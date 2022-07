Volodymyr Zelensky: “Rusia no usará un alto el fuego para cambiar su geopolítica”

Cualquier alto el fuego que permita a Rusia mantener los territorios ucranianos incautados desde la invasión en febrero solo alentaría un conflicto aún más amplio, dando a Moscú una oportunidad muy necesaria para reabastecerse y rearmarse para la próxima ronda, advirtió el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Congelar el conflicto con la Federación Rusa significa una pausa que le da a la Federación Rusa un respiro para descansar”, dijo Zelensky en una entrevista con The Wall Street Journal en el complejo presidencial fuertemente fortificado en Kiev el viernes. “No usarán esta pausa para cambiar su geopolítica o renunciar a sus reclamos sobre las exrepúblicas soviéticas”.

Zelensky esbozó sus puntos de vista en un momento crítico de la guerra, cuando el dolor económico del conflicto se extiende por todo el mundo y los avances militares de Rusia se ralentizan, con ambas partes exhaustas después de cinco meses de sangrientos combates. El aumento de los precios de la energía y los alimentos, junto con la perspectiva de un cierre del gas natural ruso este invierno, amenazan con empujar a Europa a la recesión, poniendo a prueba la resolución occidental justo cuando Moscú busca dividir la alianza occidental.

Los funcionarios rusos han expresado en repetidas ocasiones la esperanza de que estos problemas económicos erosionen el apoyo crítico de Estados Unidos y Europa a Ucrania, presionando a Kiev para que resuelva el conflicto en términos favorables a Moscú, como permitir que Rusia mantenga las franjas recientemente conquistadas del sur y el este de Ucrania.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: Europa Press

Vestido con su característico uniforme militar, Zelensky reconoció el costo exigido por la invasión de Rusia a las empresas y consumidores occidentales, y elogió a los aliados del país por negarse a sucumbir al chantaje ruso y continuar permitiendo la resistencia ucraniana contra un enemigo mucho más poderoso.

“Estoy agradecido con la gente de allí. Es duro para ellos, ahora tienen precios altos, sufren molestias por esta guerra, por las crisis fabricadas por los rusos”, dijo el presidente ucraniano. “Pero es una cuestión de valores”. Las concesiones diplomáticas a Moscú hoy podrían estabilizar un poco los mercados, pero solo proporcionarían un respiro temporal y un boomerang en el futuro, agregó.

Mientras que la feroz resistencia ucraniana repelió a las fuerzas rusas de Kiev y otras partes del norte de Ucrania en marzo y abril, Moscú todavía controla la mayoría de las regiones del sur de Kherson y Zaporiyia. Rusia ha comenzado a emitir pasaportes a los residentes de estas regiones y cambiar el comercio allí a rublos, preparándose potencialmente para la anexión en los próximos meses. El Presidente ruso, Vladimir Putin, acusó esta semana a Zelensky de no querer una solución diplomática que detuviera la lucha.

“Es un cachalote que se ha tragado dos regiones y ahora dice: Congelen el conflicto”, replicó Zelensky, comparando a Rusia con la ballena dentada más grande. “Después descansará y en dos o tres años se apoderará de dos regiones más y volverá a decir: Congelen el conflicto. Y seguirá yendo más y más lejos. Cien por ciento”.

Los llamados acuerdos de Minsk que Kiev firmó con Rusia bajo la presión de Alemania y Francia en 2014 y 2015 permitieron a Moscú consolidar el control sobre partes del Donbás y debilitar a Ucrania, sentando las bases para la invasión de este año.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: Europa Press

Las fuerzas rusas se han centrado en los últimos dos meses en capturar partes controladas por Ucrania de las regiones orientales de Luhansk y Donetsk, conocidas colectivamente como Donbás, donde Moscú creó pequeños Estados subsidiarios después de intervenir por primera vez en 2014. Mientras que Moscú se apoderó del resto de la región de Luhansk después de semanas de intensos combates a principios de este mes, Ucrania todavía controla más de un tercio de Donetsk, y las tropas rusas no han logrado avances significativos allí en las últimas dos semanas a pesar de los combates implacables.

Putin ha subestimado gravemente a Ucrania, dijo Zelensky: “Abrió la boca, como una pitón, y pensó que solo somos otro conejito. Pero no somos un conejito y resultó que no puede tragarnos, y en realidad corre el riesgo de ser destrozado”.

Envíos recientes de armas estadounidenses y aliadas, en particular los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Himars y obuses de 155 mm, han ayudado a mitigar la ofensiva de Rusia en Donbás y estabilizar la situación allí, dijo Zelensky. Los rusos solían disparar 12.000 proyectiles de artillería diariamente contra 1.000 o 2.000 de Ucrania, dijo. Ahora, agregó, Ucrania puede disparar unos 6.000 proyectiles al día, mientras que Rusia comienza a sentir escasez de municiones y tropas.

Este cambio en el equilibrio de la potencia de fuego ha frenado las bajas ucranianas, dijo Zelensky. En el peak de los combates en mayo y junio, dijo, Ucrania estaba perdiendo entre 100 y 200 soldados por día; ahora, se ha reducido a unas 30 muertes por día y alrededor de 250 heridos.

“Te puedo decir exactamente, porque vivo con esto todos los días”, dijo el presidente ucraniano, sacando su teléfono inteligente para consultar las cifras que acaba de proporcionar el Ejército.

Si bien Zelensky se negó a revelar las pérdidas militares totales de Ucrania desde que comenzó la guerra, citando la política militar, dijo que son varias veces menores que las de Rusia. El Ejército de Ucrania afirma que 39.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, mientras que las estimaciones occidentales son aproximadamente la mitad de esa cifra. Rusia publicó por última vez sus cifras de víctimas en marzo.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, encabeza una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, el 22 de julio de 2022. Foto: AP

Estabilizar la línea del frente en Donbás permitiría a Ucrania avanzar en otras direcciones, dijo Zelensky. Si bien los analistas militares creen que Ucrania dará prioridad a la recuperación de Kherson este verano, Zelensky se negó a discutir dónde y cuándo Ucrania planea lanzar sus contraofensivas.

Putin dijo a principios de esta semana que las delegaciones ucraniana y rusa habían llegado a un borrador de acuerdo de paz en las conversaciones en Estambul a fines de marzo y acusó a Kiev de incumplir el acuerdo. El viernes, Zelensky desestimó la afirmación de Putin como un “delirio total”. Kiev, dijo el presidente ucraniano, trató desesperadamente de encontrar una solución diplomática con Moscú antes de la invasión del 24 de febrero, pero durante tres años Putin ni siquiera aceptó una llamada telefónica de él.

“Vino aquí sin hablar, mató gente, desplazó a 12 millones y ahora dice que Ucrania no quiere negociar”, exclamó Zelensky. “Simplemente asesinan gente, destruyen ciudades, entran en ellas y luego dicen: ‘Negociemos’. ¿Con quién pueden hablar? ¿Con rocas? Están cubiertos de sangre, y esta sangre es imposible de lavar. No dejaremos que la laven”.

Ahora, después de todas las tragedias de los últimos cinco meses, los ciudadanos de Ucrania no están de humor para conversaciones con Rusia, agregó Zelensky.

“La sociedad cree que primero hay que liberar todos los territorios, y luego podemos negociar qué hacer y cómo podríamos vivir en los siglos venideros”, dijo. “Nuestra gente está convencida de que podemos hacerlo. Y cuanto más rápido lo hagamos, menos morirán”.

“Preferiríamos desocupar de una manera que no sea militar y salvar vidas”, agregó. “Pero estamos tratando con quienes estamos tratando. Hasta que no los golpeen en la cara, no entenderán nada”.

Rescatistas y militares trabajan en un edificio escolar dañado por un ataque militar ruso en Kramatorsk, en la región de Donetsk, el 21 de julio de 2022. Foto: Reuters

Los suministros occidentales de Himars, si bien marcan una diferencia material, son mucho más bajos de lo que Ucrania necesita para cambiar el rumbo, dijo Zelensky. Sin embargo, una necesidad aún más urgente son los sistemas de defensa aérea que podrían evitar que Rusia haga llover misiles de largo alcance sobre ciudades pacíficas a cientos de millas de la línea del frente, dijo. Estados Unidos y Alemania se han comprometido, pero aún no han entregado, tales sistemas de área grande.

Estas defensas aéreas serían mucho más baratas para EE.UU. y Europa que mantener a flote la economía ucraniana, con un déficit presupuestario mensual de 5.000 millones de dólares, dijo Zelensky. Más de seis millones de ucranianos han huido del país desde febrero y la mayoría de ellos aún permanecen fuera del país, principalmente en Europa.

“¿Por qué no funciona la economía? Porque la gente está en el extranjero, mujeres y niños”, dijo Zelensky. “Una mujer que regresa con su hijo mientras su esposo está peleando necesita ir a trabajar. Pero todo el mundo tiene miedo de enviar a los niños a la escuela por los misiles”.

Un excomediante de 44 años que fue elegido en una campaña anticorrupción con el 73% de los votos en 2019, Zelensky ha hecho un ajuste dramático a la vida como líder en tiempos de guerra desde la invasión. Al negarse a abandonar Kiev cuando las fuerzas rusas cerraron en febrero, permaneció en el área gubernamental en la cima de una colina en el distrito de Pechersk de la ciudad que los infiltrados rusos intentaron atacar en los primeros días de la guerra.

Zelensky, que ha dejado Kiev solo para visitar ciudades de primera línea desde febrero, permanece día y noche en el complejo presidencial, con las ventanas cubiertas por sacos de arena y vehículos blindados estacionados afuera. Dijo que su día promedio comienza cuando se despierta y revisa el último recuento de bajas y las noticias de los ataques con misiles rusos.

Personas asisten al funeral de Abdulkarim Gulamov, militar ucraniano, en Obukhiv, región de Kiev, el 21 de julio de 2022. Foto: Reuters

“Solía venir a trabajar desde mi casa como cualquier otra persona, y después del trabajo me iba a casa”, dijo Zelensky con nostalgia. “Me levantaba, comía, hacía ejercicio y venía a trabajar… Ahora vivo en el trabajo, me despierto en el trabajo”.

En sus reuniones matutinas, los oficiales militares informan sobre la última situación en el frente, los ministros le informan sobre el estado de la escasez de combustible y los daños a la infraestructura por los ataques con misiles rusos, y los funcionarios diplomáticos y de defensa lo informan sobre el suministro de armas occidentales.

“Se trata de cómo reparamos ferrocarriles, puentes, túneles, cómo burlamos a los rusos”, dijo. Luego, Zelensky dijo que pasa al trabajo diplomático, comunicándose con líderes extranjeros. Algunos de los aliados más cercanos, dijo, están en contacto constante con él por WhatsApp.

A última hora de la noche, cuando la mayor parte de este trabajo está terminado, el presidente ucraniano suele sentarse a grabar su discurso diario en video a la nación y al mundo. Difundir la narrativa de Ucrania y contrarrestar la propaganda rusa ha sido una herramienta crucial en la guerra, dijo Zelensky, quien una vez dirigió una productora de televisión. “Esta ha sido un arma poderosa que logró influir en el suministro de otros tipos de armas”, sonrió.

Los discursos frecuentes de Zelensky, ante audiencias que van desde parlamentos hasta el festival de música de Glastonbury y graduaciones universitarias, tienen como objetivo ejercer presión sobre los gobiernos de todo el mundo al apelar directamente a sus votantes y evitar la fatiga de Ucrania al mantener la causa del país en los titulares.

Los políticos en las naciones democráticas a veces pueden actuar en contra de la opinión pública, dijo. “Pero cuando se trata de la lucha por la libertad, de la tiranía, de la limitación de los derechos básicos de las personas, de la guerra, entonces no tienes derecho a ir contra la sociedad porque te ha elegido”.

Esta limitación también se aplica a Zelensky. Una encuesta de Wall Street Journal-NORC el mes pasado encontró que el 89% de los ucranianos se oponen a un acuerdo de paz que ceda cualquier territorio conquistado por Rusia este año.