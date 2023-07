Las joint venture son asociaciones estratégicas de carácter temporal entre dos o más empresas que mantienen su individualidad, pero que actúan unidas persiguiendo un objetivo común. Bajo este concepto, SumUp, la premiada empresa europea que democratizó el pago electrónico en Chile, llegó al país en 2017 en alianza con BancoEstado con la idea y la promesa de permitirle a pequeños comercios de barrio, como almacenes, minimarkets o carnicerías -que no tenían la posibilidad de estar adscritos a otros sistemas de pago que, además, cobraban un monto mensual de arriendo- la posibilidad de permitir operaciones mediante tarjetas bancarias.

Lo que hoy parece cotidiano para todo locatario o consumidor, causó en ese entonces un gran impacto entre los pequeños comerciantes y situó a Chile a la vanguardia en América Latina respecto a la forma en que hacemos transacciones de dinero a cambio de bienes, productos y servicios, sin importar el tamaño del comercio y con presencia en cada rincón del país.

La alianza entre SumUp y BancoEstado, mediante un join venture, permitió la democratizacion de los pagos con tarjeta en Chile, con resultados positivos que son resaltados por la propia institución financiera estatal.

De hecho, en redes sociales suelen verse vídeos de visitantes de países vecinos sorprendidos con que en Chile se usen, por ejemplo, las tarjetas de débito en ferias libres, almacenes y pequeñas boutiques. Esta democratización de los medios de pago tiene mucho que ver con el arribo de SumUp al país, abriendo oportunidades de desarrollo de pequeños comercios, empoderando, por ejemplo, a emprendimientos encabezados por mujeres, según el el Instituto Milenio MIPP y el Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, que desarrollan el Índice SumUp.

“Desde que el mundo de los medios de pagos se volvió más inclusivo, ciertas acciones del día a día, que no eran comunes hasta que apareció SumUp, ya forman parte de la cultura financiera del país y de la rutina de todos. Y, aunque no te des cuenta, hay un poco de SumUp en tu vida cotidiana.”, señala Ximena Vargas, Head of Operations de SumUp Chile.

La percepción no es equivocada, puesto que Chile es el país que más usa tarjetas en Latinoamérica. No solo eso, según el XII Informe de Tendencias de Medios de Pago presentado por Minsait Payments en marzo pasado, sitúa a Chile y a Brasil como líderes absolutos en la región en cuanto al uso de las tarjetas para realizar pagos en el puesto de ventas, conocido como Point of Sale o POS, por sus siglas en inglés, mostrado un avance espectacular en la última década.

“Sabemos que cuando el dueño de negocio puede aceptar pagos fácilmente, invierte más en donde su negocio lo necesita. Cuando acepta pagos por tarjeta sin contacto le facilita la vida, y disfruta más la gestión diaria de su negocio y el hecho de ser emprendedor, que sabemos está lleno de desafíos. Cuando tiene un servicio rápido y seguro, se siente más tranquilo”, agrega Vargas.

Pese a que la alianza entre BancoEstado y SumUp finalizó en septiembre de 2020, al momento de emprender caminos independientes, desde la misma entidad bancaria estatal resaltaron los logros conjuntos: “Esta asociación fue una poderosa herramienta de integración económica que además abrió el camino para lograr un modelo de cuatro partes, que hoy es nuestro objetivo. Sin lugar a dudas, esta alianza cumplió su labor de promover una mayor apertura en el mercado de medios de pago”, dijo el entonces gerente general de BancoEstado, Juan Cooper.

Así, desde hace tres años, SumUp sigue siendo una de las opciones más populares para las pequeñas y medianas empresas que buscan aceptar pagos con tarjeta y digitalizarse. La empresa incluso ha sido reconocida por su enfoque en la simplicidad y la accesibilidad, recibiendo en Chile el premio “Mejor Empresa de Soluciones de Pago para Pymes” a fines del año pasado, otorgado por Chócale, la plataforma digital especializada en finanzas personales e inclusión financiera.

“Durante estos seis años en Chile, nuestros logros fueron los logros de nuestros clientes, pequeños, medianos y grandes negocios de todo el país. Ahora, ha llegado el momento de recordar y celebrar a cada uno de ellos.”, añade Ximena Vargas.

Desde su arribo al país, las soluciones ofrecidas por SumUp se han expandido a un ecosistema de productos completo para todo tipo de negocios, ya no sólo ofreciendo el servicio para aceptar pagos presenciales a través de lectores, sino que también ampliando la opción para compras remotas como los links de pagos y una solución de tienda en línea, recientemente conectados con el Servicio de Impuestos Internos (SII), de acuerdo a las indicaciones del regulador.

“Lo cierto es que, al ofrecer un mejor servicio, más práctico y más justo, conseguimos que la gente se acostumbre. Y el mercado también tenía que mejorar con más y mejores soluciones tecnológicas para que el pago electrónico esté al alcance de todos, tal como ocurre hoy”, sostiene Vargas.