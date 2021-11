Cómo enfrentar la Prueba de Transición Universitaria sin ansiedad

Quedan pocas semanas para que los estudiantes de cuarto medio rindan la Prueba de Transición Universitaria (PDT) y la ansiedad que provoca este examen en ellos -y en sus familias- siempre está presente. Lo cierto es que las dos últimas generaciones que la han realizado han debido enfrentar un panorama incierto por la pandemia. Esto ha exacerbado la ansiedad y el estrés.

Al respecto, Daniela Muñoz, psicóloga y docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián (USS), explica que “las generaciones que hoy se enfrentan a una evaluación como la PDT presentan presiones similares a las de generaciones anteriores, propias del desafío de tomar decisiones importantes luego de una evaluación. Sin embargo, en este período estamos insertos en un ambiente de cambios políticos y sociales en nuestro país, junto con una necesidad de adaptación producto de la pandemia que ha tenido a esta generación bajo una presión constante en los últimos años. Esto, sumado a que han sido estudiantes que debieron adecuarse a la educación virtual, enfrentándose a un panorama incierto respecto de las modalidades de funcionamiento a las que estaban acostumbrados”.

Los dos años de pandemia han arrastrado muchos cuadros ansiosos, trastornos adaptativos y depresiones encubiertas en los jóvenes. Según el informe “Termómetro de Salud Mental en Chile”, de mayo de 2021, el 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental, y 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia.

Natalia Terán, psicóloga infantojuvenil de RedSalud, dice que, además del contexto de pandemia, los jóvenes no solo tienen presiones en lo académico, sino también en otros ámbitos de la vida, como su imagen y cómo se proyectan frente a otros en las redes sociales. “El qué dirán o cómo los ven otros son factores que siguen teniendo un papel importante en sus vidas, generando mayores niveles de ansiedad y depresión”, afirma.

La especialista también comparte que, si bien hay una presión evidente en este periodo, también ha observado que hay una sensación de más humanidad y una evolución en la mirada de los padres. Dice que “están comprendiendo que aún estamos en un periodo de pandemia y más que preocuparse por el ingreso a la universidad, hoy se enfocan en que sus hijos estén bien y en escucharlos. De esta manera, cuando los papás transmiten calma, los hijos también se relajan y aprenden mejor, desde la empatía y no desde la presión”.

Para los especialistas es importante fomentar en ellos el autocuidado y no presionarlos los meses previos a la prueba. “Los adultos que estén cercanos deben bajar el nivel de exigencia. No es momento de criticar o pasar la cuenta de cosas pasadas; al contrario, es tiempo de apoyar y de acompañar. Lo óptimo es no hacer ningún gran cambio durante este tiempo, cuidar que el ambiente sea lo más tranquilo y relajado posible, y permitirles estudiar junto a sus compañeros si así lo desean”, aconseja Beatriz Pereira, psicóloga del Centro de Salud Digital Saluta.

Seis consejos para jóvenes

Con la idea de ayudar a los jóvenes en este proceso académico, la USS ofrece un preuniversitario libre de costo, donde los estudiantes viven la experiencia universitaria antes de rendir la PDT. “Esto les ayuda a regular las ansiedades y expectativas. Además, tienen la posibilidad de asistir a charlas sobre salud mental, técnicas de estudios y manejo del estrés, temáticas que son clave para el período que están viviendo”, cuenta Daniela Muñoz.

En sus años como académica, Muñoz comparte que una de las maneras de enfrentar la PDT es planificar los tiempos para el estudio y también para el autocuidado. Acá algunos consejos que son de utilidad para la profesional:

1. Organízate: planifica tus tiempos de estudios, con fechas, horas y temáticas a estudiar. Al hacer esto dejarás de pensar en todo lo que tienes pendiente y te enfocarás en hacer lo que determinaste, lo que ayuda a aliviar las preocupaciones.

2. Sé constante : cumple y verifica tu lista diaria de quehaceres, genera un hábito de trabajo autónomo que te ayudará a cumplir tus metas, una a la vez. Organiza tu día con actividades realistas y posibles de llevar a cabo, revisa los tiempos que te lleva cumplir con cada actividad y luego adapta tu organización a esa realidad. Esto te permitirá terminar el día con un sentimiento de satisfacción por lo que sí lograste hacer, quitándole el foco a lo que tienes pendiente.

3. Planifica tiempo de descanso: el descanso, sueño y distensión son claves al igual que haber estudiado. Debes anotar en tu agenda los tiempos que dedicarás a realizar actividades de descanso y placer, eso te llenará de dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores asociados al bienestar. Esto te ayudará a disminuir el estrés.

4. Muévete: es necesario conectar con el cuerpo, activarlo a través de una caminata, hacer deporte o elongar; lo importante es cambiar de posición constante y aliviar las incomodidades físicas.

5. Conversa con otros: te hace bien hablar con personas de confianza, expresar tus preocupaciones y escuchar otros puntos de vista. Esto te permite ordenar tus ideas y refrescar la mente.