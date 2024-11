Diputada Riquelme (FA) dice que guardará silencio tras denuncia por abuso sexual en su contra

“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.

Así, a través de un comunicado, reaccionó la diputada Marcela Riquelme (FA), luego de haber sido denunciada por abuso sexual. El presunto delito lo habría cometido contra una integrante de su equipo de asesores.

En el escrito, de solo dos párrafos, también detalló que este miércoles “fui notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia”.

Sin embargo, no se refirió a la medida que tomó el Tribunal Supremo del FA: le suspendió su militancia. Decisión que informó la colectividad a través de un comunicado publicado este viernes.

“Tomamos contacto con la denunciante para ofrecer, a través de personas de su confianza, el apoyo y acompañamiento que requiera en el difícil proceso que está viviendo”, señaló la colectividad.

El secretario general del FA, Andrés Couble, aseguró que “nuestra institucionalidad actuará con celeridad, resguardando que exista toda la protección, respaldo y acompañamiento que la denunciante requiera”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), por su parte, indicó que “se ha activado el protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados. (...). Ya pusimos a disposición de la víctima toda nuestra colaboración”.

Orellana, en la mira otra vez

Ayer, cerca del mediodía y a través de una publicación en su cuenta de X, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), se pronunció sobre la denuncia contra su compañera de militancia. “Ante la denuncia en contra de la diputada Marcela Riquelme, desde el @MinMujeryEG reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia. Nos hemos puesto en contacto con la denunciante, quien ha aceptado el apoyo psicosocial ofrecido a través de @SernamEG”, dijo la secretaria de Estado.

Las declaraciones de la ministra de la Mujer, en todo caso, no fueron consideradas como suficientes por la oposición. Algunas parlamentarias aprovecharon el caso para levantar nuevas críticas contra la ministra del FA.

La diputada Carla Morales (RN) indicó que “acabo de oficiar al Ministerio del Interior, Justicia y de Mujer para saber qué han hecho por el aumento de 48% de violaciones de mujeres entre 2018 y 2022, según un reporte de la ONU”.

Y añadió: “Frente a esta crisis, es necesario que la ministra Orellana deje su cargo ahora mismo”.

Desde la misma comisión, la diputada Karen Medina (ind.) apuntó a que “la ministra no ha estado a la altura de enfrentar estos casos mediáticos ni aquellos que afectan a mujeres en todo el país. Es momento de que dé un paso al costado”.

Su par Paula Labra (RN), en tanto, dijo que “se hace insostenible que la ministra Orellana siga en el cargo. No se entiende qué espera el Presidente Boric para pedirle la renuncia”.