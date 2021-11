Natalia Piergentili (PPD): “El PPD no va a ir a peregrinar al Frente Amplio”

Es una lista de personas menos conocidas, pero no menos competitivas”, dice Natalia Piergentili, presidenta del PPD, quien postula a un cupo en el Senado en la Región Metropolitana. Reconoce que las posibilidades de los candidatos de Nuevo Pacto Social son inciertas después de que Francisco Vidal declinara ir en la circunscripción que ahora dejan Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS). En esta entrevista aborda las expectativas electorales del PPD, el veto del Frente Amplio a su partido y la discusión que se abre si es Gabriel Boric (AD) quien pasa a segunda vuelta.

La competencia en la RM está compleja para Nuevo Pacto Social, ¿por qué se desgastó tanto el bolsón de votos que tenían Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS)?

Hoy tenemos un sistema proporcional que hace que tengamos más opciones y por eso no se van a ver esas votaciones. Además, la lista nuestra es de personas que no hemos estado en la primera línea.

En la discusión de los 30 años de los gobierno de la Concertación, ¿está del lado de los orgullosos o de los arrepentidos?

Entre los orgullosos. Tengo reparos de la transición. Hicimos algunas cosas mal, sí. Pero es un periodo virtuoso para Chile.(...) Fuimos muy laxos en permitir algunas cosas como, por ejemplo, cuando surgieron los primeros atisbos de malas prácticas, creímos que eran casos aislados y no que se estaba fraguando un acomodo. No tuvimos una mirada de perspectiva que nos permitiera adelantarnos.

Como presidenta del PPD, ¿cuál es su expectativa en esta parlamentaria? Su partido corre riesgo de desaparecer

El PPD tiene la estructura para seguir poniendo temas para Chile. No podemos no existir, tenemos que mejorar, ser implacables con ciertas prácticas que en el pasado nos condenaron, generar mayor democracia interna. Pero lo que mueve el espíritu del PPD todavía tiene mucho con qué contribuir.

Ud. no permitió que el exjefe de gabinete de la Presidenta Bachelet, Rodrigo Peñailillo, fuera candidato PPD aludiendo a la investigación por financiamiento de campaña. ¿Fue resistido eso?

No solo yo, toda la mesa... Los próceres le tenían cariño o deudas a Peñailillo, no lo voy a saber nunca. Pero me miraron a huevo y alguno me llamó para decirme: “Natalia, este niño es muy bueno”. Pensaron que no iba a tener los cojones para hacer lo que hice, me subestimaron.

¿Entre esos estuvo Girardi?

Me llamó una vez para decirme que todos hemos cometido errores, pero le dije que no podía partir la presidencia del PPD yendo contra mis convicciones.

¿Qué hará el PPD si Yasna Provoste no pasa a segunda vuelta, ¿apoyará a Boric aun cuando el FA los vetó en la primaria?

¿El FA se habrá dado cuenta de que para gobernar necesita mayoría política? Hasta ahora las señales del FA han sido de autosuficiencia, por lo tanto, te diría que si Yasna no pasa a segunda vuelta, nosotros como partido tenemos la obligación de llevar adelante cambios con gobernabilidad. Y si eso implica que tengamos que apoyar reformas en el Parlamento lo vamos a hacer. Pero no solo va a depender de nuestra voluntad de diálogo, sino de ellos.

¿El PPD pedirá ser incluido en un eventual gobierno de Boric?

Lo que nosotros vamos a hacer es estar abiertos al diálogo, eso determinará si vamos a hacer una oposición constructiva o si vamos a establecer ciertos mínimos colaborativos en materia de programa. No lo sé. El rol que cumpla el PPD es algo que tienen que determinar sus estructuras y su comisión política. Quien quiera gobernar tiene que tener la claridad de que necesita mayorías y no frágiles.

El FA vetó al PPD en la negociación primaria. Por eso pregunto si se expondrán a exponer a una humillación.

Por eso digo que no sé si el FA se ha dado cuenta de que no basta con ganar la elección. Cuando se humilla al PPD, no nos están humillando a nosotros, sino a las personas que votaron por un proyecto de país que es tan legítimo como el que tienen ellos. Esos son gustitos infantiles. No nos vamos a exponer a conversar si ellos no quieren. Eso no significa obstruir los cambios, pero si me preguntas si el PPD va a ir a peregrinar para decir “estamos aquí”. ¡No!

¿Defiende el cuarto retiro que se votó esta semana ?

Votaría a favor. Se que la plata de la AFP no es una solución a tus problemas, pero cuando voy a la calle veo la enorme fragilidad de la gente. Se habla del IFE, pero mucha gente no sabe postular.

¿Aprueba la Ley de Indulto tal como está en trámite?

Estoy en contra porque es una mala señal. Ojalá miremos hacia adentro, qué está pasando con el sistema penal, pero creo que las personas que han visto mermada su cotidianidad y su esfuerzo no merecen esta respuesta.

¿Apoyaría la acusación constitucional al Presidente Piñera?

Es un juicio político que Piñera se merece. Votaría a favor. Es legítimo, porque hay que hacer sentir a la ciudadanía que estas cosas no pueden quedar impunes, que es lo que pasó con el financiamiento ilegal de la política.