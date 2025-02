Astronauta español envía mensaje a terraplanistas antes de iniciar su viaje al espacio

El español Jesús Calleja, no ha dudado en mandar uno de sus últimos mensajes antes de cruzar la atmósfera: “Tengo una mala noticia para los terraplanistas”, ha empezado a exponer Calleja. Y es que si hay algo que no entiende es que pueda haber este tipo de discursos esparcidos con tanta facilidad. “Mirad qué pedazo de ventana tengo, llevaré una cámara especial aquí (en la muñeca). No empecéis con el ojo de pez o que si el cristal lo han curvado, no”, ha sentenciado.