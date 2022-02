Juan Fernández Trigo posee una extensa carrera diplomática: ha estado destinado en las representaciones diplomáticas de España en la Unión Europea, Marruecos, Vietnam, Naciones Unidas en Nueva York y Cuba. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y visitó Chile esta semana, ocasión en la que conversó con La Tercera sobre las relaciones bilaterales entre Madrid y Santiago.

Partidos como el PP, Vox y Ciudadanos han criticado que España ha perdido su peso en Iberoamérica, ¿cómo responden a esos cuestionamientos?

Creo que muchas veces cuando se dicen estas cosas, se dicen desde la nostalgia o creyendo que de esa manera se hace algún tipo de censura hacia los responsables de la política exterior. Creo que lo que ha sucedido es que América Latina ha cambiado. Es decir, si nos comparamos con lo que era la España de los años 40, donde prácticamente España no tenía más política exterior que América Latina. En América Latina se han producido cambios importantísimos, como es el acceso de determinadas clases dirigentes, que no son las clases tradicionales. Se han producido situaciones muy nuevas, como es la aparición del populismo, que en cierto modo alberga una visión histórica que en cierta medida incorpora una crítica hacia lo que fue la presencia o la llegada de España a América. En América Latina han entrado actores extra regionales, como es el caso de China, de Rusia, de Turquía, de Irán. En líneas generales, ese comentario de que España ha perdido influencia es como decir que España tiene que adaptarse, como todos, a una nueva realidad. Y muchas veces no todos los parámetros están en nuestra mano para de alguna forma favorecer que España sea la más influyente de todas las naciones que están por aquí. Entonces, me parece que sin negar que las cosas han cambiado, creo que nosotros somos un país que se tiene en cuenta en América Latina y eso no hay más que ver el trasiego de visitas constantes que hay de los presidentes, de los ministros de Relaciones Exteriores a España, de las conversaciones que mantenemos. Sigo creyendo que nosotros tenemos una voz en América Latina, cosa que agradecemos mucho.

¿Cuáles son las áreas más prioritarias que España ve en América Latina?

Nosotros queremos para América Latina lo mismo que queremos para nosotros. Nosotros estamos en estos momentos enfrascados en una transformación de la economía española, aprovechando un poco la crisis que se ha producido con la pandemia para relanzar determinadas actividades basadas esencialmente en la economía sostenible y en la transformación digital. Y tal es así como que estamos solicitando fondos de ayuda de la Unión Europea para poder potenciar esas dos áreas. Pero además de eso, lo que queremos para América Latina es el estado de bienestar que tenemos y que disfrutamos los europeos, los españoles y que al mismo tiempo haya elecciones y haya democracia y haya estado de derecho. Y yo creo que en líneas generales, en América Latina esa situación ha mejorado mucho en relación con los últimos 50 o 60 años.

¿Y que faltaría por hacer?

Hace falta completar eso con todo un sistema de protección social, de hacer que la vida de las personas sea sostenible, que haya un acceso a la educación y que haya un acceso a la salud, que haya una protección social a través de las pensiones de jubilación, que haya seguros de desempleo. Esa segunda parte es la que nosotros creemos que todavía tiene ciertas deficiencias. Hay un cierto descontento en América Latina sobre cómo funcionan las cosas, porque hay muchas personas que creen que sus necesidades no están cubiertas, que tiene que haber una mayor igualdad, que tiene que haber mayor redistribución de la renta a través del sistema impositivo y de tributación. Y por eso nosotros creemos que el gobierno que llega en estos momentos a Chile tiene esa intención, tiene el cometido de haber ganado las elecciones con ese compromiso y por eso creemos que debemos de estar expectantes, y tambiénmostrarnos solidarios con eseproyecto.

¿Cuáles son sus perspectivas de la relación que pueda tener España con el gobierno de Boric?

Creo que cualquier gobierno que llega al poder tiene una lógica de tomar conocimiento de aquellas cosas que están todavía pendientes. Yo estoy seguro de que lo que ha querido decir el Presidente electo cuando ha hablado de la necesidad de revisión de los acuerdos (internacionales) es de un examen, de una lectura atenta y pausada, y por eso pienso que la lógica de ese comportamiento no es reprobable. Ahora bien, sí me gustaría decir que el acuerdo negociado con la Unión Europea es algo necesario para ambas partes, que es beneficioso para ambas partes y que estoy convencido de que así lo verá el nuevo gobierno.

¿Existe alguna preocupación de las empresas españolas?

En Chile hay más de 600 y todas tienen unos intereses importantes en este país. Chile ha sido siempre un país en el cual había un ambiente muy favorable a la inversión extranjera, muy favorable al comercio exterior. Estamos seguros de que continuará siéndolo. Y evidentemente, las empresas españolas tendrán que adaptarse a los cambios que finalmente se vayan produciendo en el país. Estoy seguro de que lo harán con la convicción de que este es un país en el que quieren seguir y así me lo han hecho saber. Es cierto que hay alguna preocupación porque se están discutiendo muchas cosas de cara a una Constitución. Esta tiene que ser aprobada por la Convención por dos tercios de sus componentes, lo cual es una cifra alta y tiene que ser aprobada en plebiscito. Por lo tanto, creemos que finalmente las empresas seguirán teniendo motivos para seguir invirtiendo. b