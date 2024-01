El debate de los expertos sobre IA en Crónica Estéreo

<i>Hay algo que la IA todavía no puede hacer, que es el tema del caos humano, de la pérdida, la contaminación del relato de ficción con el dolor personal de una experiencia humana y también el caos ridículo que a veces genera situaciones divertidas. Eso todavía no lo puede hacer porque está diseñada para generar respuestas correctas.</i>

<i>Queremos </i><i><b>una inteligencia artificial que respete los derechos humanos, que sea inclusiva, ética y que no reproduzca desigualdades</b></i><i>. Esos son los lineamientos éticos que orientan el tipo de sociedad que queremos construir para que el desarrollo tecnológico se inserte en ella y que no suceda al revés, cuando el desarrollo tecnológico deriva en un tipo de sociedad.</i>

<i>Por un lado, la neurociencia puede inspirar mejoras en la inteligencia artificial y también podemos usar la inteligecia artificial para ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro, y las dos cosas están ocurriendo. </i><i><b>Para que una inteligencia artificial tenga la capacidad de un humano de tomar decisiones -ser realmente creativo y tener conciencia-, requeriría que la manera en cómo construimos esos algoritmos se parezca un poco a nuestro cerebro, y no se parece mucho todavía</b></i><i>. Si no sabemos cómo se da la conciencia en nuestro cerebro, difícilmente lo vamos a poder poner en un algoritmo de inteligencia artificial.</i>

<i>Cuando tú tomas el acumulado de conferencias y papers en la última década sobre inteligencia artificial, solo el 2,3% del total son de autores latinoamericanos. </i><i><b>La penetración relativa de habilidades de inteligencia artificial frente al resto del mundo es un 40% menor en América Latina</b></i><i>. Nos llama la atención porque ahí hay un desafío importante de cómo dotamos de herramientas a la fuerza laboral para que no se queden atrás con esta revolución. Esa es una responsabilidad principalmente de los Estados, que declaran en sus políticas que quieren hacerlo y no lo están haciendo.</i>

<i>Creo que esto es solo otro paso en la tecnología. Toda tecnología trae beneficios enormes. He jugado un poco con Chat GPT y he visto cuán conveniente es para una serie de asuntos, pero eso también traerá una reubicación de la fuerza laboral en algunos trabajos, lo que siempre es de alguna forma disyuntivo. Y el gran riesgo es que</i><i><b> si no administras bien la tecnología tendrás una concentración mayor de poder en algunas manos (...) creo que la inteligencia artificial eliminará un montón de trabajos de nivel bajo dentro del trabajo de nivel alto</b></i><i> (en los trabajos intelectuales, pero no en los más creativos).</i>