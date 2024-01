Voluntariado USS: Transformando el verano en experiencia solidaria

Después de un año académico lleno de desafíos y horas de estudio, las merecidas vacaciones se presentan como un respiro necesario. Sin embargo, la segunda semana de enero vio un fenómeno diferente, cerca de 200 estudiantes de la Universidad San Sebastián (USS) de sus sedes de Santiago, Valdivia, Concepción y Puerto Montt optaron por iniciar su descanso de una manera solidaria y transformadora, uniéndose a los Voluntariados.

Se desplegaron en localidades como Machalí (O’Higgins), Hualqui (Biobío), Riñinahue (Los Ríos) y Hualaihué (Los Lagos). Su objetivo era claro: contribuir con su mano de obra, compañía y conocimientos para mejorar la infraestructura de las escuelas en estas zonas rurales; realizar talleres culturales y deportivos; y operativos de salud, dejando una huella imborrable en la comunidad.

Voluntariados: una experiencia transformadora

“Nuestro objetivo es que los estudiantes se conecten desde muy temprano con las necesidades de la comunidad y pongan en servicio lo aprendido en el estudio de su carrera, siendo estas experiencias incluso transformadoras para la vida. Es una manera de vivir el proyecto educativo de una manera integral”, explica el director general de Desarrollo Estudiantil, José Pablo Núñez, quien añade que “los voluntariados también colaboran a que los estudiantes se adhieran a una causa, incrementen su espíritu colaborativo y continúen desarrollando una disposición de dar lo mejor de sí mismos”.

Así fue la experiencia, ni más ni menos, del rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados: “Cuando estudié en la universidad también participé en trabajos de verano, fuimos a Isla Huapi, en el Lago Ranco, donde nos tocó hacer labores de alfabetización, a finales de los años 60. Obviamente era un contexto distinto al que hay en Chile hoy, pero lo que rescato son los recuerdos de la experiencia y de alguna manera creo que influyeron para que años más tarde volcara mi trabajo a temas de educación”.

Machalí: Infraestructura y apoyo comunitario

Con mucho ímpetu y energía, 40 estudiantes USS se movilizaron desde la sede de Santiago, con el fin de realizar obras de mejoramiento del Liceo de Machalí (en la región de O´Higgins): pintar el establecimiento, arreglar y construir mobiliario para los alumnos y compartir con la comunidad, fueron algunas de sus tareas.

“Pintamos murallas para embellecer el recinto, creamos una bancas y mesas para el exterior en los recreos”, cuenta Joaquín López Portius, estudiante de 2do año de Ingeniería en Gestión de Expedición y Ecoturismo USS. “Hicimos un aseo de toda la institución, barrimos, limpiamos, nos hicimos cargo de canaletas tapadas, arreglamos un quiosco y una parte del techo y creamos, además, un mural con una dedicatoria para los alumnos para motivarlos y comunicarles que fue algo muy bueno estar allí ayudándolos”, agrega.

Pero su trabajo no fue todo práctico, ya que realizaron actividades con adultos mayores, acompañándolos en clases de educación física y generando un diálogo vinculante con la comunidad. “Poder estar, conversar y ayudar, fue muy reconfortante, además, ya que por lo que pudimos percibir, se sienten muy abandonados y con nuestra presencia pudimos aportar un granito de arena”.

Murales para Hualqui

Los voluntariados también otorgan herramientas formativas desde el punto de vista del desarrollo personal y profesional de los estudiantes, debido a adquisición de diferentes habilidades transversales que complementan lo aprendido en su formación durante el año. “Nos importa que nuestros estudiantes impacten positivamente en las comunidades en las que se insertan, por lo que los trabajos voluntarios representan los valores que sustentan nuestro trabajo: la solidaridad, la empatía, que serán una habilidad muy importante de desarrollar para su futuro profesional”, señala el rector.

Este fue el caso de Maria Jesús Alfaro Quezada, estudiante de Obstetricia USS de la sede de Concepción, quien participó por segunda vez en la experiencia de los voluntariados, esta vez en Hualqui (región del Biobío), donde fue líder del equipo: “Además de lo reconfortante de ayudar a la comunidad, lo fue también para mí como persona”.

Ella formó parte de la delegación de estudiantes USS que trabajaron en la Escuela La Calle y Quilacoya. Arreglaron invernaderos, gallineros, la fachada del colegio y el anfiteatro ubicado en medio del bosque. “Además, hicimos un mural para que los niños pudieran jugar y disfrutarlo (…) Una experiencia que me ha ayudado a aprender a apoyar a una comunidad, a ver sus necesidades. Por otro lado, esta experiencia me permitió conocerme mejor y desarrollar habilidades para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas y de mi equipo”.

En Los Ríos y Los Lagos

En Riñinahue, zona de la Comuna de Lago Ranco, la experiencia personal no fue tan diferente a la de María Jesús. Daniela Fuentes, de tercer año de Psicología (sede de Valdivia), nos cuenta que de las cosas más motivantes de su experiencia es el poder haber crecido como persona. “Los voluntariados no sólo benefician a la comunidad, si no que a uno mismo; a ser personas íntegras, a tener un mejor desplante y a trabajar en equipo, de manera multidisciplinaria”.

Su trabajo consistió en obras de mantención de un colegio, especialmente la sala multisensorial. Por otro lado, también realizaron una limpieza de la orilla del lago con el fin de colaborar con el cuidado del medioambiente.

Para Daniel Ávila, estudiante de 5to año de Enfermería, este voluntariado tenía una connotación especial: “He estado presente todos los años y no quería quedarme sin participar en mi último voluntariado para generar ayuda social, dar un pequeño granito de arena”.

Junto a otros 30 estudiantes de la sede De la Patagonia, visitaron Hualaihué e hicieron intervenciones en mobiliario de un establecimiento educacional de la zona. “Construyeron columpios y un balancín, bancas y trabajos de pintura al interior de un establecimiento educacional, realizando un gran aporte a la comunidad de la localidad. Contaron, además, con un recibimiento por parte de las comunidades, notoriamente positivo. “Para las personas de las comunas rurales en las que trabajamos, es un hito que los estudiantes lleguen a las comunidades, muy dispuestos, muy enérgicos de participar y contribuir, y eso a nosotros nos pone muy contentos”, señala el director de Desarrollo Estudiantil.

Voluntariados todo el año

Las autoridades concuerdan que el contacto directo de los estudiantes con diversas comunidades, los ayuda a tener una comprensión más profunda de la sociedad, desarrollar una mayor sensibilidad ante las carencias de la población y comprometerse con el desafío de construir un país inclusivo y equitativo.

Por otro lado, los estudiantes involucrados coinciden en que es una experiencia muy reconfortante, una experiencia única, donde tienen que sacar lo mejor de sí para poder llevar a cabo la misión y, en palabras de Joaquín López Portius, “entregar dignidad a las personas que no la tienen en cosas tan simples, como el establecimiento educacional al que asisten”.

El rector Hugo Lavados, además destaca: “Es importante, además del trabajo que realizan codo a codo con la comunidad, el poder formarse en este tipo de actividades, porque nuestros estudiantes salen de su zona de confort e interactúan con diferentes realidades, algo que es, para nuestra universidad, algo de alta relevancia y que inculcamos en nuestro sello sebastiano”. “Estoy seguro – agrega- de que ha sido una experiencia enriquecedora a nivel personal y espero que les haya ayudado a tener una visión más integral de cómo es Chile y sus diferencias. Ojalá podamos aumentar la cantidad de estudiantes participando en trabajos de voluntariados porque a todo lo positivo que ya hemos resaltado, es sin duda, una actividad muy entretenida”.