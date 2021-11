Productos para Navidad: ¿Stock suficiente y entregas a tiempo?

Una verdadera bomba de tiempo es la que podría estallar en el comercio a medida que se acerca Navidad, de no implementarse medidas de contención que enfrenten problemas como: poco stock disponible, embarques atrasados, crisis mundial de contenedores, la industria global de chips sobrepasada, logística interna con falta de camiones y una demanda que no baja por mayor liquidez.

El 95% de los productos que se venden en las fiestas de fin de año son importados (principalmente desde China) y llegan por mar. El precio del transporte marítimo se ha quintuplicado, mientras se acrecienta la demora de los envíos. En la Cámara Marítima y Portuaria de Chile han dicho que si alguien quiere importar un contenedor con productos, hace dos años costaba entre mil y dos mil dólares, hoy el rango está entre los US$ 18.000 y US$ 20.000.

El Puerto de San Antonio es la principal entrada de productos importados, liderados por embarcaciones que llegan desde China. FOTO: CHRISTIAN PAVEZ CISTERNA/AGENCIAUNO

No todo el comercio posee espaldas económicas para haberse adelantado lo suficiente, a excepción del retail nacional, uno los más sofisticados en América Latina. Así, planificación, capital y tiempo son los factores que más han tenido que manejar debido al cambio en la demanda de productos y a la escasez de materias primas para su producción.

Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián (FIT), explica que “existen incrementos importantes de demanda de varios productos tecnológicos, como tablets, computadores y celulares, incentivado por el teletrabajo. Sin embargo, hay también una menor oferta en muchos de los productos por distintas razones: las fábricas no están operando en su máxima capacidad y hay una escasez de materia prima evidente que ralentiza la producción; elementos como el carbón o los semiconductores tienen también una incidencia directa en la fabricación no solo de tecnología, sino que también de automóviles”.

Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián.

El académico agrega que “las grandes empresas se han programado bastante bien, ya que muchas de ellas, antes de mediados de año hicieron los pedidos para las compras de Navidad, por lo cual, si bien no significa que no tengan quiebre de stocks en algunos productos, en la mayoría no debieran tener problemas”.

Por otro lado, debido al evidente y significativo aumento del e-commerce, el país ha tenido que ir adecuándose en términos de distribución. En Chile, hay buenos centros de distribución y en el escenario que falte espacio hay, por ejemplo, bodegas públicas, a las cuales se puede recurrir.

Última milla

En logística, se conoce como “última milla” al tramo que representa la última parte del proceso de entrega de un pedido al cliente final. Los expertos afirman que es uno de los eslabones logísticos más complicados, pues se refiere al cumplimiento en un contexto en que el consumidor se caracteriza por la exigencia de puntualidad.

Puertos

A pesar de lo difícil que se proyecta todavía el comercio, Casanello está confiado en un gradual regreso a la normalidad: “Si bien la última milla es uno de los procesos más complejos en la cadena logística, en la actualidad el cuello de botella de los productos importados está en los puertos, donde existe una gran congestión a nivel mundial. Es probable que esto se vaya normalizando en los próximos meses, donde se va a ir regularizando la demanda y se van a ir ajustando las capacidades portuarias. Sin embargo, en el largo plazo el desafío es ir mejorando las operaciones portuarias, caracterizadas por procesos manuales, mediante la incorporación de tecnologías de última generación. En particular, nuestros puertos debieran ir migrando decididamente hacia tecnologías 4.0 (puertos inteligentes), que se caracterizan por una alta interconexión con las cadenas de suministro y por una mayor automatización de sus operaciones”.