Las principales lecciones que deja el primer festival de Gestión de Personas de Latinoamérica

Fue día lleno de experiencias, emociones y lecciones. El pasado 5 de octubre, en una jornada al aire libre -muy parecida a la de encuentros musicales como Lollapalooza- se realizó en la Ciudad Empresarial el People Day by Buk: el primer festival latinoamericano de Gestión de Personas, donde todo giró en torno a la reflexión, desde distintas miradas, sobre cómo crear lugares de trabajo más felices.

Un encuentro que no sólo se realizó en Chile: también tuvo exitosa convocatoria en México -el 28 de septiembre-, y en Perú y Colombia, el 19 de octubre.

En la versión chilena, más de 1.400 personas participaron de 24 actividades; entre ellas, charlas entretenidas, educativas y conmovedoras, como la de Nicolás Goldstein -presidente ejecutivo de Accenture Chile-, Denisse Goldfarb -fundadora de The People Future-, Javiera Correa -Chief People Officer de Buk-, Fernando González -extenista y triple medallista olímipico- o Silvia Escribano, experta en felicidad organizacional.

También pudieron ser parte de interesantes paneles de conversación, como el de la importancia de la sostenibilidad para las empresas, donde Daniel Fajardo, editor de Pulso, conversó con Tania Garimani -Regional Marketing Manager para América Latina de Patagonia-, Josefa Monge -presidenta ejecutiva de Sistema B- y Carlos Abogabir -director ejecutivo de GeCo y SemSo-, quienes concordaron en que la sostenibilidad debe ser fundamental dentro del modelo de negocio de la empresa, no solo como una acción aislada.

Uno de los paneles de conversación tuvo que ver con el uso de la inteligencia artificial en las empresas y en la gestión de personas.

“Este es un evento sin precedentes en Chile; nunca antes habíamos vivido un evento de esta magnitud, con un día completo dedicado a que los profesionales de Recursos Humanos (RR.HH.) puedan inspirarse, conectarse y repensar los lugares de trabajo del futuro”, resume Teresita Morán, Country Manager de Buk Chile.

“Nos pone muy contentos haber convocado a tantas personas apasionadas por seguir construyendo lugares de trabajo más felices. Esto nos dice que vamos por buen camino como sociedad y reafirma nuestro compromiso con las personas”.

Algunos hitos de la jornada

Un sentimiento compartido por varios de los conferencistas, quienes recalcaron el creciente rol que la gestión de personas tiene al interior de las organizaciones. Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture para Chile, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica, destacó, por ejemplo, al área de RR.HH. como “el corazón de una empresa, porque trabaja directamente con las personas, quienes son el centro de cualquier organización”.

En la presentación de Javiera Correa, la Chief People Officer de Buk, se entregaron algunas claves para impulsar la felicidad organizacional. Sobre la base de varios estudios realizados por el área de Research de Buk, y de su propia experiencia, Javiera señaló que la felicidad organizacional “no se trata de tener muchos snacks en la oficina o una mesa de ping-pong”.

Lo que Javiera ha visto a través de los datos es que los trabajadores “son felices cuando sienten que su trabajo importa y tiene sentido, cuando son escuchados y valorados, cuando se sienten representados por la cultura de la empresa y pueden generar relaciones de confianza con las demás personas”.

La española Silvia Escribano hizo hincapié en su charla sobre la necesidad de considerar las emociones de las y los colaboradores de una organización.

Silvia Escribano, autora del libro “Neurocoaching, entre la ciencia y la vida”, cerró la jornada de expositores y también apuntó a la importancia que tiene para los profesionales de RR.HH. el pensar en las emociones de los trabajadores, en particular las ventajas que tiene reconocer al otro. “Las personas nos unimos, no siempre en el dolor, sino también en ese agradecimiento. Esto activa nuestro núcleo de recompensa del cerebro y nos hace sentir mucho más felices”, dijo la destacada conferencista española.

Por su parte, Carlos Abogabir, fundador y director de la consultora de sostenibilidad GeCo y que formó parte del panel sobre sostenibilidad, hizo un llamado a las empresas a conocer más de cerca a los colaboradores. “A través de nuestra iniciativa Semáforo Social hemos medido a cerca de 45 mil personas en el último año y medio. En este hemos detectado que un 35% de los trabajadores de las grandes empresas están en Dicom y 3% vive en una mediagua”, dijo. Este tipo de información, señaló, no solo es clave de medir en las empresas, sino que un insumo vital que debe estar en la mesa de los directores de las compañías.

Asimismo, el evento tuvo espacio para debatir sobre las principales tendencias en materia de gestión de personas, como el rol de la inteligencia artificial en el trabajo, la construcción de empresas más humanas y la sostenibilidad.

Sobre este último tema, los conferencistas recalcaron la importancia de integrar la sostenibilidad en todo el negocio y no como un área independiente. “Una empresa que se dice sostenible y no trata estos temas en su directorio, no es sostenible (…). Los bonos de desempeño no deben ser solo por vender más”, recalcó Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B.

Una experiencia extrema

Uno de los puntos más emotivos de la jornada se vivió durante la intervención de Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile, quien narró a los presentes su experiencia luego de correr la Maratón des Sables, donde los deportistas corren durante varios días en pleno desierto del Sahara: una competencia extrema que lleva a vivir carne propia los límites mentales y físicos del ser humano.

Durante su charla, Goldstein hizo una analogía entre la carrera deportiva y la profesional. “El deporte te ayuda a conectar contigo mismo. A desenchufarte del día a día. El entrenamiento físico es, sin duda, esencial para afrontar grandes desafíos deportivos, como la Maratón des Sables, en mi caso. Pero confiar únicamente en la preparación física es subestimar la complejidad y profundidad de la experiencia. Existe el miedo de fracasar, pero también la esperanza de alcanzar una meta y un plan, que muchas veces es necesario cambiar y adaptar. Y, sin duda, es clave la constancia, mucha constancia”, cuenta el ejecutivo.

“De la misma manera, tener un título académico puede proporcionar un conocimiento teórico y una base sólida en una disciplina específica, pero no garantiza la habilidad para desempeñarse con éxito en el mundo profesional. Al igual que un entrenamiento físico riguroso, un título universitario es solo el punto de partida. En el ámbito laboral, es necesario enfrentar y aprender de situaciones reales, trabajar en equipo, interactuar con clientes, adaptarse a los cambios y desafíos inesperados y, sobre todo, continuar aprendiendo y creciendo profesionalmente. Del mismo modo, en una maratón, no solo se trata solo de resistencia física, sino también de resiliencia mental, adaptabilidad, gestión de emociones y capacidad para superar obstáculos inesperados”.

-¿Cómo sentiste la recepción de quienes escucharon tu historia y se impactaron con tu mensaje?

-Fantástico. Fue un privilegio haber sido invitado a esta primera versión del People´s Day. Poder compartir parte de lo vivido me sirvió para volver a vivirlo aunque sea en parte. La invitación a participar de este evento la vi justamente como una manera de compartir la satisfacción que generan el deporte y el trabajo en mi día a día.

Nicolas Goldstein se decidió a correr esta maratón hace ya quince años. “Imaginaba la emoción y el desafío de correr una ultramaratón en el desierto más grande del mundo, el Sahara. Sin embargo, la experiencia real fue mucho más intensa y conmovedora de lo que pude haber imaginado en mi mente. Puedo decir que me marcó profundamente como persona. Me enseñó a valorar lo que tengo y a ser equilibrado respecto a cuánto realmente necesito en la vida. También me hizo darme cuenta de que siempre debemos estar dispuestos a adaptarnos y a cambiar nuestros planes según las circunstancias”.

También, dice, aprendió sobre la resiliencia, la adaptabilidad y la verdadera esencia de lo que significa valorar lo que tenemos en la vida. “Esta carrera me enseñó que, al igual que en la vida profesional, la preparación y el entrenamiento son fundamentales, pero la fortaleza interior y el apoyo de nuestros afectos son igualmente cruciales”.

“El mantra ‘no te pelees con el desierto’ se traduce perfectamente al mundo laboral. En lugar de resistir los cambios, es más fructífero encontrar soluciones", dijo Nicolás Goldstein durante su conferencia.

-¿Qué fue lo más difícil que tuviste que afrontar en tu paso por la maratón des Sables?

-Sin duda, la soledad. Había momentos de soledad absoluta, donde el silencio del desierto se apoderaba de mis pensamientos, y todo lo que tenía era la voz en mi cabeza cuestionando cada paso. No tenía electricidad así que no había manera de tener música o podcasts para acompañarme. Eran mis pensamientos, una y otra vez. Pero cada vez que la duda empezaba a arrastrarme, pensaba en mi familia y en todos quienes creyeron en mí, en que llegaría a la meta. Esta no fue solo una carrera, fue un viaje de autodescubrimiento y gratitud, y un testimonio del increíble apoyo que recibí de quienes me rodean. Ojo el desafio fisico y las lesiones en los pies tambien fueron muy duras, pero pude sobreponerme. Es una carrera que la empiezas corriendo con los pies, la sigues con la cabeza pero la terminas con el corazón.

-A tu juicio, ¿cuáles son las habilidades más importantes que una persona debe desarrollar para alcanzar objetivos en su carrera profesional? ¿Cuánto del mantra ‘no te pelees con el desierto’ se aplica aquí?

-Para desarrollarse en el ámbito profesional, es esencial saber adaptarse. Las cosas cambian, las compañias cambian, el contexto cambia; la comunicación efectiva, vital para expresar ideas y colaborar con otros; el trabajo en equipo; la resiliencia, para superar desafíos; el aprendizaje continuo; y la toma de decisiones informada y colaborativa, esencial para dirigir proyectos y resolver problemas, y por ultimo saber vivir con el contexto, poder trabajar lo que si podemos cambiar y aceptar lo que no podemos como parte del desafío -dice Goldstein.

“El mantra ‘no te pelees con el desierto’ se traduce perfectamente al mundo laboral. En lugar de resistir los cambios o desafíos inevitables, es más fructífero adaptarse y encontrar soluciones. Cuando me levantaba todo sucio después de cinco días sin bañarme en vez de quejarme pensaba “no te pelees con el desierto” a eso viniste. Lo mismo cuando tenia calor o cuando subia dunas enormes. Al igual que en el desierto, donde enfrentarse directamente a las condiciones adversas es contraproducente, en el entorno profesional es vital aprender a trabajar con las circunstancias y no en contra de ellas, buscando siempre cómo navegar de manera efectiva”.

-La palabra resiliencia está algo manoseada. ¿Qué opinas de este concepto como herramienta de adaptación a la hora de lograr objetivos profesionales?

-La resiliencia es, indudablemente, una herramienta vital cuando se trata de adaptación y logro de objetivos profesionales. Esta habilidad, que implica la capacidad de recuperarse de los reveses, adaptarse al cambio y seguir adelante a pesar de los desafíos, es fundamental en un mundo laboral que es inherentemente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Enfrentar fracasos, recibir críticas y lidiar con obstáculos inesperados son situaciones comunes en cualquier carrera. Sin resiliencia, estos desafíos pueden llevar al desánimo, la frustración y eventualmente al estancamiento o abandono de objetivos. Tal vez cambie la postura de generación en generación. Para mí es un valor en sí mismo, caerse y volver a levantarse… siempre.

Sin embargo, aunque la resiliencia es esencial, no debería ser vista como la “llave maestra” única para el éxito profesional. Es solo una pieza del rompecabezas. Otras habilidades y cualidades, como la adaptabilidad, la habilidad de comunicación, el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo, juegan roles igualmente cruciales. La resiliencia puede ayudarte a enfrentar y superar desafíos, pero necesitas una combinación de habilidades y actitudes para navegar efectivamente el mundo laboral y alcanzar tus metas.

-¿Cuáles serían, a tu juicio, los factores definitorios de la felicidad en el ámbito de la carrera profesional?

-La felicidad en el ámbito profesional es multifacética y está influenciada por una variedad de factores, que muchas veces no están relacionados directamente a tus labores profesionales. Primero, la realización personal es un componente clave. Esto se refiere a la sensación de que el trabajo que uno hace es significativo y contribuye de manera positiva al mundo o a la comunidad. La alineación entre los valores personales y los del lugar de trabajo también es esencial; cuando los empleados sienten que están trabajando en consonancia con sus creencias y valores fundamentales, es más probable que experimenten satisfacción y compromiso.

También el crecimiento y desarrollo profesional juegan un papel crucial. La oportunidad de aprender, adquirir nuevas habilidades y avanzar en la carrera es vital para mantener el entusiasmo y la pasión por el trabajo.

Las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo son otro factor determinante. Estar rodeado por un grupo de personas a las que respetas, admiras y disfrutas es clave. Ciertas veces la tarea pasa a segundo plano cuando el disfrute con el equipo es bueno. Trabajar en un ambiente donde hay respeto mutuo, colaboración y apoyo entre colegas y superiores puede aumentar significativamente los niveles de felicidad y satisfacción laboral. El equilibrio entre la vida laboral y personal también es fundamental. Un trabajo que permite a los empleados tener tiempo para sus familias, hobbies y descanso contribuye a su bienestar general. Finalmente, la compensación y reconocimiento, que incluye no solo el salario sino también el reconocimiento de los esfuerzos y logros es esencial para que las personas se sientan valoradas y satisfechos en su carrera profesional.