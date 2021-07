La próxima batalla entre el PC y FA: el programa común

Comenzaron en un mal pie. Al día siguiente de que el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, se impusiera en las primarias sobre el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue, con el 60% de los votos, algunos dirigentes de FA dieron luces de que el debate que se avecina al interior del Pacto Apruebo Dignidad será por los términos del programa de gobierno con que competirán en las elecciones presidenciales de noviembre. Al respecto ya hay inquietud en el equipo programático del alcalde de Recoleta.

“El programa de gobierno que triunfó es el que presentó el FA. Sin duda va a haber muchos espacios en los que se puedan incorporar cosas del programa de Daniel Jadue, pero hay una visión que primó por sobre otra y así es el proceso democrático”, dijo el diputado Giorgio Jackson (RD) en El Mercurio.

Las palabras del parlamentario calaron hondo entre algunos de los asesores del programa del alcalde de Recoleta. En ese equipo entendieron las declaraciones como una confirmación de que ese bloque ejerzerá su “hegemonía” en esa materia, pese a que desde ambos sectores ya han manifestado su voluntad de trabajar en conjunto. “Por ahora yo no lo veo muy fluido”, dicen desde el excomando del alcalde.

Jadue felicita a Boric por su triunfo. Foto: Agenciauno

Si bien en ambos equipos aseguran que existen coincidencias en las líneas centrales en los programas de gobierno, creen que hay diferencias que podrían tensionar las relaciones al interior de la coalición. Un desafío no menor, dicen en Apruebo Dignidad, debido a que ese tema también estará cruzado por la reconfiguración del comando.

Hasta el cierre de esta edición aún no se iniciaban los contactos formales entre los equipos de Jadue y Boric, pero el desafío de lograr unificar los programas ya se ha abordado a nivel político.

El lunes se reunieron los dirigentes de la mesa política que apoyó la campaña de Jadue (Chile Digno). Ahí pusieron sobre la mesa el reto de acordar un programa con los frenteamplistas. El Partido Comunista le transmitió el mensaje al conglomerado de Boric en otro encuentro realizado el día miércoles. El acuerdo de los dirigentes fue retomar el asunto el próximo lunes.

En Apruebo Dignidad sostienen que hay coincidencia en materias como la despenalización de la marihuana, la banca nacional de desarrollo y un seguro único de salud, sin embargo, aseguran que la mayoría de las divergencias están en el ámbito económico, en términos de gradualidad. Así lo han visto, al menos, en las conversaciones informales que han sostenido al interior del equipo programático del alcalde Jadue.

Desde el PC aseguran que buscarán incidir en el programa. En el marco de los debates internos que ha sostenido la colectividad tras la derrota, según cuentan dirigentes comunistas, se ha hecho el balance de que deben lograr plasmar su sello en el programa de la coalición para “mantener” el bolsón de votos que obtuvo Jadue en las primarias y que no se le abra un flanco “por la izquierda” al candidato frenteamplista.

En 2020, cuando era el favorito en los sondeos de opinión, Jadue manifestó que tras una eventual primaria de la oposición el programa del ganador sería “la columna vertebral” de la campaña. Esta semana aseguró que el PC hará lo posible por plasmar sus ideas fuerza en el texto final del programa de gobierno del sector. “He tenido diferencias bien importantes con Gabriel (...), pero nosotros como buenos comunistas nos preocuparemos de incidir en el programa”, recalcó.

“Como el diputado Jackson declaró que el que había ganado el programa era Boric, entonces lo que estamos haciendo los que estábamos en el programa de Jadue es ponernos a disposición y a la espera de lo que los ganadores digan”, dice el asesor económico del exabanderado, Gonzalo Martner.

Y agrega: “Hay un tono general de mucha coincidencia entre los dos programas y un par de cosas que no van a suscitar concordancia a priori”.

En el equipo de Jadue ven que existen discrepancias, por ejemplo, en los tiempos de una reforma tributaria y en los mecanismos de recaudación, como también respecto a la visión que sobre el royalty minero. Asimismo, dentro de ese sector sostienen que quieren mirar con cuidado las propuestas en materia laboral y de negociación sindical.

“Lo más importante es que la sociedad no aguanta el desequilibrio actual y se necesita una reforma tributaria no en ocho años como dice el programa de Boric, hay que partir altiro. Buscar resultados en ocho años más no es lo mismo y ahí hay una diferencia evidente”, dice Martner.

Desde el Frente Amplio aseguran que por estos días están elaborando una metodología de trabajo para presentarle a sus compañeros de coalición, la que aún no está zanjada. Añaden que la reconfiguración de los equipos debería demorarse, al menos, una semana más. En el comando de Boric, sin embargo, creen que podría haber anuncios en estos días.

En el equipo de campaña del diputado por Magallanes aseguran que le han manifestado al Partido Comunista que existe la “voluntad” de incorporar aspectos de su programa y que están abiertos a esa discusión. Pese a esto, las áreas programáticas fueron algunos de los puntos que usaron los frenteamplistas para marcar sus mayores diferencias con el candidato comunista durante la campaña, cuyo programa fue ampliamente criticado tanto por el oficialismo como por la centroizquierda. Por ejemplo, desde el FA han sido enfáticos en evidenciar sus discrepancias con la controvertida propuesta de medios del alcalde Jadue.

En Apruebo Dignidad creen que otro punto que causará divergencia a nivel de programa será el tema de política exterior.

Si bien entre el PC y en el FA hay coincidencia sobre las relaciones comerciales con otros países y sobre la participación del Estado en acuerdos como Escazú, sí hay miradas distintas sobre las situaciones humanitarias de otras latitudes. La situación de Cuba, por ejemplo, ya fue tema de discrepancia entre Jadue y Boric durante el último debate presidencial.

Ese tema, de hecho, fue el causante de que se acabara el fair-play entre ambas candidaturas en la recta final de la campaña, luego de las duras críticas que lanzó Jadue a su contraparte, quien solidarizó con las manifestaciones en Cuba. Asimismo, en el bloque sostienen que Venezuela podría ser otro foco de conflicto.

En Apruebo Dignidad, no obstante, no hay claridad de si esos puntos podrían ser tocados durante el debate programático.

“Esta semana nos hemos abocado a la evaluación y al cierre de la campaña de primarias. Una de las reflexiones que compartimos es que la primaria fue un éxito no solo por su convocatoria que superó por lejos a Chile Vamos, sino también porque permitió complementar ideas entre dos programas que tienen el norte común como el fin de las AFP, el impuesto a los super ricos, la creación de la banca del desarrollo o terminar con un sistema de salud que nos divide entre ricos y pobres”, sostiene la jefa programática de Boric y directora de la fundación Rumbo Colectivo, Javiera Martínez.

Y agrega: “A partir de la próxima semana comenzaremos el trabajo conjunto de revisión. Por ejemplo en el programa de Daniel Jadue hay excelentes ideas en materia de desarrollo, innovación local o educación pública que ya son parte de la plataforma común que vamos a seguir enriqueciendo con más participación”.