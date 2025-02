Harold Mayne-Nicholls: “Lo más probable es que lance mi candidatura presidencial, como independiente”

Hay que tener pasión y motivación. Esa es la similitud que existe entre el fútbol y la política, según Harold Mayne-Nicholls.

El nombre del expresidente de la ANFP entró en la carrera presidencial luego de que el Partido Radical (PR) confirmaran que hubo conversaciones con él con ese fin. El periodista reconoce que en marzo decidirá si postulará a La Moneda, pero adelanta que, de competir, lo hará como independiente.

¿Por qué despertó su interés ahora en la política?

Llega una etapa de la vida donde uno ya cree que puede entregar más en otros ámbitos. Veo que al país en su conducción le está faltando moderación, tranquilidad, diálogo, búsqueda de soluciones. Yo creo que el país eso lo está necesitando con urgencia y siento que puedo hacer un aporte.

¿Hace cuánto tiempo ha madurado esta idea?

Cuando salí de la ANFP, en enero del 2011, se me acercaron representantes de todos los partidos políticos, de centroizquierda y centroderecha. Sentí que no era el momento. Cuando terminaron los Juegos Panamericanos, de nuevo se me acercó mucha gente. Me dijeron que por qué no iba de candidato a alcalde. Yo sentí que ya no tengo esa energía, eso es para gente más joven. Lo descarté, hasta que fui a Enela, en Temuco. Se me acercó gente a decirme por qué no me postulaba como senador por La Araucanía. Otros, que podría dar un paso más allá: ir a la presidencial. Ahí empecé a pensarlo.

Se ha dicho que iría de la mano con el PR. ¿Es así?

Los extremos no me acomodan, soy bastante central. Yo considero que el centro va desde el PS hasta la UDI, ahí yo cuento 11 partidos. De esos, me he reunido con dirigentes de nueve. Entre ellos, el PR. Si bien uno agradece el interés, yo me siento absolutamente independiente. En caso de lanzar la candidatura, que lo más probable es que la lance, quiero seguir siendo independiente, recolectar las firmas. Después, todos los que se acerquen, bienvenidos.

¿Llegará directo a la papeleta?

Habrá que ver cómo se desenvuelve. Para ir a primaria tiene que ser con sectores que vayan por el centro. Hoy día no hay nadie del centro, están todos aliados con otro sector. Por lo tanto, no tengo cómo ir a una primaria.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Amarillos y Demócratas han pensado en hacer algo entre ellos.

Eso he escuchado. También he leído que los radicales con los liberales y la DC. Pero hasta el momento los últimos forman parte de la centroizquierda. Y los primeros, de Chile Vamos.

¿Esto es un giro de 180°? ¿Dejaría sus actividades, hoy en Colo-Colo, para dedicarse a la política?

Diría que es una continuación de algo que pensé en 2006. Yo estaba encargado de la organización de la Copa del Mundo de Alemania y del Congreso de la FIFA. En ese momento no me gustó el trato que se les daba a los chilenos que iban. Dije “no puedo seguir en este mundo mientras a mi país lo tratan así”. Eso me llevó a ser candidato por la ANFP, creció mi vocación por el servicio público. La política es servicio público, así que no es un giro en la actividad.

¿Tiene la vista puesta solo en la presidencial o es una opción la parlamentaria?

Hoy día puede ser cualquiera de las dos. Si veo que no hay repercusión en ninguna, no tiene sentido. Si veo que hay repercusión en las dos, elegiré cuál. Hoy día es un tema de análisis, de meditarlo.

¿Cuándo lo decidirá?

Ya llegará el momento, debiera ser mediados o fines de marzo.

En el caso de la senatorial, ¿alguna región le llama la atención?

La Araucanía la conozco, he estado en sus 32 comunas. Es superatractiva. Iquique y Tarapacá también, porque mi familia es de allá.

¿Qué puede ofrecer a diferencia de otros que han dedicado su vida a la política?

No sería capaz de compararme con nadie. Pero sí puedo ofrecer gestión, trabajo, realización de proyectos, todo en un marco de honestidad, de transparencia.

¿Cómo qué?

La educación hoy depende 100% del gobierno, no del Estado. El gobierno que llega pone a su ministro, fija sus proyectos. ¿Y qué pasa? Viene un nuevo gobierno y todo lo tira para el lado. La educación debería tener un tratamiento similar al que tiene el Banco Central: es un tema de Estado. La educación tiene que ir acompañada de la modernidad: tiene que haber una mayor inversión en investigación, ciencia y tecnología, porque va para allá el tema.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

¿Esas son sus mayores banderas en una eventual candidatura?

Y el empleo digno, las listas de espera, el precio de los medicamentos. Lo otro que me preocupa muchísimo es la obesidad infantil.

¿El fútbol se parece en algo a la política?

No sé. El fútbol se mide todos los domingos. La política, cada cuatro años, cuando hay elecciones. La política permite pensar en el mediano plazo, demostrar que sí hiciste cambios por el país. En el fútbol es un poquito distinto. Ahora, se parecen en la pasión y en la motivación que hay que tener. Sin pasión y sin motivación el fútbol no tiene sentido. La política tampoco.

¿Se siente preparado para entrar a las disputas de la política? Republicanos ya lo apuntó por la polémica de los sueldos de Santiago 2023.

Yo llevo más de 35 años en el mundo del fútbol. No hay grandes diferencias entre el trato de aquellos que quieren sacar ventaja de alguna manera u otra. Algunos creen que con ese sistema ayudan. Yo soy de un sistema distinto, yo no soy de un sistema de ir a la pelea permanente.

¿Se considera oficialista?

No. Me considero absolutamente independiente.

¿Qué piensa del gobierno del Presidente Gabriel Boric?

Salir a disparar siempre es lo más fácil. Hay errores no forzados que se pudieron haber evitado y que le habrían dado mayor imagen al gobierno y al Presidente, como el de la casa del presidente Allende, el de los indultos.

¿Falta experiencia?

Quizás faltó disminuir la ansiedad, qué sé yo. Durante los Juegos, y se los dije más de alguna vez, era evidente que querían hacer las cosas para cambiar las cosas. Yo les decía que eso está mal.

Cuando piensa en gobernar, ¿con quiénes lo haría?

Si la piscina se va llenando, se van a ir acercando. Y con esos voy a gobernar.