haber sido alcalde en varios lados, habiendo perdido elecciones. Llegan con una mochila, llegan con los partidos políticos. Quieran o no, llegan con eso.

¿Qué margen cree que tiene Sichel para ganar? Lavín sigue siendo el mejor posicionado, según las encuestas.

Creo que Sichel va a ganar. Y no es por estar en esta campaña, sino porque trae la renovación y conecta más con la gente. Y Lavín, sí, va a tener que remar mucho en ese sentido, sacarse ese pasado. Más allá de que uno pudiera llamar a nuevos rostros o nuevos equipos, pero tampoco lo vimos cuando el primer vocero fue (Rodolfo) Carter. Como en esa lógica de quien tiene más votos tiene que ser mi vocero. Para mí esa lógica no es, sino que al final tiene que ser quien más convive con mis ideas o con mi proyecto de político, más que quién sacó más votos para ayudarme en la campaña. Aquí es todo lo contrario, quién tiene las ideas que nosotros pensamos, porque los votos no son endosables a personas. Carter con Lavín tienen diferencias, y bastantes, pero es su vocero, a mí no me calza.

En el oficialismo se decía que su presencia en la campaña de Sichel de alguna manera confirma el favoritismo de su papá, de La Moneda y del propio Presidente por Sichel. ¿Cree que es así?

Me encantaría que el gobierno y que todos lo que mencionas me tuvieran tanto aprecio y fuera una pieza fundamental en una campaña para que me pusieran ahí para representar el corazón del gobierno, pero es mucho más simple. De verdad que en esta campaña llegué porque me interesa.

La UDI decía que levantar el tema del matrimonio igualitario era un guiño del Presidente a Sichel.

Creo que es un tema más personal del Presidente. Y tampoco veo al gobierno apoyando más a Sichel.