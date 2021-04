Nicolás Eyzaguirre: “Si el PS-PPD vamos separados a la primaria es posible que gane Rincón”

No está conforme con lo que está pasando en el país, ni con el gobierno, ni con su sector. Pero Nicolás Eyzaguirre no pierde la esperanza y cree que en unos meses más la situación decantará y habrá una salida al menos para concluir en un candidato común del bloque PS-PPD.

El exministro de Hacienda y de otras tantas carteras comenta que es muy cercano a la candidata socialista Paula Narváez -”más de alguna vez he conversado con ella, porque somos reamigos”- y que esta división partidaria lo perturba. “Soy PPD, apoyo a Heraldo Muñoz, cada vez que me han pedido opiniones las he dado, pero participo desde atrás. Me ha inhibido bastante esta incapacidad del mundo socialdemócrata de ponerse de acuerdo y estar en la necesidad de optar entre una capilla y otra, por así decirlo, no me viene muy natural. Me siento un poquito incómodo con esta división”, comenta.

Observa esta olla de presión y cree que la única salida es una candidatura común de su sector, que nadie más será capaz de triunfar en noviembre frente a la derecha, y afirma que por ninguna razón votaría por la diputada Pamela Jiles, aunque fuera la última tabla de salvamento.

Este último tiempo lo ha dedicado a reflexionar sobre las razones de que el país esté “incendiado por los cuatro costados”, como dice. Su conclusión:_”El sistema político que permite la segunda vuelta en la elección presidencial produce gobiernos de minoría parlamentaria, lo que dificulta que impulse su agenda y cumpla con las promesas que hizo a la ciudadanía. Es un sistema trabado completo. Y al término, se produce el drama final de la obra de teatro, que el Presidente trata de salvar su legado mientras su coalición trata de mantenerse y sus parlamentarios comienzan a cruzar el Rubicón, a ser opositores a su propio gobierno muy prontamente”.

¿Eso le está sucediendo a Piñera?

Lo que normalmente ocurre en los países es que los gobiernos quieren gastar más y la oposición dice que no, en este caso es al revés. El Presidente está pensando en su legado y no quiere quedar para la historia como alguien que dejó la caja fiscal con enorme déficit. El costo para endeudarse es bajísimo, entonces carece de todo sentido económico y político el haber tenido una política fiscal tan extremadamente, no sé cómo llamarla, astringente, avara, mezquina. Ese es el trasfondo de la polémica, que la política fiscal ha sido excesivamente austera, y generó un problema con su coalición, sus parlamentarios comenzaron a desesperarse porque se venían las elecciones encima y los iban a barrer, y ha pasado lo que ha pasado: desgobierno total.

¿Las elecciones serán la salida de este atolladero?

Si vuelve a ganar la centroderecha en noviembre vamos a volver a tener otro gobierno de minoría que además, como se ha probado, tiene una débil sintonía con la mayoría ciudadana y vamos a repetir la tragedia, es lo que creo.

¿Y no pasaría lo mismo si gana la izquierda?

No. Y para que no se crea que esto es propaganda ideológica, esta situación tampoco ocurriría si tuviéramos una hegemonía de la centroderecha enfocada en el centro, pero como es claro que la hegemonía la tiene la UDI, mi análisis es que otro gobierno de derecha será también de minoría y podría radicalizar fatalmente al país y sumarnos en aventuras populistas.

¿Cómo ve a la oposición en ese camino para dar una solución?

La oposición está muy fragmentada. Por eso la tarea de rearticularla y que pueda ofrecer al país una salida a la crisis es la prioridad fundamental. De nada sirve ser mayoría si no se tiene vocación común y disciplina unitaria. Mi esperanza es que el eje PPD- PS juegue ese rol unitario, sumando, hasta donde den, acuerdos programáticos claros y transparentes. Pero si la oposición se divide y van cuatro o cinco candidatos a primera vuelta, el 60% que podría tener no servirá de nada, y la segunda vuelta la ganaría Lavín.

¿Por qué cree que sólo el PS-PPD puede jugar ese rol unitario, y no los otros candidatos?

Porque la socialdemocracia es equidistante del centro político de la DC y el Frente Amplio (FA). Una candidatura de este sector que pasara a segunda vuelta, ya sea Heraldo Muñoz o Paula Narváez, le puede ganar a Lavín, si es que reciben apoyo de la DC y el FA, obviamente. Además, veo más difícil que el FA o el PC recibieran el apoyo del centro, y que en el centro Ximena Rincón (candidata DC) recibiera el apoyo de la izquierda.

No obstante, hasta ahora no se ha visto mucha unidad en pos de una candidatura común PS-PPD

El voto del PPD privilegia una candidatura única del espacio de la centroizquierda tan amplio como se pueda lograr. Se ha hecho tanta fiesta con esto, pero mirado del otro lado, ¿alguien pudiese pensar que la primaria de Chile Vamos sería entre Matthei y Lavín? No, porque si la UDI va dividida, la probabilidad de que gane Desbordes es más alta, entonces la UDI, como es el único partido leninista que queda, va a bajar a uno de los dos, no me cabe ninguna duda. Bueno, ocurre que en el espacio PS-PPD somos formalmente dos partidos, pero somos los mismos, que por razones históricas estamos divididos en dos alas, no tiene ningún sentido que compitamos uno contra el otro, si vamos separado es posible que gane Rincón, y si bien no tengo nada contra ella, no creo que pueda ganarle a Lavín, así de simple.

¿No es muy optimista cuando en las encuestas ni Muñoz ni Narváez llegan a los dos dígitos?

Eso es cierto. Pero si uno toma un poco de distancia, se fija que el problema que marquen poco no es privativo de Muñoz o Narváez, sino que les ocurre a todos los asociados con el sistema político: a Gabriel Boric, a Rincón, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones. Los que marcan más son aquellos que la ciudadanía ve distantes, como Jadue y Matthei por su gestión como alcaldes y Lavín, que es una especie de socialdemócrata, populista, derechista, un híbrido muy inteligente, pero que no sé cómo daría gobernabilidad. Y Jiles, que es la demostración más patente de un outsider de la política. Es un problema la democracia participativa. Y si tengo dudas respecto de un gobierno de derecha minoritario tengo certezas de que un gobierno populista, extrapartidos, sería la ruina del país.

En cuanto a Narváez, ¿cree que el dedazo de la expresidenta Bachelet no funcionó?

Creo que hablar de dedazo es una campaña de desprestigio. La derecha es sumamente hábil y hace el mismo análisis que yo, y se dan cuenta de que el riesgo mayor de perder la presidencial está con Muñoz o Narváez, y por tanto van a hacer lo imposible contra ellos: al primero le dicen que marca poco, a ella, el dedazo.

¿Está de acuerdo con el voto político del PPD que en cierta forma excluye a la DC?

La segunda parte del voto dice que si el drama no fuera solucionable, porque ninguno de los dos candidatos del PS-PPD se baja, al menos conjuremos la posibilidad de que gane Rincón. Esa es la alternativa que ha impulsado Girardi, pero creo que está muerta, porque ningún otro partido está apoyando esa fórmula, entonces el PPD bailaría solo. La única alternativa que puede hacer ganar el partido es la 1.

¿Y advierte que haya piso para un candidato común PS-PPD?

La solución que veo es un acuerdo político. Todavía falta algún tiempo para esas primarias legales y con un poco de suerte en ese lapso se perfila más claramente una candidatura respecto de la otra; también será importante el resultado de la elección de concejales y candidatos a la constituyente, puede haber más información que nos permita llegar a ese acuerdo. Si no lo hay, estamos en problemas sin duda alguna.

En una primaria legal del mundo progresista, ¿hasta qué arco está pensando?

Creo que habría que trabajar intensamente en construir un conjunto de líneas rojas, de puntos que no se pueden cruzar, y que todos los que estén dispuestos a respetarlo pudieran participar. Gabriel Boric desde luego. Con Jadue veo algunos problemas. El arco podría ir desde Rincón hasta Boric, no veo mayor dificultad.

Si nada de esta lógica funciona y la que sigue liderando es la diputada Pamela Jiles, ¿ve un escenario donde toda la oposición termina apoyándola?

Es bien difícil, implicaría que siguiera la dispersión de Rincón a Boric, que en la derecha ganara Lavín y Jiles pasara a segunda vuelta… ¿Eso me está diciendo?

Sí, eso estoy diciendo...

Bueno, entonces hay que cerrar la puerta por fuera. No, no veo la posibilidad de que la oposición masivamente se vuelque por Jiles, no veo esa posibilidad, a menos que en lo que sigue ella empezara a tener posiciones afines con el resto. He escuchado tres posturas de ella: retirar los fondos de pensiones, que a la gente se le devuelva ese retiro, y a favor de la pena de muerte, y no veo qué punto en común podamos tener, no yo en lo personal, sino que toda la gente de este mundo socialdemócrata que pensamos parecido.

¿En términos políticos alguien capitaliza con estos proyectos del retiro, o sólo Jiles?

Si el gobierno insiste en el TC y este da vuelta lo que aprobó el Congreso, y no se da otra solución, francamente no tengo capacidad de pronosticar qué va pasar. Me atrevería a decir que, además de mucho caos social, en las próximas elecciones la derecha va a perder como en la guerra y ellos lo saben. Por eso creo que el gobierno va a recapacitar, pero si el gobierno no propone algo a cambio y el TC le da la razón, la gran ganadora va a ser Jiles, pues a pesar que de no haya retiro le va a dar una plataforma inmejorable para que haga todo tipo de desafíos y llamados. Por el contrario, si hay retiro va a pasar un poco de moda esto, y nos iremos a otros temas como elecciones. O sea, la mejor forma de hacerle el juego a Jiles es ir al TC y ganarlo.