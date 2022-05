¿Qué es la metodología Scrum? Estudiantes de Ingeniería USS se capacitan en técnica líder en los mercados e industrias

Formar ingenieros en estos días es muy diferente a lo que era hace unos años. La exigencia de un desempeño estructurado, pero aterrizado y flexible en el proceso de ejecución de un proyecto, ha ido cambiando y la Universidad San Sebastián (USS) lo ha entendido así, por lo que no ha dudado en implementar herramientas que sirvan a los estudiantes a mejorar su inserción en el mundo laboral y los prepare para adaptarse a todos los cambios que seguirán ocurriendo.

Así lo ratifica Cristián Valdés, director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de esta casa de estudios: “Esta generación aprende de manera diferente y nos ha obligado a repensar la forma en que enseñamos y cómo preparamos a nuestros alumnos y alumnas para que salgan al mundo laboral fortalecidos, que también es distinto al que nosotros partimos trabajando”.

Una manera de hacerlo ha sido a través de la implementación de un plan piloto de la Metodología Scrum. Se trata de un sistema de gestión de proyectos que asegura que el equipo implicado en su desarrollo conozca sus tareas y plazos de tiempo de entrega. Y lo más importante, los ayude a cumplir con los objetivos.

La idea es implementarlo en estudiantes desde primer año para mantener un orden en los proyectos y familiarizarlos con distintas formas de trabajar en equipo.

Cristián Valdés, director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial USS.

¿De qué se trata y por qué su éxito a la hora de enfrentar proyectos?

-Es una metodología muy estructurada -dice Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la USS-, la cual permite que los proyectos no solo sean eficientes en el proceso, sino que también sean flexibles; es decir, adaptables a los cambios en que pueda hacer el cliente o la empresa durante su ejecución”.

Para que estas dos cosas se cumplan, la metodología funciona de la siguiente manera:

1.- Se definen los participantes y sus respectivos roles. El primero, es el product owner (dueño del producto), que es el que transmite los objetivos y requerimientos del proyecto.

2.- El segundo, es el scrum master, quien lidera el proyecto y guía a todos los involucrados a cumplir con lo estipulado;

3.- Tercero, están los miembros del equipo scrum, quienes son los que ejecutan diariamente lo previamente programado por ellos mismos para cumplir con el objetivo del proyecto.

Casanello explica que “el proyecto sobre la base de Scrum se divide en diferentes entregas, llamadas sprints, las cuales duran normalmente dos semanas. Se comienza con una reunión de planificación, donde se reparten responsabilidades”.

Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la USS.

Valdés complementa, “luego de eso, diariamente, se reúnen con el scrum master, y en un tablero visual van exponiendo sus avances comprometidos. Son reuniones muy cortas, de 10 o 15 minutos, donde no se rinden cuentas de lo que pudiste hacer o no, ni por qué, si no que es muy práctico en determinar avances. De hecho, se llama “reunión de a pie” (no permite sentarte)”.

Una vez concluidos los períodos de trabajo o los sprints se hace una revisión más extensa y se cuestionan los avances con el fin de evaluar el desempeño y hacer mejoras continuas en el proceso.

Es lo que se llama, el análisis retrospectivo del trabajo, donde se solucionan muchas dudas, como qué se puede mejorar o qué se hizo mal para no repetirlo en el próximo sprint. El monitoreo diario permite la flexibilidad, tan importante en los proyectos, y hace más eficiente el avance, pues puede ir tomando rumbos diferentes en el proceso, no al final del proyecto.

Fomentar el trabajo en equipo

Pero esto no es el objetivo único de la metodología scrum para la USS, pues una de sus grandes fortalezas es la formación y funcionamiento óptimo de los equipos de trabajo.

Mauricio Hidalgo, director de la carrera de Ingeniería Civil Informática USS, comenta que “no les podemos pedir a nuestros alumnos que hagan un trabajo en equipo si no les hemos dado las herramientas para hacerlo; en ese sentido, la metodología Scrum como tal es un marco y guía que permite a las personas organizar su trabajo sobre la base de entregables que generan valor en el corto plazo, con mejor distribución de roles y responsabilidades”. Ante esto último, agrega que “muchas veces se asigna una carga de trabajo excesiva a una sola persona, pero gracias a las reuniones periódicas con los equipos de trabajo, se pueden ir ajustando las actividades para equilibrar y apoyar a quien se encuentra en déficit”.

Mauricio Hidalgo, director de la carrera de Ingeniería Civil Informática USS.

Los tres académicos concuerdan que la implementación de la metodología Scrum es un activo para los estudiantes, no solo porque se pueden certificar, sino que los prepara para trabajar de la misma manera que se trabaja hoy en día en las diferentes industrias globales y locales.

“En ese sentido -comenta Hidalgo-, uno de los desafíos que hemos enfrentado ha sido que los estudiantes entendieran que esto es un proyecto en su propio beneficio, que no significaba más carga si no menos, y que es una forma simple para trabajar en equipo porque al dar orden nos ayuda a controlar nuestros tiempos, dando espacio para tener otras actividades y elimina la presión de entregar el trabajo a última hora”.

El decano Federico Casanello, agrega que “si bien estamos en una primera etapa, podemos decir que nuestras experiencias en la implementación de esta metodología con Arauco, hace un año, fue muy exitosa. La empresa nos dio un desafío, que era planificación de la producción de una de las plantas. Al final del trabajo nos dimos cuenta de que nuestros alumnos y alumnas estaban en muy alto nivel. “¡Parecían ingenieros con cinco años de experiencia! Esto fue lo que motivó que fuéramos un paso adelante e implementamos esto en alumnos de primer año”.

“No hay duda, sostiene Cristián Valdés, de que hay herramientas que están entrando en el mundo del trabajo y son las que nosotros hoy día tenemos que mirar y preparar a los alumnos para que no sea tan tarde. Scrum es una herramienta que aborda conceptos como el de la flexibilidad en general, el de agregar valor de cara al cliente, y el de agilizar sus procesos. Estamos viviendo un tiempo de cambios demasiado vertiginosos que nos obliga a estar a la vanguardia siempre”.