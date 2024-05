Christian Caryl, escritor y periodista estadounidense: “Los actuales dirigentes iraníes están conscientes de que están desconectados con la sociedad”

Christian Caryl, es un destacado periodista estadounidense cuyo libro Strange Rebels: 1979 and the Birth of the 21st Century argumenta que el auge de ciertas ideologías ese año han tenido consecuencias hasta la actualidad.

¿Cuál es el significado de 1979, especialmente en el contexto de la revolución iraní?

Creo que su importancia es enorme. Está el auge de la política religiosa, que por supuesto está encarnado más vívidamente en la revolución iraní y el ascenso del ayatolá Jomeini. Y creo que también está plasmado de manera muy efectiva en la invasión soviética de Afganistán y la reacción inmediata de los muyahidines a esa invasión soviética. Hasta entonces, ya sabes, si viajabas por Medio Oriente o el sur de Asia en los años 50 y 60, veías mujeres jóvenes en minifalda, había clubes nocturnos, veías gente bebiendo mucho alcohol y vistiendo ropa occidental. Y era fácil asumir que la occidentalización se estaba extendiendo por toda esta región. Se suponía que la secularización era el camino a seguir. Y el ascenso de los iraníes políticos y los afganos políticos que también eran musulmanes, realmente puso fin a toda esa idea. Y una vez que los iraníes lanzan su revolución, de repente esta ola de política religiosa, que ya siempre había estado ahí en el fondo pero reprimida, exprimida, no tomada realmente muy en serio, de repente ese elemento de política religiosa simplemente rueda como un tsunami sobre toda la región. Y luego terminas donde estamos hoy.

Cientos de personas asisten al funeral del difunto ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, una de las víctimas del accidente de helicóptero que mató al presidente de Irán y a otras personas, en Teherán, Irán, el 23 de mayo de 2024. Foto: Reuters

¿Cómo ve a la sociedad iraní actualmente?

Creo que lo que hemos visto es que esa idea original de la revolución islámica, que era tan innovadora en 1979, ahora se ha estancado por completo. Y creo que hay una élite religiosa y económica muy arraigada en Irán, que es muy consciente de que su control del poder es un poco inestable porque han perdido a la juventud. La juventud de Irán ha rechazado completamente el sistema, en algunos casos incluso ha rechazado la religión tradicional por motivos políticos, porque ha visto cómo la élite clerical abusa de ella. Creo que han perdido cada vez más la clase mercantil, que es la que hace que la economía funcione porque se ha vuelto tan corrupta y tan amiguista, no es en absoluto una meritocracia. Y ciertamente han perdido a muchas mujeres, y especialmente a las más jóvenes, con su dura aplicación de reglas sobre lo que se supone que debes usar.

Se dice que el hijo de Jamenei podría sucederlo, ¿cómo evalúa esto?

Creo que los actuales dirigentes del país son muy conscientes de que están desconectados y fuera de contacto con la sociedad, y de ese dinamismo que Jomeini trajo con la revolución. Y ahora tienen grandes sectores de la población que están profundamente desilusionados y tienen que encontrar una manera de mantenerse en la cima. Pero si permiten, ya sabes, si permiten que uno de sus propios familiares acceda a los puestos más altos, creo que eso podría tener un efecto dramático. Creo que eso podría resultar en una reacción bastante dramática porque realmente comienza a sentirse más como una monarquía que como una república.b