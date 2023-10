English Access: el programa gratuito de inmersión al inglés para estudiantes de E. Media llega a Puerto Montt

Benjamin Hechenleitner tiene 16 años y vive en Puerto Montt. Desde que entró a kinder comenzó a tener clases de inglés. Recuerda que partió con lo básico: los números, los colores y los días de la semana. Pero fue su familia quien lo incentivó a adquirir esta segunda lengua con mayor entusiasmo. “Desde siempre me lo han inculcado y me gusta”, dice el joven que cursa segundo medio, quien hasta ahora no ha tenido la oportunidad de hablar con personas nativas para poner a prueba lo que sabe, a excepción de sus profesores, pero solo dos veces a la semana.

Benjamín sabe que su nivel aún es básico, por lo que quiere dominar esta lengua por completo. “Siento que puedo aprender más. Todavía estoy recién empezando”, comenta con ahínco, reconociendo que hasta ahora le es más fácil traducir en su cabeza lo que escucha que hablarlo con soltura. Por eso quiere estudiar más para entender sin problemas las letras de sus cantantes favoritos, como Billie Eilish y Ed Sheeran, o ver series como “Vikingos” sin necesidad de subtítulos.

Benjamín fue uno de los cerca de 20 estudiantes seleccionados para formar parte de la primera versión del programa English Access en Puerto Montt, a cargo de la Embajada de Estados Unidos en Chile en colaboración con la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad San Sebastián (USS) sede De la Patagonia.

El joven se enteró de la iniciativa gracias a su profesora Francisca Vivar, coordinadora de enseñanza media, quien le habló de esta oportunidad. La ansiedad lo llevó a revisar su correo todos los días. “Trataba igual de no pensar mucho en eso, porque si no quedaba me iba a poner muy triste”, reconoce el estudiante. Ya con su cupo asegurado, reconoce que la emoción lo embarga al pensar que serán dos años de inmersión a una lengua que, por más repetida que suene esta frase, abre puertas.

En qué consiste el programa English Access

El joven puertomontino se acaba de unir a una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos que en Chile comenzó en 2008, pero que nació en 2003 en Marruecos, y que actualmente está presente en más de 85 países, con 200 mil alumnos egresados.

Bernadette Meehan, embajadora de Estados Unidos en Chile.

La embajadora de EE.UU. en Chile, Bernadette Meehan, explica que este programa se enmarca dentro de “los diversos objetivos de nuestra Embajada, como promover el empoderamiento económico, la diversidad, los principios democráticos y la inclusión social. En ese sentido, el dominio del idioma inglés permite acceder a muchas oportunidades, ya que es una herramienta indispensable en nuestro mundo altamente interconectado. Este programa de micro-becas tiene un impacto fundamental, ya que está diseñado para ayudar a los estudiantes que se han destacado por su rendimiento académico, liderazgo, capacidad de emprendimiento y su interés por aprender inglés, pero que no pueden costear esos cursos. Nos enorgullece poder entregar a estos jóvenes talentosos una herramienta valiosa, como es el inglés, pues les abre una oportunidad para tener mayor acceso a una mejor educación superior y la posibilidad de que participen en el futuro en programas de intercambio en los Estados Unidos y, eventualmente, mejorar sus perspectivas laborales”.

De hecho, la embajadora Meehan agrega que muchos de los 900 estudiantes chilenos graduados en English Access “han ido a estudiar a universidades de los Estados Unidos, otros han participado en nuestros programas de intercambio, como el programa Embajadores Jóvenes. Soy una convencida, por experiencia propia, que la educación internacional promueve el entendimiento entre los países y es clave para abordar los desafíos globales. Solo con el trabajo de los mejores talentos podremos combatir el cambio climático, aumentar la prosperidad de nuestras sociedades, y defender la democracia y los derechos humanos en el mundo”.

English Access en Puerto Montt

Valeria Muñoz, directora de Pedagogía en Inglés en la sede Patagonia de la USS, pone en realce este tipo de programa “único en el mundo”, al ser la primera vez que la comuna se lo adjudica. Afirma que, tal como indica su traducción al español, “da acceso al inglés a estudiantes que de otra forma no podrían pagarlo”.

Valeria Muñoz, directora de Pedagogía en Inglés en la sede De la Patagonia de la U. San Sebastián, en Puerto Montt.

Muñoz complementa que fueron invitados colegios que cuentan con una brecha socioeconómica, combinando la excelencia de jóvenes que tienen un nivel de inglés que puede mejorar, que tienen el gusto por este idioma, que se esfuerzan y que manifiestan sus ganas de avanzar.

El programa reunirá a las y los cerca de 20 estudiantes seleccionado en dependencias del campus Puerto Montt de la USS, donde se les enseñará de manera lúdica y comunicativa la inmersión al idioma, para que ellos, a través de la experiencia, de la interacción con compañeros de otros colegios, no solo puedan practicar sin miedo a equivocarse, sino también introducirse en la cultura norteamericana, que ellos ya manejan de una u otra forma a través de películas, series o música.

“Ellos no solo van a tener clases de inglés con académicos de nuestra universidad, sino también la posibilidad de interactuar con ciudadanos norteamericanos que les mostrarán el lado cultural detrás del idioma, lo que es muy emocionante para los jóvenes que sueñan algún día conocer Estados Unidos u otro país de habla inglesa”, indica la profesional.

La imponente sede De la Patagonia de la U. San Sebastián en Puerto Montt.

¿Cuántas personas saben inglés en Chile?

Si bien los chilenos están insertos en un contexto en que la globalización es una realidad, donde las fronteras parecen no existir y la tecnología permite trabajar a través de las plataformas, la experiencia internacional es relevante no solo en movilidad, es decir, viajar a otros lados, sino que complementarlo con la posibilidad de tener experiencias de internacionalización, cobrando relevancia el aprendizaje de una segunda lengua.

Lo cierto es que a pesar de que es de conocimiento público la necesidad de dominar el inglés, la realidad nacional dista mucho de mostrar interés o competencias necesarias.

Así lo indica Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación USS, quien toma en cuenta el último informe del English Proficiency Index, el ranking mundial más grande sobre el dominio del inglés en el que participan 111 países, indicando que el 72% de los chilenos tienen un nivel básico de inglés y solo el 2% domina el idioma, ocupando el puesto 46 a nivel mundial.

Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación USS.

“Son cifras que nos hacen plantearnos cómo nos podemos internacionalizar, cómo queremos abrir nuestras fronteras al turismo, cómo queremos desarrollarnos con este nivel de inglés que hoy día es el idioma de predominio mundial, especialmente, en las áreas de investigación, turismo, entre otras”, realza Durán, quien, con experiencia en el Ministerio de Educación, cree que hay que poner los esfuerzos en aumentar el impacto en las primeras edades.

Así se ha puesto de manifiesto en el currículum nacional que hoy cuenta con más cantidad de horas, siendo obligatoria la enseñanza del lenguaje anglosajón a partir de quinto básico hasta cuarto medio. “Es en las edades tempranas cuando uno tiene que incorporar un segundo idioma y no hacerlo en la enseñanza media. Eso se ha ido corrigiendo y es una buena noticia”, resume la decana USS.

Cabe recordar que durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera se presentó la Estrategia Nacional de Inglés 2014-2030, que busca establecer un programa para acelerar y fortalecer las competencias en el idioma en la población chilena, entendiendo su urgencia para conectar con otros en un mundo global.

Ante ello, Ana Luz Durán, a su vez, resalta el valor de generar oportunidades en regiones, cumpliendo tanto con la política pública, así como con la vocación regional que tiene la Universidad al estar presente con cuatro sedes a lo largo del país (Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt).

Plantearse un país bilingüe es una idea apresurada para la académica USS Valeria Muñoz; sin embargo, considera que hay que sembrar un camino para pensar nuevas posibilidades de avanzar, como este programa de la Embajada de EE.UU.

La U. San Sebastián apuesta con contar en su carrera de Pedagogía en Inglés alianzas interinstitucionales, para así generar un impacto tanto en sus egresados como en los futuros alumnos en las salas de clases. Actualmente, trabajan con la NASA, la Embajada de EE.UU. y BancoEstado en proyectos de investigación, que permiten generar un impacto valioso a la comunidad.

En cuanto al programa English Access en Puerto Montt, durante sus dos años de actividades en aula, sociales y campamentos de verano e invierno, con momentos de interacción, los desarrolladores de la iniciativa esperan llevar a los jóvenes un nivel A2+. Esto implica que los estudiantes tendrán un nivel independiente para comunicarse y soltura al relacionarse en temas básicos. En los estándares internacionales, los niveles de dominio idiomático se dividen en siglas que parten en A1, A2, B1, B2, C1 y C2 respectivamente, y están determinados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, por lo que al tener un A2 se traducen que manejan un nivel que permite que los participantes sigan expandiendo su conocimiento en el futuro.

Más de 900 alumnos de diversas partes del país se han graduado desde 2008 en el programa English Access del Departamento de Estado de Estados Unidos, impulsado por la embajada de ese país en Chile.

“Hacer este trabajo con alumnos de Puerto Montt es muy importante, porque creemos que a través de este tipo de acciones aprenden más fácil, pero también hay que trabajar el tema de la motivación. El para qué aprendo y cuál es el propósito. Los idiomas son precisamente para comunicar. Cuando lo pones en un contexto comunicativo, adquiere el sentido real de lo que es un idioma”, reflexiona Valeria Muñoz.

Las clases de English Access comenzaron el pasado martes 26 de septiembre. La experiencia para Benjamin Hechenleitner, quien disfruta de la cultura norteamericana, será total, no solo porque podrá compartir con estadounidenses, sino para entender un país que tiene un impacto global en aspectos como el cine o la música, que son sus pasiones.

“Estoy nervioso, pero como voy con otros tres compañeros de curso siento que será sencillo. Quiero que el inglés sea parte de mi vida. Estoy super feliz de haber quedado, y doy las gracias a mis profes que me han ayudado caleta en conseguir este sueño”, sentencia el joven puertomontino, quien suelta un bye al cerrar la conversación, medio en broma, medio en serio, esperando que el arte de aprender lo lleve a lugares que todavía no imagina a su corta edad, pero que pueden ser posibles si logra dominar una lengua universal.