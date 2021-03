Canales Enseña, nuevas formas gratuitas de educar a distancia

Clases que buscan que los estudiantes sean protagonistas, con herramientas para que desarrollen su autonomía y encuentren propósito en su aprendizaje. Ese es el objetivo del material educativo de Canales Enseña de Fundación Enseña Chile, que forma parte de la Red de Educación Digital que impulsa Fundación BHP, Programa Chile.

Se trata de una nueva plataforma multimedial abierta y gratuita con cientos de podcasts de 30 minutos y guías de trabajo sobre distintos temas de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencia, Historia, Arte y cultura y Orientación (y próximamente el idioma Inglés), basados en los objetivos de aprendizaje priorizados y currículum del Ministerio de Educación.

“Buscamos poner a disposición de todos los docentes y estudiantes del país el modelo educativo de Enseña Chile, que crea experiencias educativas significativas y motivantes para formar estudiantes protagonistas de su aprendizaje, autónomos y con propósito. Nos moviliza el saber que podemos seguir entregando educación de calidad a pesar de las dificultades de la pandemia y la distancia que aún nos mantiene lejos de las salas de clases en muchas comunas de Chile”, dice Camila Campos, directora de Canales Enseña.

Esta iniciativa surgió luego del éxito de Radio Enseña, un programa radial de educación a distancia que durante 2020 fue transmitido por hasta 200 radios en todo Chile. Con la idea de poner a disposición todo ese material y seguir produciendo capítulos fue que comenzó a gestarse esta nueva plataforma, donde también se sumaron las guías de trabajo y el WhatsApp Aló Enseña. Además, este año, la Radio tendrá dos temporadas con nuevos capítulos que se sumarán a los recursos ya disponibles.

Alejandra Garcés, directora Fundación BHP, Programa Chile, dice que “en Fundación BHP Chile estamos muy entusiasmados con la creación de Canales Enseña, una plataforma multimedial que nació con La Radio Enseña a principios de la pandemia y que ahora incorpora otros componentes e incluso, recurre a la inteligencia artificial. Estamos convencidos de que estas nuevas herramientas digitales llegaron para quedarse y ayudarán a complementar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de todo Chile, especialmente en aquellos de lugares más remotos donde el acceso a la educación ha sido difícil”.

Aló Enseña: jugar y aprender a través de WhatsApp

Aló Enseña es una herramienta tecnológica que sirve para que los estudiantes pongan en práctica sus aprendizajes a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. Para hacerlo, luego de escuchar uno de los podcasts de 30 minutos en Spotify, deben escribir un mensaje al +569 888 66 123 y seguir las instrucciones. Allí les saludará Robi, un robot que les hará preguntas de alternativas sobre la clase y les dará su resultado, para luego alentarlos a seguir aprendiendo y practicando.

Robi, el robot interactivo de Aló Enseña que funciona por WhatsApp.

“Nuestro sueño con esto es que los niños y niñas usen Aló Enseña porque les gusta, que recorran cualquier capítulo de La Radio Enseña, y después se pongan a prueba jugando con Robi. Queremos devolverles ese goce que es aprender porque merecen disfrutar su niñez y su aprendizaje”, afirma Matías Bustos, coordinador de Aló Enseña.

Agrega que, además de ser única en Chile, la principal innovación de esta herramienta es que permite a los y las estudiantes del país con menor conexión a internet tener acceso a una retroalimentación inmediata de sus aprendizajes. Así se busca motivar a profesores y estudiantes a utilizar la plataforma que, en medio de un nuevo peak en la pandemia de coronavirus, pueden acceder a este material para planificar y desarrollar su educación híbrida o a distancia.

A su turno, Camila Campos subraya que “lo más innovador de esta plataforma es que todo el material que ahí se encuentra es atractivo, simple y está armado en un lenguaje cercano, además de tener muy bien definidos sus objetivos de aprendizaje, para facilitar el uso a los docentes; cada recurso tiene como objetivo movilizar al estudiante con una experiencia de aprendizaje positiva. El espíritu de este proyecto siempre ha sido ser un aporte a la educación a distancia, sobre todo para los contextos más vulnerables del país, por lo que buscamos que sea usado por una gran cantidad de profesores y estudiantes”.

Héroes del Covid

Este año no solo ha destacado por los recursos que pone a disposición la Fundación Enseña Chile a los y las docentes, sino también por su trabajo organizacional con sus trabajadores y trabajadores. De hecho, en el marco del reconocimiento los mejores lugares para trabajar en Chile que organiza Great Place to Work, este año la Fundación Enseña Chile obtuvo el segundo lugar en Great Place To Work para organizaciones de hasta 250 colaboradores, y además del premio especial Héroes del Covid, que destaca a las organizaciones que han entregado soluciones significativas en tiempos de pandemia.