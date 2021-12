Cómo estudiar en una universidad online te puede cambiar la vida

Según un análisis de la startup tecnológica española StudentFinance, el 88% de las personas que han ampliado su formación durante el último año han conseguido una subida salarial promedio del 147%. Por su parte la OCDE en su informe Education at a Glance del año 2021 señala que los adultos (25 a 64 años) con estudios superiores ganan, en promedio, un 57% más que quienes no cuentan con esos estudios. Los datos lo indican claramente: estudiar y formarse, en cualquier etapa vital, es una experiencia capaz de cambiarnos la vida para mejor.

Evidentemente no se trata de una fórmula mágica. Un título por si solo no asegura el progreso laboral o un aumento de la nómina. Por ello, elegir bien donde formarnos es fundamental. Para comenzar, si estamos trabajando o tenemos muchos compromisos familiares, queda prácticamente descartado estudiar en una universidad que nos exige presencialidad y horarios rígidos. Afortunadamente, para todos quienes busquen seguir creciendo, sin importar el momento vital en que se encuentren, existe la opción de hacerlo online. La pandemia ha demostrado que optar por una universidad online no solo es una buena idea, sino que además ofrece numerosas ventajas frente al modelo presencial tradicional o los modelos híbridos.

Una de las ventajas más evidentes es la flexibilidad y la posibilidad de estudiar en los horarios que más nos convienen, tal como señala la estudiante española de la Universidad Internacional de Valencia - VIU, Lara Lagoa “De la Universidad, me encanta que la enseñanza sea online pues esto me permite seguir las clases desde cualquier lugar. Soy una persona que viaja frecuentemente a países diversos y para mí es importante esta flexibilidad.” El poder acceder a la universidad desde cualquier punto en que contemos con internet, ofrece la posibilidad de poder formarnos donde y cuando queramos.

Otro aspecto que los estudiantes coinciden en señalar es la apertura al mundo que significa estudiar en línea. Contar con compañeros de todo el globo no solo permite aprender de realidades diferentes, sino que también permite construir redes de contacto internacionales, tal como cuenta Ronald David Silva, estudiante colombiano de VIU “Estudiar en la Universidad Internacional de Valencia me ha brindado la posibilidad de trabajar en equipo con personas increíbles de diferentes partes del mundo de las cuales también aprendí muchísimo, en definitiva, me ha permitido vivir una experiencia académica internacional exitosa.”

Por ello, si nos estamos planteando dar un paso adelante en nuestra carrera profesional, estudiar en una universidad online es una de las mejores opciones con las que contamos. Pero como decíamos antes, un título por si solo no asegura nada, y por ello debemos elegir con cuidado en qué universidad online elegimos estudiar. Los expertos en educación y nuevas tecnologías, coinciden en señalar que es fundamental que se trate de una universidad online nativa, es decir nacida como online y con amplia experiencia, y que ofrezca una metodología específicamente diseñada para este tipo de formación.

Es decir, una institución como la Universidad Internacional de Valencia - VIU. Se trata de una universidad española 100% online, con más de una década de historia, una metodología online exclusiva con clases online interactivas en directo que quedan grabadas y pueden ser consultadas 24/7, y un campus virtual premiado internacionalmente, que permite el acceso multidispositivo, desde un computador, tablet o celular; una combinación de factores que permite a sus estudiantes vivir una experiencia universitaria internacional dónde y cuándo quieran.

Tal como lo señala Camila Vergara, estudiante chilena de la universidad “VIU es una Universidad de clase mundial en un entorno digital de primera, que me ha aportado un cambio sustancial en mi perspectiva de empresa, pero sobre todo me ha brindado un entorno de calidad y networking para el desarrollo de futuros emprendimientos. Gracias a la calidad y vigencia de la formación, la empatía y paciencia de los profesores, su disposición para brindar sus conocimientos y experiencia y la tutoría permanente, esta titulación me abre un mundo nuevo de oportunidades.”