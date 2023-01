Pronósticos y oportunidades económicas para este 2023

Si bien los altos precios han disminuido el consumo y cambiado los hábitos de los consumidores, se espera que esto se profundice en los meses que vienen. Así lo indica el informe Perspectivas Económicas 2023 del Instituto de Economía de Mastercard, que ahonda en cuatro temas principales: altas tasas de interés y vivienda; elección de marcas asequibles; precios y preferencias, y choques y omnicanalidad. El estudio está basado en multitud de conjuntos de datos públicos y propietarios, así como en modelos destinados a estimar la actividad económica.

En términos macroeconómicos, señala Felipe González, Principal Advisors Client Services de Mastercard, lo que se estima para este año es “una economía global que se mueve a múltiples velocidades, con algunos países, empresas e individuos más expuestos que otros a los vientos en contra de la alta inflación y las tasas de interés, pero las experiencias seguirán yendo mejor que los bienes, dada la continua demanda reprimida de viajes y los continuos cambios en las preferencias de los consumidores”.

Para Europa, indica el estudio, se espera una disminución en la actividad económica, mientras que para Estados Unidos se prevé un crecimiento económico limitado. “Al mismo tiempo, los exportadores de materias primas en Medio Oriente y algunas partes de Asia emergente pueden experimentar un crecimiento moderado”.

Principales hallazgos

· BAJA EL GASTO INMOBILIARIO. “Tras años de auge inmobiliario, se espera que las tasas de interés más altas reduzcan los presupuestos del costo de vida, cambiando la forma en que los consumidores gastan en general”, dice el ejecutivo de Mastercard.

En Chile, la carga hipotecaria es del 33,3% de los ingresos disponibles; por tanto, los hogares no afrontarían un riesgo significativo en sus obligaciones hipotecarias, puntualiza el informe. Por otro lado, la situación en general no es tan promisoria, según señala Manuel Agosín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile: “El gasto va a disminuir en las cosas que no son indispensables. El consumidor comprará menos vestuario, no va a cambiar el auto -área en la que hay un exceso de vehículos usados sin vender-, y, por otro lado, hay también una oferta inmobiliaria que no se está vendiendo”.

· BUSCANDO LO MÁS CONVENIENTE. El reporte señala que el gasto general deberá permanecer resiliente frente a la inflación, con consumidores que eligen marcas y productos más asequibles, y buscando siempre la mejor relación precio-calidad. “A nivel mundial, los compradores de comestibles hicieron un 31% más de viajes a la tienda este año en comparación con 2019 -en parte para reducir el desperdicio de alimentos-, mientras que su gasto promedio por visita es aproximadamente un 9% menor”, dice Felipe González.

Existe hoy una mayor sensibilidad a las promociones y a las marcas propias. Si hay más restricciones presupuestarias en las familias, pudiera ser, por ejemplo, que se restrinjan las idas a comer a un restaurante, pero que haya un mayor consumo de alimentos de especialidad en el supermercado dado que seguirá existiendo la motivación de ‘darse un gusto en familia’, pero será satisfecha de una manera distinta”. Claudio Guzmán, académico de la Escuela de Administración UC, hace la misma observación: “Ya se está viendo cómo los consumidores están analizando mejor las alternativas al momento de comprar.

· NORMALIZAR LA INFLACIÓN. El Instituto de Economía de Mastercard espera que la inflación disminuya este año, con una caída de la tasa de inflación promedio de las economías desarrolladas del 7,1% interanual conseguido en el cuarto trimestre de 2022 al 3,1% interanual en el cuarto trimestre de este año.

Una inflación más lenta este año podrá reducir la brecha en el gasto discrecional entre los hogares de ingresos altos y bajos. Estos últimos están sintiendo una fuerte presión debido al costo de alimentos y energía, que abarca gran parte de su presupuesto.

· MEJORES RESULTADOS CON OMNICANALIDAD. El reporte afirma que la presencia multicanal significó un aumento de 6 puntos porcentuales en las ventas del sector minorista hasta el año pasado.

El ejecutivo de Mastercard comenta: “Los pequeños y grandes restaurantes se salvaron de perder un 31% adicional de ventas durante el pico de los confinamientos gracias a su presencia omnicanal. Del mismo modo, las pequeñas tiendas de ropa omnicanal superaron a las empresas que únicamente operaban en línea y a las que solo operaban en locales físicos, creciendo un 10% y un 26% más rápido, respectivamente”.

Claudio Guzmán indica que ya se ha visto cómo las expectativas de un mejor servicio crecen desafiando aún más la oferta omnicanal de proveedores y distribuidores. “La digitalización sigue impactando a los consumidores con mejores plataformas o soluciones tecnológicas para hacer más conveniente y fluido el proceso de compra. No hay que olvidar que lo relevante hoy es cómo las empresas se vuelcan hacia los consumidores para entender mejor qué cambio de conducta específico está habiendo en su cliente objetivo y qué nuevas tensiones o problemáticas podría solucionar”, explica.