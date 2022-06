Alcaldesa de Valdivia: “Queremos incorporar la perspectiva de descentralización democrática en el debate sobre barrios equitativos”

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amntmann, participará de la segunda jornada de la Conferencia Internacional de Ciudad, como una de los integrantes del panel sobre la proyección de barrios equitativos. A pocos días del encuentro, nos adelantó lo que espera llevar a la instancia, que abrirá la profesora de Urbanismo de la Universidad de Chicago, Emily Talen.

¿Cómo el municipio de Valdivia promueve el desarrollo de barrios equitativos e integrados?

Uno de los principales desafíos es incorporar la lógica descentralizadora en cada una de las políticas municipales que desplegamos, ejemplo concreto de ello es la desigualdad entre zonas urbanas o céntricas de la ciudad en comparación a las zonas rurales, algo muy latente y por lo que hemos establecido dinámicas descentralizadoras dentro del municipio, lo que ha implicado dentro de este año de gestión no solo el fortalecimiento de la Delegación de la Costa, sino que además creando 2 nuevas delegaciones en distintas zonas periféricas del territorio comunal para lograr atender de manera directa a través de todas las políticas públicas municipales a esos territorios por tanto tiempo postergados, como la Delegación Acceso Sur y la Delegación Calle Calle.

Junto con ello, la participación ciudadana es otra de las esferas prioritarias. Un ejemplo concreto para Valdivia es que en uno de los barrios más desiguales en nuestra comuna, como lo es el sector de la rotonda de las poblaciones Pablo Neruda y Yáñez Zavala, por mucho tiempo ha tenido una plaza abandonada y entregada a la delincuencia, al consumo de alcohol, drogas y distintas realidades de inseguridad y vulnerabilidad para personas, por lo que resolvimos a través de una consulta ciudadana el futuro de este espacio, con una gran inversión que implica también grandes esfuerzos de articulación regional.

Es así como la descentralización y la participación ciudadana son 2 elementos -para nosotros- del todo fundamentales de incorporar en nuestra gestión, junto con el diseño y la forma para que todos los servicios municipales y gubernamentales puedan llegar a los territorios más marginados de la comuna.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan en esta materia, y cómo trabajan para resolverlos?

Para realmente tener barrios más equitativos e integrados, esto implica -entre otras cosas- tener ciudades con un desarrollo urbano resiliente, en donde la zona urbana no se extienda hacia los márgenes territoriales llegando a construir soluciones habitacionales sin servicios ni derechos garantizados en esos sectores, por lo tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta nuestra comuna -y el país- es la disponibilidad de suelo y el uso de este, porque no solo debemos resolver dónde hacer nuevos barrios, sino el cómo los vamos construyendo para que no reproduzcan la segregación social, y eso es lo que nos pone como debate central la planificación del suelo. Para resolverlo, como municipio estamos realizando un trabajo intersectorial, porque la Municipalidad no puede sola, tenemos que lograr llevar todos los servicios al territorio y resolver la extensión y crecimiento de las ciudades con un sello de equidad y de dignidad.

Junto con ello, la otra variable es incorporar lineamientos de análisis que hagan un levantamiento de datos objetivos para identificar los sectores donde menos servicios, inversión pública y derechos sociales se garantizan, para no reproducir esas dinámicas municipales basadas en lógicas clientelares. Este es un trabajo arduo y nada de sencillo, hablamos de cambios estructurales en la forma en cómo se priorizan las inversiones públicas, pero es un desafío que nos parece clave y debemos incorporar ese sello de equidad en la planificación territorial.

¿Qué mirada lleva como alcaldesa de Valdivia a CIC?

La principal mirada que queremos contribuir desde el rol de la alcaldía de Valdivia es incorporar la perspectiva de descentralización democrática en el debate sobre barrios equitativos y justos en la construcción de ciudades resilientes. Nos parece, en primer lugar, que existe un tremendo desafío de descentralización en ministerios claves que construyen ciudad y del que requerimos se tengan potestades en los municipios y gobiernos regionales para la ejecución de sus políticas. Pienso en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por ejemplo, 3 grandes Ministerios que definen hoy en Santiago los grandes diseños y proyectos comunales para el país.

Junto con el sello descentralizador que queremos permear, plasmar y llevar desde Valdivia, el otro debate que nos interesa dar es sobre la democratización territorial para el diseño y la planificación de ciudades equitativas. Una democracia sin institucionalidad comunitaria robusta es una democracia fallida, por lo que los procesos de desarrollo igualitario en los territorios requieren de una gobernanza empoderada desde los espacios comunitarios.