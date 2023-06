Columna de Bárbara Carvacho: Galee Galee es el rey

Por Bárbara Carvacho, periodista de música

Muchas cosas estaban pasando en el lejano pueblo de Chile cuando un clan de zagales irrumpió en el valle con trapos pintorescos, oro y armas. El descontento de los habitantes crecía en paralelo a un movimiento que trajo nuevos relatos, recursos musicales, penurias, sustancias y rutinas de producción, justo en medio de una revuelta local.

Entre inequidades, incertidumbres, crisis y confinamiento, las historias del movimiento urbano cautivaron al grueso juvenil del pueblo, que rápidamente retribuyó canciones con popularidades que hace bastante no se veían en este valle. Mientras la gran mayoría de estos contadores de historias respondían al fenómeno mundial del trap de Atlanta -con representantes como Gucci Mane, 21 Savage o Lil Baby- hubo un exponente que aseguró su legado, logrando que el movimiento expandiera su alcance musical y social.

Galee Galee, nacido como Gabriel Zúñiga en 1994 en Pudahuel, impactó a sus pares y a una audiencia cada vez menos de nicho cuando recitó Mami no estés triste, yo sé que me tengo que morir / Mami no estés triste, Dios me bendice full. La canción de Zúñiga, Jxny, King Savagge, El Bai y Jaud, fue estrenada en 2020 como el remix en español de ‘Sketchers’, original de DripReport. A pesar de la larga lista de créditos, es Zúñiga quien se roba la película y cambia el juego con una voz profunda, barras más cercanas al spoken word que a lo lírico; un giro hacia la Costa Oeste estadounidense. Ganster trap criollo que explota justo cuando el pueblo empezó a popularizar otros géneros urbanos.

Para muchos, la primera vez que escucharon la frase Galee Galee es el rey. Ese que siguió expandiendo su reinado de manera silenciosa, con canciones como ‘Without Lies’, ‘Sorry’ o ‘The London Yakuza Version’, difundidas por su clan discográfico, Yakuza Mafia. Conquistó con un flow vocal que fue requerido por otros populares cuentahistorias, como Harry Nach y Pablo Chill-E en la explosiva ‘Big Cut’; por Polimá Westcoast en ‘Lo Malo’; Marcianeke en ‘Entussiasma’, y creó ‘A Perriarla’ junto a Pailita y Cris MJ, el dembow que anunció una de sus grandes ilusiones como rey: un acuerdo con Sony Music.

El clan de la nueva camada de artistas lo supo antes que los festivales y los sellos. Cuando Galee Galee subió al escenario de Lollapalooza Chile 2022, ya estaba coronado entre sus pares y devotos. El rey nos ha dejado, y por estos días el pueblo clama por el recuerdo del zagal que amplió las fronteras de un clan que ya tiene una dinastía a venerar.