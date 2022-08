Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes: “El gobierno no tiene voluntad ni carácter para enfrentar el problema de la delincuencia”

Daniela Peñaloza (UDI) dirige el municipio de Las Condes, una de las comunas más ricas del país, y desde ahí plantea que la administración de Gabriel Boric ha sido incapaz de enfrentar los problemas de delincuencia. Por lo mismo, es enfática en sostener que se deben transferir más recursos a las comunas “para que los servicios de seguridad municipal -que dan tranquilidad a la ciudadanía- no tengan que depender de los ingresos de cada municipio”.

¿Qué análisis hace sobre la delincuencia en su comuna? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

Lo que vemos en Las Condes es un fuerte aumento del robo de vehículos estacionados o de sus accesorios, y también de robos con violencia y por sorpresa. El total de los delitos ha aumentado un 38%. Y ante esto, lo primero es el trabajo coordinado que tiene Seguridad Municipal con Carabineros y la PDI, eso es la clave del éxito. Tenemos cámaras, sí, hay tecnología, por cierto, pero todo ello por sí solo no sirve de nada.

¿Esto ha implicado un cambio de dinámica en la vida de sus vecinos?

Hago terreno todos los días, y las mujeres ya no quieren andar en las autopistas solas, no quieren caminar solas. El otro día estuve en una actividad con adultos mayores y ellos decían que ‘nuestra rutina de salir a caminar ha cesado’, porque nos da miedo. Cuando tú escuchas que toda la gente está viviendo con temor, hay que hacer algo. No es justo que el gobierno abandone prioridades.

¿Estamos ante una crisis de seguridad?

El país está viviendo una crisis de seguridad pública como tal vez no la habíamos visto en los últimos 30 años, y eso se refleja en todas las regiones y comunas. Según cifras que nos entrega Carabineros, a nivel nacional están ocurriendo semanalmente 240 encerronas, 14 homicidios, alrededor de 700 robos violentos. El último año, entre julio 2021 y julio 2022, todos los delitos violentos y no violentos a nivel país han aumentado en promedio un 50%. Cuando tenemos estas cifras, se ve que hay una crisis de seguridad pública que estamos viviendo todos los chilenos, lo que es muy doloroso. La pandemia que vivimos hoy es la crisis de la seguridad pública y sería importante que el Presidente evalúe destinar el 2% constitucional a seguridad. Los recursos están, el problema es que el gobierno no tiene voluntad ni carácter para enfrentar el problema de la delincuencia.

Insiste en que el gobierno no tiene voluntad. ¿A qué lo atribuye?

Para enfrentar la crisis se necesita voluntad, carácter, capacidad y acciones. Ha habido acciones, sí, pero no son suficientes. Y creo yo que lo que les pasa a los partidos de gobierno y al gobierno es que tienen una tranca ideológica para enfrentar esta crisis. ¿A qué me refiero? Todas sus señales son equívocas. Lo primero que dijeron es que irían por el indulto a los presos del estallido social. Después, ante Héctor Llaitul -que ha cometido un delito al amenazar al Estado-, el Presidente y los ministros dicen que este es un gobierno que no persigue ideas. Luego, lo del estado de excepción. La tranca ideológica no les permite ver o enfrentar esta crisis. Presentaron una agenda con 33 medidas y pueden ser correctas, pero vamos a ver sus efectos en el largo plazo y lo que está pasando hoy, la inseguridad, no puede esperar. Frente a esa indolencia, en Las Condes estamos actuando ahora.

Esta situación no se construyó los últimos cinco meses. ¿No cree que las autoridades anteriores pudieron haber hecho más?

En seguridad tiene que haber una política pública de Estado que traspase los ciclos electorales. Nadie podría decirte que la situación en la que estamos hoy día se debe a los últimos cinco meses, pero lo que sí uno puede decir categóricamente es que en estos cinco meses el gobierno no ha tenido la voluntad y el carácter para enfrentar esta crisis y que en los últimos cinco meses todos los delitos han aumentado.

¿Cómo evalúa el plan de redistribución de Carabineros?

Lo único que hemos conocido como alcaldes es esto de aumentar en 700 nuevos carabineros por un periodo de tiempo acotado para 14 comunas de 346. Eso es una raya en el agua. Ningún alcalde hoy en Chile sabe con cuántos carabineros cuenta en su comuna, entonces, ¿cómo vamos a hacer mejor gestión de seguridad? Falta mucha transparencia en la información y seguridad de que estamos todos siendo evaluados con los mismos criterios.

¿Qué proyectos cree que se tienen que apurar en el Congreso?

Desde lo local, las unidades de seguridad municipal necesitan nuevas y mayores atribuciones. Las atribuciones con las que nosotros trabajamos fueron diseñadas y entraron en vigencia en el año 90 y lo que estamos viendo hoy, las cifras, nada tienen que ver con lo que pasaba en esos años. Por lo tanto, se requiere una actualización de las atribuciones.

¿Cuáles sumaría?

Hoy estamos en zonas grises respecto de las herramientas que se pueden utilizar para la autodefensa. Respecto de competencias, nos encantaría disminuir las labores administrativas que realiza Carabineros y que a lo mejor las pudiera absorber el municipio. Nosotros no hacemos control de identidad y podríamos hacerlo. Las denuncias de violencia intrafamiliar también, en los municipios hay asistentes sociales, psicólogos, abogados, expertos en la temática, podemos recibir esas denuncias y después obviamente tramitarlas con Carabineros. O hacer dirección de tránsito.