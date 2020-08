Cómo el coronavirus redefinió nuestra rutina

Todo indica que, aunque el desconfinamiento avance, la rutina a la que se acostumbraba hasta marzo estará suspendida, muy posiblemente por años, pues acciones que antes eran parte del día a día hoy son impensadas debido a la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

Por supuesto, no todos han podido hacer ajuste. La brecha digital se refleja en que muchos, aún tienen que seguir haciendo trámites de manera presencial, exponiéndose a contagios en tiempos en que el Covid aún no está bajo control.

Aún así, la tecnología ha servido para un importante segmento de la población como una solución para llevar a cabo muchas de las actividades a las que se acostumbraba, ahora de manera remota. Algo tan simple y rutinario como ir al banco en la mañana hoy es completamente distinto, pues se puede hacer desde un computador. En este sentido, el Banco de Chile ha puesto a disposición de sus clientes plataformas digitales que permiten en forma fácil e intuitiva la autoatención. “Hemos visualizado un aumento sostenido en los accesos a ellas este semestre”, dice Rodrigo Devia, gerente de transformación digital del Banco de Chile.

Para que los colaboradores logren atender a los clientes de forma remota, el banco los dotó de herramientas digitales, para que realicen sus funciones normalmente desde sus casas. También habilitaron plataformas para gestionar de forma digital reprogramaciones de créditos o el acceso a los créditos Covid-19.

La transformación del trabajo

Si antes tener un computador en la casa era necesario, hoy es fundamental. A través de él se debe trabajar, estudiar, recrearse y hasta ejercitar a través de tutoriales en YouTube. Desde HP, el gerente de consumo Nicolás Estrada explica que han vivido una transformación muy fuerte durante la pandemia. Desde mediados de marzo, las ventas por el canal online prácticamente se han triplicado, a tasas que hace años no veían, pues el mercado de los computadores a nivel mundial se había mantenido quieto. “Irnos hacia las casas hizo que todos viéramos el computador casi como un producto de primera necesidad”, plantea.

Esta tendencia provocó que los fabricantes de PC a nivel mundial enviaran un 2,8 % más dispositivos en el segundo trimestre del año en comparación a 2019, para un total de 64,8 millones de unidades, según datos publicados en julio por la investigadora Gartner Inc.

Aunque el negocio de los computadores incluso mostraba decrecimientos hace algunos años, hoy más que nunca las personas están interesadas en tener un buen computador en casa. “La gente está renovando su computador con productos de quince pulgadas, que sean full HD, que sean mucho más rápidos. Cuando uno enciende un teléfono espera un milisegundo para que responda. Hoy día esperan lo mismo de un notebook”, cuenta Estrada.

En HP también han percibido que ha aumentado la demanda de equipos de seguridad, pues las empresas que actualmente tienen a sus trabajadores en sus casas buscan mantener su información con los mismos cuidados que en la oficina, pero ahora de forma remota.

Según datos de la consultora IDC, Samsung es el fabricante de celulares que más ha vendido en el último semestre en el mundo, con un 21,2 % de preferencias. Si Samsung compara los primeros seis meses de este año con 2019, se evidencia un incremento de más del 400% de visitas a su e-commerce.

Además del aumento en visitas, han mantenido y aumentado su tasa de conversión. Según Miguel Elías, gerente senior de negocios online de Samsung Chile, “eso demuestra que la propuesta de valor de la empresa está alineada con las necesidades de los nuevos consumidores”. A eso atribuyen que las cifras de ventas lleguen a un crecimiento de más de diez veces en comparación a los primeros meses del año.

El ocio en medio de la pandemia

Así como el trabajo se hace desde la casa, los momentos de distensión después de la jornada laboral o los fines de semana también han debido adaptarse durante la pandemia. La proveedora de televisión satelital DirecTV sostiene que el 86% de sus suscriptores se informa sobre la crisis sanitaria a través del servicio que ofrecen. Además, desde que se inició la cuarentena, el 78% de sus suscriptores afirma que ve más televisión que antes, lo que reafirma lo fundamental que han sido las pantallas durante la crisis, ya sea para trabajar, entretenerse o informarse.

Durante la pandemia, la plataforma de streaming DIRECTV Go ha afianzado en Chile y en la región su oferta de contenidos en vivo y on demand de deportes, películas y series. “Hemos visto un aumento de unos 40 minutos promedio en el tiempo en pantalla de DIRECTV Go, sobre todo en contenidos on demand”, explican desde la empresa. Sin antes de la pandemia el consumo on demand era de un 10 %, durante los últimos meses pasó a ser el doble. Si bien el consumo se mantiene estable durante todo el día, el mayor crecimiento que han visto es al mediodía.

“La gente está renovando su computador con productos de quince pulgadas, que sean full HD, que sean mucho más rápidos. Cuando uno enciende un teléfono espera un milisegundo para que responda. Hoy día esperan lo mismo de un notebook” Nicolás Estrada, gerente de consumo de HP Chile

Como la pandemia paralizó las competencias y eventos deportivos por varios meses, en DirectTV decidieron otorgar mayor relevancia al gaming y los e-sports durante la cuarentena, por lo que desde su plataforma DIRECTV Sports han transmitido competencias de esta disciplina.

En esta misma línea, desde HP destacan que una categoría de productos que ha aumentado su consumo durante la pandemia son aquellos destinados a gamers. “Todo lo que está hoy día alrededor de un gamer se está consumiendo: los teclados, los monitores, mouse pad, sillas, todo lo que uno se imagina alrededor de un producto, está teniendo un boom de venta similar al producto madre, que en este caso es el computador”, explica Nicolás Estrada.

El desafío pendiente de la digitalización

Si bien el mundo del trabajo y el ocio se han digitalizado relativamente bien durante los últimos cinco meses, aún hay aspectos de la vida cotidiana en que se puede lograr una mejor conexión con la tecnología.

“Una digitalización más avanzada como sociedad, y raíz de la pandemia, está en línea con la necesidad de invertir en tecnología en salud”, asegura Martín Kozak, gerente general de InterSystems en Chile, empresa tecnológica líder mundial en software para la salud, gobierno e industria financiera. Para él, son claves las soluciones vinculadas a la interoperabilidad estratégica, que permite comunicarse, intercambiar datos y utilizar esa información para la toma de las mejores decisiones en salud.

Kozak también plantea que es importante contar con tecnología que sea fácil de implementar y operar por parte de los profesionales de la salud, para lograr una atención más efectiva y eficiente de las personas. “Con esto se facilitaría la continuidad en la atención de salud, aspecto muy relevante ya que tiene relación con habilitar las tecnologías e infraestructuras que permitan acelerar el desarrollo e implementación de sistemas de información”, afirma Kozak.

Estas materias serán parte de los ejes temáticos que se abordarán en el VIII Summit País Digital que se realizará el 1 y 2 de septiembre de manera 100% virtual. Para mayor información visita https://summit.paisdigital.org/