Augusto Schuster adelanta su 2022 en “El secreto de tu Receta”

Los invitamos a una grata conversación junto a Regimel, un espacio digital que tiene como anfitrión a Martín Cárcamo. “El secreto de tu Receta”, quien conversó con el reconocido actor, cantante, gamer e influencer Augusto Schuster, para conocer más sobre el profundo cambio alimenticio que ha llevado los últimos años.

En busca de una vida “equilibrada”

Augusto Schuster fue recibido por Martín con un desayuno muy especial y pensado completamente para él. “Eliminé todas las carnes. Cuando uno entiende lo que es una dieta vegetariana, te vas saliendo de lo que te dicen que es un plato de comida. Cuando sacas la carne, uno deja de sentir el concepto tradicional de un plato. Te armas un plato lo suficientemente nutritivo, que tengas las cosas necesarias para alimentarte”, cuenta.

“Es un proceso natural, es súper importante que se vaya dando naturalmente, que no sea tan radical especialmente por lo que uno necesita. De repente hay cosas que no se te hacen tan apetitosas como comer un huevo o tomar leche. Saqué todo lo derivado de origen animal”, explicó.

También, Martín viajó a su niñez para conocer un poco cómo eran sus desayunos junto a su círculo familiar. “Tomábamos desayunos todos juntos, antes que mi papá se fuera a la pega y nosotros al colegio. Era pan con mantequilla y queso, sí o sí. Hasta el día de hoy mi mamá no puede dejar el pan con mantequilla, lo ama. Me hacía un té con leche y como que mascaba el pan con queso, lo mezclaba con la leche… Es un sabor que me lleva directamente a mi infancia”, dice Augusto, quien también contó que viene de las vacaciones que añoraba hace mucho tiempo, junto a su madre y una de sus hermanas en una increíble playa llamada “Siesta” en Miami.

“Desde los 9 años que no salíamos de vacaciones en familia, han pasado 20 años. agarramos un auto y nos fuimos a una playa increíble, literal se llama “Siesta”. Mi mamá estaba feliz, de verdad fue un regalo y un privilegio en la pandemia poder viajar. De hecho, lo habíamos pateado por lo mismo. Yo nunca tengo tiempo, así que fue un regalo. Cuando llegamos, era una playa que tiene que ser sintética, no puede ser, la arena era talco, delgada, blanca. El agua transparente, los pescados nadando al lado tuyo. Como que todos van a Miami y a 4 horas existe este lugar, esta es la playa para ir”, relató entre risas.

La conversación permitió recordar a su querido papá, quien falleció cuando Augusto tenía tan sólo 11 años y que, pese a tener pocos recuerdos, mantiene vivo su último cumpleaños. “Mi papá está de cumpleaños el 7 de noviembre y murió en enero. La última foto fue esta, no me olvidé más. Estábamos en un karaoke llamado “Chiguagua”. Estaban todos los amigos de mi papá, le cantamos y nos fuimos porque era para mayores de edad”, rememora.

Su gran proyecto para 2022

Una de las grandes revelaciones de esta grata conversación fue respecto a su situación sentimental, donde reveló a Martín que está en una relación amorosa hace meses con una chilena. “Nos estamos conociendo. Estoy contento, súper feliz”, manifiesta, dejando la puerta abierta de si es del medio artístico o no.

Sobre su gran proyecto para el 2022 también profundizó, en el nuevo y ambicioso emprendimiento que tiene que ver con el mundo de los videojuegos y la manera en que pretende profesionalizarlo en nuestro país

El proyecto se llama “Veridic”, que es un equipo de E-Sport, que es un deporte de videojuegos. En la pandemia, junto a sus dos socios, empezaron a jugar y hacer contenido y, en sus palabras, no se dieron cuenta cómo pasó un año y medio de encierro y la gente seguía interesada en su contenido.

Luego agrega: “Es un poco educar al chileno, de cómo llevar una vida relacionada con el videojuego. Es un mundo relacionado a miles de cosas negativas. la mayoría de los hijos, lo que más quieren es ser jugadores profesionales, si son talentosos, ellos podrían hacer una carrera”.

De esto y mucho más es lo que descubriremos en “El Secreto de tu Receta” de Augusto Schuster junto a Martín Cárcamo que nos sorprenderá con una conversación muy relajada y humana.

Para conocer más detalles, ingresa al siguiente enlace para ver los capítulos, o revisa la cuenta de Instagram de Regimel.