Una intervención esperada durante los últimos días es la del exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) en el acto de conmemoración que Chile Vamos le hará, el próximo 6 de marzo, al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Pero durante los últimos días comenzó a trascender que podría haber un cambio. En lugar de Chadwick, y en representación de la familia, podría hablar la hija más política del expresidente: Magdalena Piñera, o la exprimera dama Cecilia Morel.

Además de ellas, en el acto también estarán los otros hijos del expresidente: Cecilia, Sebastián y Cristóbal.

Durante este fin de semana la UDI, RN y Evópoli continuarán con los preparativos de lo que esperan que sea el puntapié político inicial de este 2024.

Las fichas están puestas en esa conmemoración, pues la oposición quiere proyectar en ese evento lo que serán los desafíos del sector de cara a las próximas elecciones: municipales y de gobernadores de octubre de este año, y las presidenciales y parlamentarias de 2025.

Hasta el momento están inscritas 1.200 personas -800 presenciales- en el acto que tendrá lugar, pasadas las 18.00, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

La idea es que el evento sea de carácter “sobrio” y que se haga un homenaje a la gestión del expresidente. En ese sentido, principalmente la mayoría de los invitados son exfuncionarios de gobierno de sus dos administraciones, y el objetivo es que puedan trabajar en lo que será la elaboración de un documento sobre el legado de Piñera. Algunos sostienen que ese documento podría servir como una especie de puntapié para la elaboración de un programa de gobierno con el objetivo de recuperar La Moneda de manos de la izquierda.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, en el velorio del expresidente Piñera. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

La ceremonia tendrá un carácter político y está abierta hacia otras colectividades. Por ejemplo, se invitó a partidos de centro, como Amarillos y Demócratas, y también al Partido Republicano fundado por José Antonio Kast.

Todo bajo la apuesta de Piñera de congregar un arco opositor desde la derecha hacia el centro, para buscar con unidad recuperar el gobierno.

En Amarillos tienen contemplada su asistencia. Su presidente, Andrés Jouannet, dice que “voy a ir de todas maneras. Piñera no representa solo a un sector en Chile, hoy día es parte de la historia y, frente a eso, uno no puede restarse de un homenaje”. En tanto, desde Demócratas -aunque no han confirmado asistencia- se inclinan por ir.

En republicanos no han querido confirmar todavía si es que asistirán o no. En ese partido se ha comentado que existe resistencia a concurrir, debido a que algunos lo ven como un acto de campaña de Chile Vamos.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

El relato

El evento, además, tiene contemplado discursos de los presidente de los partidos de Chile Vamos.

Por ejemplo, el timonel de la UDI, el senador Javier Macaya, sostendrá que el gran legado que deja Piñera es la unidad de propósito de la oposición, en el sentido de que todas las fuerzas -desde la derecha hasta el centro- se deben articular en unidad para hacer un “frente común” para confrontar a un “mal” gobierno.

El legislador también resaltará la trayectoria de Piñera y su estilo de trabajo.

En RN su timonel, el senador Rodrigo Galilea, sostiene que “voy a tratar de hablar sobre lo que eran sus motivaciones profundas al ejercer su Presidencia”, mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se encargará este fin de semana de elaborar su alocución.

Dentro de los invitados se espera que asistan distintos referentes del sector, como diputados, senadores y alcaldes. Pero algunas fuentes de la derecha recalcan que la idea es que no se haga mucho énfasis en figuras presidenciales -como la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI)-, pues quieren que el protagonista del evento sea el propio Piñera.

Además, habrá videos de homenaje en honor al legado del exjefe de Estado y se espera que acudan dirigentes con mensajes alusivos a su figura.

En el acto de conmemoración han estado trabajando los secretarios generales de Chile Vamos -María José Hoffmann (UDI), Andrea Balladares (RN) y Juan Carlos González (Evópoli)-, en conjunto con Andrés Chadwick, quien asumió la coordinación política de la familia Piñera-Morel.

El exministro del Interior, de hecho, se juntó con ellos esta semana para alistar los últimos detalles del homenaje.

Adicionalmente, habrá otros hitos en honor a Piñera. De hecho, para este mes se contempla que vengan a Chile algunos expresidentes de derecha, como Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia).

Esto, como parte de una ceremonia de la plataforma internacional del expresidente, que ahora asumió su representación Chadwick: el Grupo Libertad y Democracia.