Gael Yeomans (FA) y caso Monsalve: “Era sumamente necesario haber incorporado a la ministra Orellana desde el inicio”

La diputada del Frente Amplio Gael Yeomans aborda el manejo que ha tenido el gobierno y sus partidos ante la denuncia por violación que enfrenta el ahora exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (ex-PS).

En medio de las voces -incluso de su mismo partido- que llaman a realizar un cambio de gabinete y cuestionan a la ministra del Interior, Carolina Tohá, la parlamentaria se desmarca: “En ningún caso voy a pautear al Presidente en sus decisiones”.

Eso sí, y en línea con dirigentes de su sector, reconoce que la crisis no se manejó de manera óptima y que la titular de la Mujer, Antonia Orellana, debía estar informada desde un inicio.

¿Qué lecciones se deben sacar de esta crisis?

Lo ha dicho la ministra Tohá, el mismo Presidente, son temas complejos y, por lo mismo, hay varias cosas que se hicieron bien también. En primer lugar, son estándares que deben seguir manteniéndose, la decisión más de fondo que es sacar al exsubsecretario del Interior de su cargo, la disposición que mostró desde el inicio el Ministerio de la Mujer, por medio del Sernameg, o el estándar que desde un principio tuvo el gobierno de no cuestionar la relación de la víctima. La situación del exsubsecretario de plantear, utilizando La Moneda en su espalda para defender su inocencia, no corresponde.

Por eso han hablado de “traición” al Presidente…

Claro, en esto hemos sido bien duros con Monsalve, y es importante también asumirlo así. Él es responsable de sus actos, de lo que estamos hablando es de su comportamiento en la responsabilidad política que le cabía. Lógicamente creemos que Monsalve vulneró la confianza con el Presidente.

¿Cuáles son los errores que usted marcaría en el manejo de la crisis de parte del Ejecutivo?

Más que del Ejecutivo, hay una decisión de Monsalve de ir más allá de lo que le habían dicho. Por otra parte, no fue una buena decisión que él acudiera a la comisión mixta de Presupuesto. Entendemos que son discusiones importantes, pero creo que debería haberse evitado.

¿Y le atribuye algún tipo de responsabilidad a la ministra Tohá?

No, yo no ahondaría respecto a su rol, porque me parece bastante injusto cuestionarla a ella por actos y hechos que son de responsabilidad exclusiva de Monsalve. Sobre todo porque estamos hablando de un delito. Podría, en el procedimiento, haber sido mejor, lo han reconocido el mismo Presidente y la ministra del Interior, pero las decisiones se tomaron y fueron las que correspondían.

¿Cómo evalúa el cambio del Presidente? Primero dijo que “una denuncia no implica culpabilidad”, pero ahora le cree a la presunta víctima.

Yo no veo incoherencia en eso. Más bien, yo rescataría que nunca se ha cuestionado a la denunciante ni su versión. Y eso me parece un estándar que debe mantenerse siempre, ser consistente en esto.

Pero el gobierno no actuó con perspectiva de género desde un primer momento...

Hay procedimientos que podrían haberse ejecutado de mejor manera, y eso al menos me parece importante transparentarlo y decirlo. Pero todas las decisiones y la mirada de fondo me parece que han sido con este objetivo.

La ministra Antonia Orellana fue marginada en las primeras horas de la crisis…

También totalmente equivocado. Era sumamente necesario haber incorporado a la ministra Orellana desde el inicio. Ahora eso también se reconoce.

Y esa equivocación fue del Presidente…

No voy a darme por entendida de la dinámica que se tiene dentro del gobierno, las conversaciones que se tuvieron en el minuto. Más bien respaldo a la ministra y su accionar, además porque sé que es un ministerio muy relevante para nuestro gobierno y para nuestra mirada.

También ha habido “fuego amigo”. ¿Cuán dañadas quedan las confianzas en el oficialismo?

Lo que espero es que tengamos espacio de diálogo. Creo que es necesario, porque son momentos que sin duda, ya vista de todo el mundo, no son fáciles. Es importante, más allá inclusive de este fin de semana, que se puedan generar espacios de conversación, de articulación entre los presidentes de partidos, pero también en el Congreso, para saber cuál es la situación real que existe.

El FA tuvo un buen desempeño en las municipales pasadas, ¿cuánto se juega la idea de consolidar la gestión en los territorios?

Sí, efectivamente me parecen importantes las elecciones. Vamos a medir fuerza contra una derecha antidemocrática, los republicanos. Y por eso creo que estas elecciones van a tener como resultado el poder consolidar las políticas municipales de bienestar, de cuidado, que han tenido una buena gestión. Pero también porque las mediciones de fuerza como estas tienen consecuencias en las reformas que estamos tramitando en el Congreso. Y que por la falta de fuerza expresada electoralmente en los cupos parlamentarios, que actualmente no tenemos en el oficialismo, no tenemos mayoría, y esa fuerza se puede lograr en estas elecciones.

¿Cuánto debe pesar el desempeño electoral en el inminente cambio de gabinete que se avecina?

Mantener, lógicamente, la participación de todos los actores que son parte del oficialismo es un piso para poder propiciar la unidad de nuestras fuerzas, pero la unidad no solo se construye con eso. Si estamos proyectando nuestro futuro en este espacio político, la unidad se construye desde las ideas. Y a pesar de que durante este tiempo hemos ido navegando en nuestras diferencias, hoy por hoy, y también para el ciclo que se viene, esas diferencias pueden ser obstáculos. Así que yo esperaría que desde el oficialismo se convoque a un espacio de discusión importante antes de definir las próximas candidaturas.