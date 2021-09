Franco Delle Donne, experto en política alemana:“Va a dejar un vacío enorme en la Unión Europea”

Según el doctor en Comunicación de la U. Libre de Berlín, Merkel no resolvió el tema de dejar un sucesor.

A su juicio, ¿cuál es el principal legado de Angela Merkel a nivel interno en Alemania?

Sobre el principal legado de Merkel a nivel interno yo creo que hay varias cosas para nombrar. Una tiene que ver con la modernización de la CDU, de su partido. Algunos lo llaman despectivamente social democratización porque teóricamente se habría corrido a la izquierda, habría tomado agenda y temas de la centroizquierda. Yo creo que, al contrario, eso no necesariamente es un corrimiento, es un ensanchamiento del centro sí, le costó votos también a la socialdemocracia sí, pero yo creo que en realidad es una adaptación que realiza de su partido, una modernización a las demandas y a la situación concreta que vivía la sociedad alemana. Además de eso es importante destacar que Merkel ha logrado a nivel de la cuestión de género convertirse en un ejemplo para muchas mujeres que luchan y trabajan para llegar a los puestos más altos, no solamente en la política sino en cualquier ámbito. Luego un tercer un tercer elemento que me parece importante también es la cultura política que ella generó, a partir de buscar la estabilidad y utilizar el pragmatismo como herramienta y metodología política cueste lo que cueste, que ha generado una capacidad de solución de problemas de enfrentamiento a crisis.

¿Y qué elementos considera negativos en la gestión de Merkel?

Es cierto que esto tiene su lado oscuro, digamos el hecho de generar un partido de amplio centro también es un partido que recibía los votos en función de la presencia de la canciller con lo cual ahora vemos que sin ella los votos de centro que lograba reunir se fragmentan y van a parar a diferentes partidos. Otro problema que tal vez no pudo resolver de buena manera después de 16 años en el poder tiene que ver con un sucesor o una sucesora, nunca lo logró. Creo que es algo natural de alguien que está tanto tiempo en el poder, pero no fue capaz de construir eso y se retiró con su deseo de no perder ninguna elección y no ser expulsada del cargo, pero no pudo de alguna manera dejar a alguien que continúe de alguna manera con su obra o con su forma de hacer política. No sé dónde va a estar ahora la CDU sin Merkel. Y el tercero, el más importante desde mi punto de vista, tiene que ver con la falta de medidas y de accionar para enfrentar la crisis climática.

La canciller alemana Angela Merkel, derecha, y el candidato demócrata cristiano Armin Laschet se dan la mano después de una campaña electoral estatal en Munich. Foto: AP

¿El espacio que deja Merkel en la UE puede ser ocupado por el nuevo canciller alemán o por otro líder europeo?

Cuando Merkel deje de ser canciller en la Unión Europea va a haber un vacío enorme. Merkel ha marcado los últimos años de la UE, ha tenido que enfrentar diversas crisis. En primer lugar, la crisis del euro. Ella trabajó a toda costa para defender el euro. Luego la crisis humanitaria tras la llegada de los refugiados es otro punto clave, bisagra, porque a partir de eso se genera un clivaje respecto de políticas de migración, la consolidación de la derecha radical en Alemania, pero también de otros actores de esa familia política como puede ser Viktor Orbán en Hungría que como presidente de ese país se ubica como la contracara, como la contrafigura de Merkel, representando una idea de una Europa de las Naciones contraria a la integración europea. Y eso sin Merkel va a ser un desafío enorme y no tengo bien claro quién va a ser después de Merkel la figura que se intente sostenerse en contra de esas ideas.

Michael Werz, analista Center for American Progress: ““La canciller alemana ha sido más popular que su partido”

Para el experto, Angela Merkel estableció a “Alemania como un jugador y como un socio internacional europeo”.

¿Cuál considera que es el legado de Angela Merkel?

El legado de Angela Merkel es haber establecido a Alemania, en la época complicada después del fin de la Guerra Fría, como un jugador y como un socio internacional europeo, que ha ligado siempre sus intereses nacionales en conjunto con los intereses europeos. Entonces, ella, como una líder de un partido conservador, ha logrado algo lo que ningún otro líder tradicional, ni de partidos conservadores logró en ninguna sociedad occidental. Entonces, el gran legado de Angela Merkel es que logró modernizar un partido popular conservador, en una sociedad muy moderna como la alemana, sin prejuicios contra minorías, sin retórica racista. A favor de la justicia social, la transparencia democrática y la lucha del cambio climático. Yo creo que ese es el gran logro, que ella ayudó a establecer tradiciones dentro de su propio partido y dentro del país en una época de muchas transformaciones después de la caída del Muro de Berlín.

Considerando que Merkel va a renunciar, ¿cree que estas elecciones son diferentes?

Esta elección es diferente no solamente por el hecho de que Angela Merkel está renunciando después de 16 años. Lo interesante es que en Alemania no hay límite de tiempo de término para el canciller. Lo interesante es que hubo mucha volatilidad en esta elección. Hace unos meses parecía que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) iba a ganar fácilmente las elecciones. Eso ha cambiado de manera bastante dramática, en parte porque el candidato Armin Laschet de los conservadores no es muy popular. Y segundo, tal vez en el contexto de la pandemia mundial que sufrimos el año pasado, surgió mucho el Partido Socialdemócrata (SPD), que a principios de año solamente tenía 16% del voto. Ahora está en 25% y parece que el candidato Olaf Scholz tiene buenas chances de ser el próximo canciller.

La canciller alemana Angela Merkel entra en la sala con el vicecanciller, ministro de Finanzas y candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a canciller Olaf Scholz cuando llega a la última reunión del gabinete del gobierno alemán antes de las elecciones nacionales. Foto: Reuters

Merkel sigue siendo bastante popular entre los alemanes, ¿por qué no pudo traspasarle esa popularidad al candidato de su partido?

Es importante darse cuenta que Angela Merkel en los últimos años siempre ha sido más popular como persona que su partido, el movimiento conservador en Alemania. El personaje de Angela Merkel tiene una biografía interesante, porque creció en Alemania Oriental en una familia religiosa protestante. Ella se hizo canciller con una carrera que fue sorprendente, incluso para ella misma. Y también la gente la vio crecer con el cargo como canciller de Alemania en la última década y media. Entonces hay mucha admiración y respeto hacia ella también, porque es una política que es el extremo opuesto a cualquier caudillismo, como el que conocemos en Latinoamérica o de otros países de Europa, es humilde, muy tranquila y también siempre ha generado el sentimiento a la población que aunque las cosas sean muy difíciles siempre encuentra formas de manejarlas.

¿Por qué el candidato socialdemócrata se encuentre en una posición más fuerte según los sondeos?

En todas las sociedades occidentales, en los últimos cinco a ocho años, los movimientos progresistas, socialdemócratas, han tenido una época políticamente difícil. Eso está cambiando un poco. Y otra vez se cree que entre la crisis económica, la incertidumbre con respecto a la situación geopolítica global, hay un reconocimiento que es importante establecer una estabilidad social y económica en su propio país. Eso no solamente es el caso en Alemania. Scholz, el candidato del PartidoSocialdemócrata, es una persona muy conocida y ha trabajado como ministro de Finanzas. Y creo que entre los alemanes que quieren cambios, pero no cambios dramáticos, la elección de Scholz como un canciller que pone un poco más de énfasis en temas sociales y económicos, pero tampoco significa una ruptura grande con el régimen de Merkel, es una opción bastante pragmática y buena. Y eso se refleja en los sondeos.b