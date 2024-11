Seis libros para entender el complejo momento que atraviesa Estados Unidos

Confidence man, biografía de Donald Trump

Confidence Man

Maggie Haberman

El libro de la periodista de The New York Times, Maggie Haberman, es considerada la más completa biografía de Donald Trump. Haberman viene cubriendo al ex presidente y candidato desde antes que decidiera dar el salto a la arena política.

Kamala’s way

Dan Morain

La carrera política de la vicepresidenta de EE.UU. partió en los tribunales, como fiscal. El periodista de Los Angeles Times, Dan Morain, la conoce desde entonces y su libro es considerado un “mapa esencial” para entender a Harris, según el sitio estadounidense Politico.

War

Bob Woodward

El último trabajo del periodista estadounidense es un detallado registro del gobierno de Joe Biden. Woodward es el principal cronista de la historia política de EE.UU. y sus libros son indispensables para entender lo que ha sucedido en el país.

Last best hope

George Packer

¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa es la pregunta que trata de responder Packer en este y en su anterior libro The Unwinding, ganador del premio Pulitzer. Para hacerlo, en Last best hope analiza el origen y el desarrollo de las narrativas que dominan la sociedad estadounidense.

American Carnage

Tim Alberta

El libro del periodista de Político es un vívido relato de la división al interior del Partido Republicano que llevó al ascenso de Donald Trump. Para The Washington Post es una obra clave para entender por qué pasó lo que pasó.

Hillbilly Elegy

J.D. Vance

El libro que catapultó al actual candidato a vicepresidente de Donald Trump al primer plano es un relato autobiográfico sobre su vida en una familia disfuncional en el corazón de EE.UU., cuyos problemas para algunos explican el ascenso de Trump.