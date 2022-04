Informar, comunicar, comprar: El nuevo rol de las redes sociales

Las redes sociales siguen teniendo un lugar importante en la vida de las personas. Tanto TikTok -la plataforma china que permite compartir videos cortos, como Instagram -la aplicación de fotos y videos de Facebook- han aumentado su número de usuarios.

El 88% de las personas que sondeó GfK declaró tener una cuenta Facebook, mientras que el 75% dijo tener una cuenta en Instagram. Pero en la Generación Z TikTok alcanza una popularidad del 50%, pues la mitad de los consultados que aún no cumple 25 años se declara usuario de dicha aplicación.

Igualmente, el 52% de los consultados para la elaboración del estudio dijo tener una cuenta en YouTube, una plataforma que es aún más popular entre los jóvenes, ya que el 74% de ellos la utiliza. Enseguida, se ubican los millennials que también se declaran usuarios del sitio norteamericano que permite compartir videos (57%).

Las redes sociales Twitter y Linkedin acaparan el 38% y 23% de la torta, respectivamente. La primera es la favorita de los Baby Boomers y de la Generación Z, mientras que la segunda, orientada al uso empresarial, los negocios y el empleo, es la preferida de los Baby Boomers. No obstante, detrás de ellos se ubican los millennials y los representantes de la Generación X.

Segmentar sí importa

Otros datos relevantes del estudio CHILE3D son los porcentajes de participación activa en las redes sociales, es decir, las personas que revisan y suben contenido. En Facebook, el 39% de ellas los usuarios se declara “activo”, en Instagram lo hace el 36%, en Twitter el 20% y en TikTok el 19%.

Según Head of Marketing and Consumer Insights de GfK, Carolina Cuneo, las empresas deben apartarse de la idea de que pueden ofrecer un producto o servicio en forma transversal, sin importar la edad de sus potenciales clientes. “A nivel de gestión de marketing no da esta transversalidad, tenemos que priorizar mucho mejor en términos de edad. En la Generación Z, los jóvenes son mucho más innovadores que las personas de la Generación X. Los más jóvenes investigan más, tienen mejor manejo de las redes sociales, toman decisiones sin mayor asistencia, son más atrevidos y menos fieles que sus antecesores”, afirma.

Quienes se declaran usuarios pasivos, es decir, aquellos que principalmente revisan contenido generado por otros, son usuarios de YouTube (59%) y TikTok (50%), mayoritariamente. Enseguida se ubican los usuarios de Twitter (38%), Instagram (27%) y Facebook (26%).

Finalmente, el estudio liderado por GfK reveló un incremento de siete puntos porcentuales en la compra online, en comparación con el año pasado. Actualmente, el 49% de los encuestados declara haber hecho compras por redes sociales y, entre quienes dicen haberlo hecho, destacan los usuarios de Facebook, con el 78% de las menciones para dicha plataforma. Enseguida se ubican quienes afirman haber comprado por Instagram (46%) y por WhatsApp (27%).

Además, el 51% de los residentes chilenos dice haber vendido algo por internet, en un contexto en que el comercio electrónico va al alza, ya que en 2016 el 58% decía haber hecho compras en línea, cifra que se compara con el 80% que dice haberlo hecho en 2022.