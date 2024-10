Impulsando la felicidad en el trabajo: Las lecciones del People Day by Buk

“Me voy muy contenta. Durante todo el día pudimos reconocer lo importante que es la organización y los colaboradores; cómo mantener a una empresa unida y cómo forjar de mejor forma la vida laboral”.

Las palabras son de Antonella Yaconi, controller RR.HH. de la empresa Gioia SPA y una de los más de 1.500 participantes que tuvo el People Day by Buk, el festival de gestión de personas más grande de América Latina que el pasado miércoles 16 de octubre tuvo su exitosa segunda versión en Chile.

Un encuentro que, como dicen sus organizadores -Buk, software integral de Gestión de Personas-, busca celebrar a quienes se desempeñan en el área de Recursos Humanos y Gestión de Personas a través de actividades lúdicas, talleres prácticos, paneles de discusión y charlas inspiradoras, y que en esta oportunidad tampoco dejó fuera los temas importantes que hoy están marcando la agenda laboral y empresarial.

De hecho, varias de las mesas de conversación tuvieron la presencia de importantes rostros del mundo gremial, como Karen Thal, presidenta de ICARE; Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio o Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, y también de autoridades como Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo.

Más de 1.500 personas fueron parte del segundo People Day by Buk, que tuvo ocho horas de contenido -entre charlas, talleres y experiencias- y a 16 speakers.

También hubo dinámicas que movilizaron activamente a las personas -como “Accountagility”, una aplaudida charla del mexicano Jorge Rosas orientada hacia la motivación de los equipos y su conexión con el propósito; o la del argentino Marcos Westphalen, director Spanish-Speaking Latin America para Google y su visión sobre los grandes desafíos de los líderes de hoy.

En resumen, fue una jornada donde las y los asistentes “vinieron a aprender y a implementar ese aprendizaje en sus empresas para tener lugares de trabajo más felices y más productivos”, dice Jaime Arrieta, CEO y cofundador de Buk, quien destaca que este evento -que además de su versión local también se realizó este año en Perú, Colombia y México- haya tenido no sólo exposiciones, sino también talleres que permitieron a quienes asistieron potenciar el activo más importante de las organizaciones: las personas.

Conectar, generar vínculos, aprender

La segunda versión del People Day by Buk -que este año se realizó en el Santiago Paperchase Club, en Huechuraba- comenzó con la emotiva charla de Carlos Páez, sobreviviente de accidente del equipo uruguayo de rugby en la Cordillera de Los Andes en 1972.

“Sólo soy un tipo común al que le tocó vivir una historia extraordinaria, que demuestra que el ser humano puede mucho más; a veces creemos que no tenemos los recursos, pero esos recursos están: yo era un chico que no servía para nada y de golpe empecé a ser útil”, dijo Páez a la salida de su aplaudida intervención.

Esta alocución inicial dio paso a una mañana en la que las y los participantes pudieron disfrutar de talleres sobre confianza y colaboración, desarrollo profesional, acoso laboral, desafíos y oportunidades para la salud de los chilenos, feedback y feedforward para retener el talento y performance review.

En paralelo, en el escenario principal se dieron exposiciones profundamente conectadas con la importancia de los recursos humanos, tanto para la estrategia del negocio como los desafíos de esta área.

“Queriamos ir un paso más allá de lo que nosotros vendemos, que es un software de Gestión de Personas, y tener un día para inspirarnos, conectar, generar vínculos, aprender y llevarnos tareas para aplicar en las empresas”, dijo luego de su charla “Inspirando el cambio: los desafíos actuales en Recursos Humanos” Teresita Morán, Country Manager y cofundadora de Buk.

Una necesaria revisión de los temas-país

Los temas actuales estuvieron muy presentes durante el Festival People Day by Buk, gracias a paneles de conversación como Legislación laboral: ¿Qué cambios queremos impulsar en el futuro?, con la participación de Karen Thal, Ricardo Mewes y el subsecretario Giorgio Boccardo, instancia en la que se evaluaron normativas como la Ley de las 40 horas, Ley Karin o Ley de Conciliación Familiar. Además se puso hincapié en la importancia fundamental de que se avance hacia una Salacuna Universal.

“Por supuesto que el proyecto de Salacuna necesita recursos, pero no sé si es esa la razón por la que no está avanzando”, expresó durante su intervención Karen Thal. “Dado lo importante que es problema... no entiendo muy bien. Creo que es un tema de prioridades”, advirtió.

Durante el panel Legislación laboral: ¿Qué cambios queremos impulsar en el futuro?, se analizó sobre la importancia de que existan prontos avances en torno al proyecto de Salacuna universal.

También estuvo presente en la reflexión qué está pasando con el talento de las personas mayores de 60 año una vez que se jubilan de las empresas. Una conversación encabezada por Ximena Abogabir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía100; Paulina Yazigi, representante de la Asociación de AFP, y Octavio Vergara, cofundador de SelloMayor.

“Hoy día tenemos una edad de retiro que es la misma desde hace 100 años. Tenemos que pensar sobre la expectativa de vida que tenemos actualmente. Hace un siglo era de ¡38 años! Entonces, estamos poniendo un techo a la edad de trabajar; cada año adicional es un ahorro adicional que impacta en un 5% en la pensión”, sostuvo Paulina Yazigi.

“Junto a Criteria hicimos un estudio a personas mayores y gerentes de RRHH que derribaron muchos mitos en torno a las personas mayores, como que no gozan de buena salud y piden más licencia. Ese mito quedó fuera”, agregó Ximena Abogabir.

Por último, durante el panel Licencias médicas en alza: ¿Cómo apoyar la salud menta y fomentar ambientes positivos?, compuesto por Claudia Barrera -médico psiquiatra y CEO de Grupo Cetep-, Maximiliano Picero -CPO, COO & Founder de Medismart.live- y Gustavo Burgos, director médico nacional de la Mutual de Seguridad, se analizaron cuáles podrían ser las intervenciones de salud mental que podrían tener efectos positivos al interior de las organizaciones.

“Hay estrategias que han demostrado no tener ningún resultado, especialmente cuando no hay herramientas de prevención o aquellas que tienen muy baja tasa de uso, o que son limitadas en el tiempo. Eso no sirve de nada. Aquellas estrategias que no comprometen al líder tampoco sirven de nada”, sostuvo la doctora Claudia Barrera.