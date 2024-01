CIJ ordena a Israel prevenir “actos de genocidio” en Gaza, pero no exige un alto el fuego

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se pronunció ayer sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, instando a que el primero tome “todas las medidas a su alcance” para evitar que las fuerzas israelíes cometan “actos de genocidio” contra la población palestina en el enclave, ateniéndose a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948).

Frente a la petición de Sudáfrica de que la CIJ investigue un posible caso de genocidio por parte de Israel, la corte señaló que este debe permitirá la entrada de ayudas a la Franja. “El 7 de octubre de 2023, Hamas y otros grupos armados presentes en la Franja de Gaza llevaron a cabo un ataque en Israel, matando a más de 1.200 personas, hiriendo a miles y secuestrando a unas 240 personas, muchas de las cuales siguen retenidas como rehenes”, inició Joan E. Donoghue, presidenta del tribunal. “Tras este ataque, Israel lanzó una operación militar a gran escala en Gaza por tierra, mar y aire, que está causando víctimas civiles masivas”, continuó.

Jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictan medidas de emergencia contra Israel tras las acusaciones de Sudáfrica de que la operación militar israelí en Gaza es un genocidio dirigido por el Estado, en La Haya, el 26 de enero de 2024. Foto: REUTERS.

“El Tribunal es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está produciendo en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, añadió Donoghue.

Sin embargo, la resolución no incluyó un cese el fuego, lo que causó desazón en el enclave, señaló la cadena Al Jazeera. “Hay mucha frustración y resentimiento porque el único elemento que esperaban todos y cada uno de los palestinos de la Franja de Gaza era el fin de esta locura, el cese de todas las hostilidades y de los intensos bombardeos en curso”, reportó uno de sus periodistas desde Ráfah, al sur de Gaza. Mientras se leía la declaración, “había bombardeos en la ciudad de Khan Younis y en el norte del territorio”, agregó. Según Naciones Unidas, más del 70% de los muertos –que superan los 26.000, según autoridades de Hamas– han sido mujeres o niños.

Entre las autoridades palestinas, se celebró la resolución de los jueces, quienes “fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino a través de un comunicado. “Pedimos a todos los Estados que garanticen la aplicación de todas las medidas provisionales ordenadas por el tribunal, incluido Israel, la potencia ocupante”, añadió.

Palestinos desplazados, que huyeron de sus casas debido a los ataques israelíes, se refugian en un campamento de tiendas de campaña, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en Ráfah. Foto: REUTERS.

Sami Abu Zuhri, alto cargo de Hamas, dijo a Reuters que la decisión de la CIJ es un acontecimiento importante que contribuye a aislar a Israel y a sacar a la luz sus crímenes en Gaza. “Pedimos que se obligue a la ocupación a aplicar las decisiones del tribunal”, añadió.

Una abrumadora mayoría de los votos del Tribunal, incluida la presidenta Joan Donoghue, se inclinó por la resolución inicial, con 15 a favor y solo dos en contra, donde el israelí Aharon Barak fue uno de los votos disidentes. Si bien lo señalado por la CIJ es vinculante, este no tiene capacidad para obligar el cumplimiento de lo dictaminado, pero Israel deberá informar en un mes al ente sobre si cumple las medidas.

La decisión del organismo judicial de la ONU, explicó la jueza Donoghue, no significa que el tribunal haya concluido definitivamente que tiene jurisdicción sobre el caso. De hecho, la eventual resolución sobre si se han cometido actos genocidas se espera que tome varios años más. Pese a esto, y a que no se solicitó formalmente el cese en las hostilidades, la decisión sí tiene efectos en la presión que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene sobre sus hombros, al menos desde la perspectiva global, planteó The New York Times.

También hubo muestras de apoyo a la resolución en algunos países occidentales. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, escribió en la red social X” “Saludamos la decisión de la CIJ y pedimos a las partes que apliquen las medidas cautelares que ha decretado”.

Su par colombiano, Gustavo Petro, usó la misma plataforma para afirmar: “Triunfo de la Humanidad: Israel debe impedir el genocidio”. En tanto, Irlanda señaló que esperaba que Israel aplicara todas las medidas provisionales ordenadas por el tribunal.

En Israel, el gobierno repudió lo ocurrido, pero celebraron que la corte no se refiriera a un alto el fuego. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su país continuará “la guerra más justa” contra “los monstruos de Hamas”, y no se detendrá hasta lograr una “victoria completa”.

“El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. Igualmente inquebrantable es nuestro sagrado compromiso de seguir defendiendo nuestro país y defender a nuestro pueblo”, dijo el premier en un video. También descartó un supuesto genocidio al argumentar que la acusación en la CIJ se trata de un “vil intento de negar a Israel este derecho fundamental”, y “una flagrante discriminación contra el Estado judío que fue justamente rechazado. La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino indignante, y la gente decente de todo el mundo debería rechazarla”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un viaje sorpresa a la Franja de Gaza, en noviembre de 2023. Foto: Oficina del primer ministro de Israel vía Europa Press.

Según la emisora israelí Kan, Netanyahu habría ordenado a los miembros de su gabinete que se abstengan de responder a la sentencia provisional del órgano judicial internacional. Sin embargo, el ministro para el Desarrollo de la Periferia, el Néguev y Galilea, Yitzhak Wasserlauf, se adelantó y publicó en redes sociales el mensaje “Nunca más”, junto a una bandera israelí. Pero no fue el único.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, fue más allá y calificó a la CIJ de “antisemita”. “La decisión del tribunal antisemita de La Haya demuestra lo que ya se sabía: este tribunal no busca la justicia, sino la persecución del pueblo judío”, afirmó según Times of Israel. “Las decisiones que ponen en peligro la existencia continuada del Estado de Israel no deben ser escuchadas”, añadió. Ambos son miembros del partido de extrema derecha, Otzma Yehudit.