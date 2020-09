Cinco claves para comprar una casa

La pandemia cambió la forma en que habitamos los espacios y los paradigmas del trabajo, en muchos casos, ya no es necesario ir físicamente a una oficina para ser eficiente. Y por lo mismo, un 68% de los chilenos declaró que está evaluando la necesidad de un cambio de vivienda producto de la crisis sanitaria, según un estudio realizado por Mercado Libre Clasificados realizado en mayo de este año. ¿La principal razón? El espacio exterior (patio y jardín, con un 21%).

Pero qué considerar a la hora de invertir en una casa.

1. Gastos asociados y mantención:

Si el cambio es pasar de departamento a casa hay varios factores que se deben considerar. Si bien los gastos comunes suelen ser más bajos hay otros gastos a considerar como riego y mantención del jardín, por ejemplo. Además, hay que considerar extras como reparación de techos o alarma si queremos invertir en seguridad. Importante también averiguar a cuánto ascienden las contribuciones.

2. La rentabilidad:

Antes de invertir, es bueno evaluar la rentabilidad de la propiedad, según la comuna en la que se emplaza. Según el Segundo Informe Trimestral de Viviendas de la Región Metropolitana de Portal Inmobiliario la rentabilidad bruta anual de las casas cayó de 5,8% a 5,3%, es decir, medio punto porcentual, es decir, en promedio, se necesitarán 19 años para recuperar la inversión en viviendas. ¿Un dato? Hace 10 años, el número era de 14 años. La rentabilidad más moderada está en Vitacura con un 3,8%, mientras que la más alta en Recoleta con 6,1%, esto considerando el cálculo por metro cuadrado.

Para acceder al informe completo, haz click por acá.

3. Ubicación y conectividad

Ya sea la opción sea alejarse de la ciudad o comprar una casa más central, sí o sí hay que estudiar la conectividad y accesos de ésta. ¿Qué locomoción colectiva hay? ¿Cuánto me demoro al centro, como referencia? ¿Hay autopistas cerca, cuál es su valor diario? Son preguntas que hay que considerar antes de embarcarse en una nueva vivienda. Otro tema son los servicios alrededor: colegios, clínicas o centros médicos, jardines infantiles, así como supermercados son determinantes. Una buena idea es recorrer en auto cuánto me demoro en llegar, por ejemplo, al colegio de los niños o la oficina.

4. Construcción y post venta

El arquitecto Juan Carlos Borgoño, socio de la Constructora DB, aconseja fijarse en la orientación de la propiedad, hacia dónde dan las habitaciones, por ejemplo, así como en las terminaciones: fragües, pisos, el correcto funcionamiento de ventanales, cierre de puertas. “Preguntar cuál es la capacidad eléctrica para evitar que no salten los “tapones”, son factores básicos, pero que todo comprador debiese investigar”, dice. Si la propiedad es nueva, revisar en internet las experiencias de post venta en otros proyectos de la inmobiliaria y revisar trabajos previos del arquitecto a cargo.

En medio de la pandemia han surgido nuevas necesidades y muchas inmobiliarias se han adaptado rápidamente incorporando, por ejemplo: salas de estar más grandes, espacios para Home office, entre otras. Se recomienda buscar modelos que se hayan adaptado a esta nueva forma de vivir.

5. ¿Casa usada?

Ahora, si nos embarcamos en una propiedad usada, hay aspectos de construcción y mantención que vale la pena analizar. “Revisar que no existan deudas, que no haya filtraciones y que los deslindes de la escritura concuerden con los existentes”, aconseja Juan Carlos Borgoño. Asimismo, si se quieren hacer modificaciones saber antes de comprar si es factible saber cuáles son los muros estructurales. Es decir, los muros que no se pueden tocar.