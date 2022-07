Medios de pago inclusivos y cómo la industria avanza hacia ellos

Según el Banco Mundial, existen 2 mil millones de adultos que no poseen una cuenta formal en una entidad financiera. Esto significa que más de la mitad del total de adultos en el mundo entero no tiene una cuenta propia en un banco, no poseen acceso al crédito, a coberturas de seguros, a transacciones y pagos confiables. A este grupo se suman también las mujeres, jóvenes, pequeños y medianos empresarios e inmigrantes que todavía son parte de los grupos excluidos del sistema financiero, quienes utilizan opciones informales, riesgosas y poco predecibles para acceder a préstamos e incluso guardar su dinero.

En medio del Covid-19 y las crisis económicas, la inclusión financiera es un facilitador para reducir la pobreza y generar prosperidad en una sociedad. Por eso, hoy el Banco Mundial tiene varias estrategias puestas en marcha para conseguirlo en 80 países del mundo. De acuerdo a un estudio realizado por Credicorp Ltd e Ipsos, nuestro país es uno de los más avanzados de Latinoamérica en inclusión financiera, posicionándose en el segundo lugar luego de Panamá. El informe dio cuenta que el 80% de la población tiene tarjeta de débito, un 41% posee cuenta corriente o de ahorro y un 60% utiliza una aplicación bancaria o entidad financiera para realizar transferencia de un celular en Chile.

Frente a esta realidad algunas de las empresas han tomado medidas para avanzar en la inclusión financiera. En el caso de Mastercard, no solo tiene un ‘Centro para el crecimiento inclusivo’, sino que también ofrece productos para que más personas tengan acceso a la banca y a otros actores del mercado. Una de ellas es la tarjeta de prepago Tenpo con la que se puede comprar en comercios nacionales e internacionales, pagar suscripciones en plataformas streaming para escuchar música, ver películas y series, e incluso utilizar aplicaciones de transporte y delivery. Esta puede ser usada tanto por adultos mayores, jóvenes e inmigrantes bancarizados como no bancarizados.

Pagos para todos

Tenpo es una fintech chilena de productos y servicios financieros que a través de su app acelera la inclusión digital y financiera en el país de forma simple, transparente y segura. “Consideramos que la inclusión en este ámbito consiste en la eliminación de barreras y burocracia a instrumentos que generalmente han sido para clientes que cumplen ciertos requisitos o un perfil determinado. Creemos en la inclusión, que va más allá de las finanzas y que no discrimina sexo, raza ni estratos sociales”, explica Fernando Araya, CEO & Co-Founder de Tenpo.

Con más de dos años de vida, Tenpo ofrece una amplia gama de productos y servicios, entre los que destacan una cuenta sin costos ni límites de saldo, una tarjeta de prepago para comprar en todo el mundo sin comisiones. Además, se puede invertir y ahorrar en fondos administrados por Credicorp Capital Asset Management, billetera en dólares, pagar las cuentas en un click y mucho más.

“Nuestra tarjeta de prepago Mastercard es 100% digital, pero también contamos con una tarjeta física que permite realizar compras presenciales y en internet tanto en el comercio local como internacional, con beneficios exclusivos en bencineras, restaurantes y otros lugares. Además, entrega la posibilidad de retirar dinero sin cobro asociado de los cajeros automáticos y suscribirse a aplicaciones de entretenimiento como Spotify o Netflix, sin la necesidad de endeudarse, ya que el usuario solo gasta sus propios fondos, equivalente como con una tarjeta de débito”, comparte Araya.

Desarrollo sustentable

Mastercard también posee el Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo, que promueve el desarrollo económico equitativo sostenible y la inclusión financiera en todo el mundo. El Centro aprovecha los activos y competencias centrales de la compañía (incluidos los conocimientos de datos, la experiencia y la tecnología), y administra el fondo filantrópico Mastercard Impact Fund para producir investigación independiente, escalar programas globales y empoderar a una comunidad de pensadores, líderes y “hacedores” en la primera línea del crecimiento inclusivo.

Otra de las iniciativas destacadas de Mastercard es la Tarjeta True Name, dirigida a los usuarios de la comunidad LGBTQ+, que les permite poner el nombre con el que se identifican. Clémence Zamora-Cruz, portavoz de la organización Inter-LGBT comentó lo siguiente tras el lanzamiento de esta tarjeta: “Inter-LGBT agradece todas las acciones que reconocen el género y el nombre de las personas trans y no binarias. Esta iniciativa refleja una necesidad de las personas trans: el reconocimiento de su género y nombre mediante una simple declaración basada solo en la autodeterminación. La posición de Mastercard está alineada con la recomendación de Defenseur des Droits (una autoridad administrativa independiente en Francia) que, desde 2016, ha solicitado que los bancos se adapten y tengan en cuenta el nombre del titular. Entre las 10 recomendaciones para hacer valer los derechos de las personas trans que se publicaron el 26 de junio de 2020, se recomienda que las instituciones respeten la identidad de las personas trans de modificar su nombre, género y ampliar la lista de identificaciones. Las personas que toman decisiones en Europa deberían inspirarse en esta iniciativa”.

Y finalmente, una de las recientes innovaciones de Mastercard con respecto a la inclusión es el lanzamiento de la tarjeta Touch Card, que consiste en diferentes diseños de tarjetas para que las personas con discapacidad visual puedan identificar, mediante el tacto, si son de crédito, débito o prepago. “La Touch Card proporcionará mayor sensación de seguridad, inclusión e independencia a los 2,200 millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo”, declaró Raja Rajamannar, director de marketing de la empresa.