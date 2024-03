Barbara Oakley es una reconocida neurocientífica que ha viajado por el mundo difundiendo las más avanzadas técnicas para “aprender a aprender”, que es el título de su libro superventas. Su historia es particular: vivió en más de 10 ciudades en Estados Unidos, ingresó al Ejército donde aprendió ruso y, tras servir en Alemania y vivir unos años en la estación del Polo Sur, volvió a estudiar, esta vez ingeniería, sin desconocer que cuando pequeña odiaba las matemáticas.

Actualmente, como profesora de la Universidad de Oakland, está dedicada al estudio de la neurociencia y el comportamiento social, publicando investigaciones en las más prestigiosas revistas y siendo voz autorizada a la hora de discutir sobre educación y tecnología. No por nada cuenta en Coursera con más de cinco millones de estudiantes, a quienes ha ayudado a contar con novedosas herramientas para dominar materias que antes creían imposibles.

La académica estadounidense vino a Chile invitada por APTUS y la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián (USS), para reunirse con académicos y estudiantes, abarcando temas sobre cómo hacer enseñanza efectiva online y, por otro lado, el potencial del uso de la Inteligencia Artificial para fortalecer los aprendizajes. Además, se reunió con la Unidad de Currículum del Ministerio de Educación para plantear sus hallazgos respecto a cómo aprenden las personas, la enseñanza efectiva y su consecuencia para el currículum. Un intenso movimiento que la mantuvo ocupada hasta el sábado, cuando viajó a Rapa Nui, para luego regresar al continente con una escala corta en Santiago y seguir su gira a países de Europa, Medio Oriente y Asia.

Cómo aprender en tiempos de la AI: neurocientífica Bárbara Oakley entrega consejos para la educación en Chile.

-¿Existe una o varias formas de aprender? ¿Qué dice la neurociencia sobre ello?

Sí, hay diferentes formas de aprender, pero no es magia. Es una mezcla entre el sistema físico y biológico. Y si entendemos mejor este sistema, podemos utilizar conocimientos sobre esa comprensión para ayudar a acelerar nuestro aprendizaje y que este sea mejor. Por ejemplo, muchas veces los estudiantes releen una sección de un texto, subrayan, destacan o crean mapas conceptuales. Ninguna de estas técnicas es tan eficaz como la “práctica espaciada” (retrieval practice), en la que miras una sección de un texto, luego apartas la vista y ves si puedes recuperar las ideas clave de ese texto en tu propia mente. Eso no solo te ayuda a aprender mejor las cosas, sino a comprenderlas a un nivel mucho más profundo. De modo que, sin duda, hay ideas profundas que son útiles en la práctica y que ayudan a estudiantes de todas las edades. Y aprender estas ideas es muy importantes en cualquier sistema educativo al interior del aula del profesor.

-¿Cuál es la principal barrera para aprender algo nuevo? ¿Hay diferencias entre las personas de distintas partes del mundo?

Lo que me sorprende a menudo es que cada país cree que es el peor (risas). Cuando realmente conoces sus sistemas educativos, es como decía un autor de ciencia ficción, el futuro está aquí, sólo que está desigualmente distribuido. La educación se parece mucho a eso. Hay muy buenas opciones para estudiar en Chile, en los Estados Unidos, en Mongolia, donde quiera que vayas. También hay mezclas realmente malas y a veces brechas muy grandes.

-Chile tiene uno de los mejores accesos a internet, si nos comparamos frente a países europeos o incluso China. ¿La enseñanza digital tiene una gran oportunidad en este siglo?

Esto es muy cierto y una de las cosas que me encanta de Chile es cómo avanza. Si miramos a Singapur, uno de los líderes mundiales en educación, una cosa que han hecho allá es que han endurecido su sistema educativo. En otras palabras, ellos han tratado de hacer de su sistema educativo la cabeza de todo. Además, un 30% de las clases universitarias en ciertos niveles son online. En el caso de Chile, creo que lo que están haciendo aquí con el Internet y el fomento de una buena enseñanza online es verdaderamente visionario. Eso significa que cuando se produzca la próxima epidemia, terremoto o algún tipo de desastre totalmente inesperado, estarán mucho mejor preparado que los países de su entorno.

-¿Cómo ha sido tu experiencia en Chile?

Lo bueno es que puedo compartir con gente que sabe mucho y todos tenemos diferentes sistemas educativos. Las universidades y las escuelas son las que deberían centrarse en ello, pero es muy difícil para los profesores estar al día de las últimas novedades sobre lo que ocurre en el aprendizaje. Hay ideas tremendas y realmente útiles, así que es maravilloso que existan fundaciones y universidades que tengan interés de difundir mejores prácticas sobre la base de investigaciones sólidas y mundialmente discutidas.

Bárbara Oakley en Chile: "Uno puede aprender a cualquier edad. Puedes aprender a medida que envejeces e incluso puedes cambiar cómo aprende el cerebro de una persona más orientada a las humanidades.".

Aprender a aprender

-Los niveles de logro en matemáticas de los jóvenes chilenos se asocian a los estratos socioeconómicos. Los jóvenes de estrato socioeconómico bajo no desarrollan competencias mínimas en matemáticas. ¿Qué falencias ocurren a nivel general en la enseñanza de la matemática?

Es absolutamente cierto. Enseñar buenos enfoques para el aprendizaje de las matemáticas desde la escuela primaria y secundaria tiene un valor incalculable para ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas adecuadamente y a aprenderlas bien. Por eso, algunos métodos modernos de reforma de la enseñanza de las matemáticas no se basan en conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro. Como resultado, algunas de las técnicas que se utilizan en realidad merman la capacidad de los estudiantes para aprender eficazmente matemáticas. Así que es muy importante cambiar a la enseñanza basada en la investigación moderna, porque eso es lo que va a marcar una diferencia significativa. Así que, en las próximas décadas, habrá noticias sobre lo fantásticos que son los estudiantes chilenos en matemáticas.

-¿Cuán difícil resulta aprender una materia cuanto más años tenemos? ¿Es la edad una barrera para el aprendizaje?

Uno puede aprender a cualquier edad. El curso online que dicto, llamado “Aprendiendo a aprender” y que está disponible en Coursera, es uno de los cursos online masivos y abiertos más populares del mundo. Hemos logrado en todas las diferentes plataformas más de cinco millones de estudiantes. La demografía de estos estudiantes es de 25 a 50 años en promedio. Esto significa que lo que está sucediendo es que los estudiantes salen al mundo laboral y dicen, “No sé cómo programar en Python. Nunca he hecho nada de programación”. Hay personas que han estudiado psicología, porque era muy interesante para ellos, pero eso no significa que no quieran aprender a programar para alcanzar un nuevo trabajo.

Por eso, el curso es tan popular entre la gente de todas las edades, porque puedes aprender a medida que envejeces e incluso puedes cambiar cómo aprende el cerebro de una persona más orientada a las humanidades. Yo no renunciaría a mi formación en humanidades por nada del mundo. Pero al mismo tiempo, me encanta que también pueda hacer bien el trabajo analítico como una distinguida profesora de ingeniería. Soy mejor como profesora.

-¿Y el envejecimiento del cerebro influye?

Especialmente, con materias analíticas, puedes aprender a cualquier edad. Con el aprendizaje de un nuevo idioma es un poco más fácil cuando eres más joven. Pero puedes seguir aprendiendo incluso cuando eres mayor. Solo depende de qué sistema estás aprendiendo a través del sistema de entendimiento de los ganglios basales del cerebro (basal ganglia procedural system) o el sistema deliberativo del hipocampo (deliberative hippocampal system), que todo tipo de sonidos implica un poco de adaptación. Algunos sistemas funcionan mejor cuando eres más joven, otros funcionan mejor cuando eres mayor. En cualquier caso, puedes utilizar uno u otro sistema para seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas.

Inteligencia Artificial

-¿Cómo podemos ayudar a los niños a expandir su mente, a evitar que crean desde pequeños que no son buenos en algo? ¿Qué rol juegan los profesores en esa tarea?

Esta es la cuestión. Algunos investigadores han encontrado que los modelos generativos de IA como ChatGPT ayudan a los profesionales de la educación a ser realmente buenos. Pero a quiénes no ayuda es a los estudiantes, porque finalmente crea jóvenes mediocres o profesionales pobres, que realmente no mejoran su rendimiento. Lo que podemos hacer es enseñar a los profesores a utilizar, por ejemplo, ChatGPT y otras plataformas. Mi favorita se llama “Claude”, que ayuda a idear mejores metáforas y ofrece formas interesantes de atrapar a sus alumnos para mantenerlos apasionados e interesados por las cosas.

Reconozco que no es fácil idear el principio de una clase para despertar el interés y la curiosidad de los alumnos por lo que estás enseñando. Si estás enseñando algo mundano, sabes que puede no parecer atractivo a primera vista. Tomemos el caso de la contabilidad, que puede parecer mundana, pero en realidad hay algunas cosas emocionantes que puedes aprender que realmente pueden entusiasmar a los estudiantes. Pero ¿cómo encontrar esos ganchos? Acudes a una plataforma de IA generativa y la utilizas para preguntarte cómo puedo ayudar a mis alumnos, cómo puedo idear un plan de clase que sea más emocionante para ellos. Hay muchas cosas que podemos aprender ahora para mejorar nuestra enseñanza a los niños y que están disponibles a través de los increíbles dispositivos analíticos actuales.

Bárbara Oakley: "La única manera que conocemos ahora para asegurarnos de que los estudiantes están realmente aprendiendo cosas es ponerlos a prueba en las mismas salas".

-¿Cree que la IA puede atentar contra la inteligencia de las nuevas generaciones al facilitar procesos reflexivos o creativos?

En las aulas, la única manera que conocemos ahora para asegurarnos de que los estudiantes están realmente aprendiendo cosas es ponerlos a prueba en las mismas salas. Así que no podemos realmente pedirles que escriban ensayos, porque los ensayos pueden ser escritos por ChatGPT y pueden estar tan bien hechos y que no se note que provienen de la IA. Así que vamos a tener que seguir dando clases, habrá exámenes en esas clases y eso será importante para ayudar a los estudiantes.

-¿Qué pueden hacer los profesores en esos casos?

Toda nueva tecnología tiene sus inconvenientes. Si nos fijamos en cuando empezaron a escribir en tablillas de arcilla en Babilonia, la gente se quejaba de que estos estudiantes no iban a aprender a recordar las cosas tan bien como pueden escribirlas los maestros. Y la gente se quejaba de, ya sabes, la pérdida de buenas técnicas de memoria. Vamos a perder algunas cosas debido a la Inteligencia Artificial Generativa (Generative AI o GAI), pero también vamos a ganar otras. Lo mejor que podemos hacer es insistir en que los estudiantes sean capaces de recuperar y analizar ideas mientras están sentados delante de nosotros y no pueden usar ChatGPT.

-¿Es posible reeducar a los actuales o futuros profesores para que tengan más herramientas para que la IA sea una ayuda y no un problema?

Hay muchas formas que se pueden enseñar a los maestros acerca de cómo pueden utilizar ChatGPT para trabajar más eficazmente en el aula. Es un área realmente emocionante y rica en innovaciones. Y puedo decirte una cosa: el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa es muy similar al del cerebro humano. Fue diseñado así. Cuanto más comprendamos cómo funciona el cerebro humano, mejor podremos utilizar la inteligencia artificial.

Motivación y perseverancia

-En los últimos años se advierte una brecha de aprendizaje entre hombres y mujeres en las pruebas de matemáticas. ¿Cómo y con qué herramientas es posible revertir esta situación?

Este desafío es también una bendición que tienen las mujeres del futuro. Es una bendición, pero también un problema oculto. ¿Y cuál es esta bendición? Si observas a hombres y mujeres, en términos generales, ambos tienen la misma capacidad analítica. Pero en comparación con los niños, las niñas tienen mejores aptitudes verbales. Si les decimos a las niñas que sigan su pasión, ellas se mirarán dentro de sí mismas y dirán “se me dan mejor las cosas verbales que las analíticas”, a pesar de que sus habilidades analíticas son las mismas que las de los niños. Si les decimos que sigan su pasión, empezarán a seguir todo tipo de carreras.

Los niños, por otro lado, podrán decir “no solo soy bueno verbalmente, pero estoy bien con las habilidades analíticas”, por lo que en realidad elegirán las habilidades analíticas. Así que parte de los retos es mirar los mensajes que como sociedad enviamos a los niños diciendo “sigue tu pasión”, porque las pasiones se desarrollan sobre aquello en lo que eres bueno. Y las niñas son realmente más hábiles verbalmente. Se desarrollan muy deprisa en ese sentido, aunque por términos generales tengan las mismas capacidades cuantitativas que un niño. Hace unos años publiqué un artículo de opinión en The New York Times sobre mis dos hijas. Con mi esposo las inscribimos en algo llamado “Kumon math” durante diez años (programa de matemáticas para niños de todas las edades que ayuda a mejorar la comprensión matemática). La consecuencia fue que se sentían muy cómodas en el mundo de las matemáticas y una buena educación matemática K-12 (sistema educativo americano que, adaptado al caso chileno, iría desde kinder hasta cuarto medio) con poca práctica, que es lo que recibieron nuestras hijas, es lo que ayuda a equilibrar esa sensación de “soy muy hábil verbalmente”.

-¿La práctica es vital?

Bueno, con un poco más de práctica los jóvenes también se sienten muy hábiles matemáticamente. Y tan bien que las prácticas educativas K-12 deberían incluir mucha práctica bien diseñada. Por ejemplo, en Estados Unidos, eso no se ha hecho porque, por un lado, la gente no quería calificar hojas de ejercicios y, por otro lado, era desgastante para los profesores calificar. Sin embargo, la práctica es lo que los estudiantes necesitan en matemáticas para sentirse cómodos con ellas. Así que, volviendo atrás, es la idea de seguir tu pasión. Aunque yo recomiendo decir “si amplias tus pasiones, tu vida se enriquecerá enormemente”.

-¿La motivación y la perseverancia son los motores del aprendizaje humano? ¿O existe una programación genética que explica los diferentes grados de inteligencia entre las personas?

Es incuestionable que la genética afecta a nuestro aprendizaje. Si tienes algún tipo de predisposición genética al síndrome o trastorno por déficit de atención, te va a resultar un poco más difícil prestar atención en clase. Y eso es algo que puede surgir debido a la genética. ¿Es necesariamente justo? De ninguna manera. Al mismo tiempo, hay muchos genes diferentes. Así que los genes afectan a nuestra inteligencia, pero al mismo tiempo, la inteligencia tiene una reputación innecesariamente alta. ¿Qué quiero decir con eso? A menudo, las personas que son realmente inteligentes, hay pruebas de que también son muy inflexibles y sacan conclusiones precipitadas.

-¿Con qué imagen te vas de Chile?

Tenemos con mi esposo un cariño especial por Chile y es un privilegio estar aquí de visita. Estoy tan impresionada por el trabajo visionario que veo que se está haciendo. Están aportando nuevas ideas, basadas en la investigación. Fue espectacular pasar el tiempo, como decimos, nerding out (hablando ñoñerias), cuando vemos conocimientos reales acerca de la educación y ver que en los más altos niveles de Chile existe este profundo interés en lo que es realmente útil para los estudiantes en su aprendizaje.